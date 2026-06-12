Curs valutar vineri, 12 iunie. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend. BNR a publicat cifrele oficiale
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar vineri, 12 iunie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de vineri, 13 iunie 2026. Potrivit datelor afișate de banca centrală, moneda europeană este cotată la 5,2353 lei, în timp ce dolarul american valorează 4,5194 lei.
Curs valutar vineri, 12 iunie. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend
Lira sterlină a fost cotată la 6,0646 lei, iar francul elvețian la 5,6813 lei. În același timp, gramul de aur a ajuns la 613,6642 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).
|Denumire
|Simbol
|Curs (lei)
|Dolarul australian
|AUD
|3,1843
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2325
|Francul elvețian
|CHF
|5,6813
|Coroana cehă
|CZK
|0,2166
|Coroana daneză
|DKK
|0,7004
|Lira egipteană
|EGP
|0,0869
|Euro
|EUR
|5,2353
|Lira sterlină
|GBP
|6,0646
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4851
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8234
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2606
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4740
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2330
|Rubla rusească
|RUB
|0,0625
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4799
|Lira turcească
|TRY
|0,0976
|Dolarul american
|USD
|4,5194
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2779
|Realul brazilian
|BRL
|0,8861
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6684
|Rupia indiană
|INR
|0,0475
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,2976
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2629
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6362
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0446
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1008
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2304
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1384
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5768
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5526
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0253
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0746
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6407
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1138
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,5223
|Gramul de aur
|XAU
|613,6642
|DST
|XDR
|6,1747
Care sunt ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
La ora 11:00, ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au înregistrat, în majoritatea cazurilor, valori apropiate de cele din ziua precedentă.
La 12 iunie 2026, ROBID a fost cotat la 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), la 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,47% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru 12 luni (12M).
În aceeași zi, ROBOR a fost cotat la 5,63% pentru scadențele O/N și T/N, la 5,71% pentru o săptămână, 5,76% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.
Prin comparație, la 11 iunie 2026, ROBID era de 5,34% pentru O/N, 5,35% pentru T/N, 5,42% pentru 1W, 5,47% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,58% pentru 6M și 5,64% pentru 12M.
În ceea ce privește ROBOR, valorile din 11 iunie 2026 au fost de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1W, 5,75% pentru 1M, 5,84% pentru 3M, 5,91% pentru 6M și 5,97% pentru 12M. Astfel, față de ziua precedentă, s-au consemnat creșteri de 0,01 puncte procentuale pentru ROBID la 6 luni și pentru ROBOR la 1 lună și 6 luni, în timp ce restul cotațiilor au rămas neschimbate.
|Data
|ROBID O/N
|ROBID T/N
|ROBID 1W
|ROBID 1M
|ROBID 3M
|ROBID 6M
|ROBID 12M
|ROBOR O/N
|ROBOR T/N
|ROBOR 1W
|ROBOR 1M
|ROBOR 3M
|ROBOR 6M
|ROBOR 12M
|12.06.2026
|5,35
|5,35
|5,42
|5,47
|5,54
|5,59
|5,64
|5,63
|5,63
|5,71
|5,76
|5,84
|5,92
|5,97
|11.06.2026
|5,34
|5,35
|5,42
|5,47
|5,54
|5,58
|5,64
|5,63
|5,63
|5,71
|5,75
|5,84
|5,91
|5,97
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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