Curs valutar vineri, 12 iunie. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend. BNR a publicat cifrele oficiale

Curs valutar vineri, 12 iunie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de vineri, 13 iunie 2026. Potrivit datelor afișate de banca centrală, moneda europeană este cotată la 5,2353 lei, în timp ce dolarul american valorează 4,5194 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 6,0646 lei, iar francul elvețian la 5,6813 lei. În același timp, gramul de aur a ajuns la 613,6642 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Denumire Simbol Curs (lei) Dolarul australian AUD 3,1843 Dolarul canadian CAD 3,2325 Francul elvețian CHF 5,6813 Coroana cehă CZK 0,2166 Coroana daneză DKK 0,7004 Lira egipteană EGP 0,0869 Euro EUR 5,2353 Lira sterlină GBP 6,0646 100 Forinți maghiari HUF 1,4851 100 Yeni japonezi JPY 2,8234 Leul moldovenesc MDL 0,2606 Coroana norvegiană NOK 0,4740 Zlotul polonez PLN 1,2330 Rubla rusească RUB 0,0625 Coroana suedeză SEK 0,4799 Lira turcească TRY 0,0976 Dolarul american USD 4,5194 Randul sud-african ZAR 0,2779 Realul brazilian BRL 0,8861 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6684 Rupia indiană INR 0,0475 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2976 Peso-ul mexican MXN 0,2629 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6362 Dinarul sârbesc RSD 0,0446 Hryvna ucraineană UAH 0,1008 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2304 Bahtul thailandez THB 0,1384 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5768 Shekelul israelian ILS 1,5526 100 Rupii indoneziene IDR 0,0253 Pesoul filipinez PHP 0,0746 100 Coroane islandeze ISK 3,6407 Ringgitul malaysian MYR 1,1138 Dolarul singaporez SGD 3,5223 Gramul de aur XAU 613,6642 DST XDR 6,1747

La ora 11:00, ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au înregistrat, în majoritatea cazurilor, valori apropiate de cele din ziua precedentă.

La 12 iunie 2026, ROBID a fost cotat la 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), la 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,47% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru 12 luni (12M).

În aceeași zi, ROBOR a fost cotat la 5,63% pentru scadențele O/N și T/N, la 5,71% pentru o săptămână, 5,76% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.

Prin comparație, la 11 iunie 2026, ROBID era de 5,34% pentru O/N, 5,35% pentru T/N, 5,42% pentru 1W, 5,47% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,58% pentru 6M și 5,64% pentru 12M.

În ceea ce privește ROBOR, valorile din 11 iunie 2026 au fost de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1W, 5,75% pentru 1M, 5,84% pentru 3M, 5,91% pentru 6M și 5,97% pentru 12M. Astfel, față de ziua precedentă, s-au consemnat creșteri de 0,01 puncte procentuale pentru ROBID la 6 luni și pentru ROBOR la 1 lună și 6 luni, în timp ce restul cotațiilor au rămas neschimbate.