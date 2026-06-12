Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Economie > Curs valutar vineri, 12 iunie. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend. BNR a publicat cifrele oficiale

Curs valutar vineri, 12 iunie. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend. BNR a publicat cifrele oficiale

Curs valutar vineri, 12 iunie. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend. BNR a publicat cifrele oficiale

SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Leonard Bădilă la 12 iunie 2026, 13:16
Din cuprinsul articolului

Curs valutar vineri, 12 iunie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de vineri, 13 iunie 2026. Potrivit datelor afișate de banca centrală, moneda europeană este cotată la 5,2353 lei, în timp ce dolarul american valorează 4,5194 lei.

Curs valutar vineri, 12 iunie. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend

Lira sterlină a fost cotată la 6,0646 lei, iar francul elvețian la 5,6813 lei. În același timp, gramul de aur a ajuns la 613,6642 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Denumire Simbol Curs (lei)
Dolarul australian AUD 3,1843
Dolarul canadian CAD 3,2325
Francul elvețian CHF 5,6813
Coroana cehă CZK 0,2166
Coroana daneză DKK 0,7004
Lira egipteană EGP 0,0869
Euro EUR 5,2353
Lira sterlină GBP 6,0646
100 Forinți maghiari HUF 1,4851
100 Yeni japonezi JPY 2,8234
Leul moldovenesc MDL 0,2606
Coroana norvegiană NOK 0,4740
Zlotul polonez PLN 1,2330
Rubla rusească RUB 0,0625
Coroana suedeză SEK 0,4799
Lira turcească TRY 0,0976
Dolarul american USD 4,5194
Randul sud-african ZAR 0,2779
Realul brazilian BRL 0,8861
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6684
Rupia indiană INR 0,0475
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2976
Peso-ul mexican MXN 0,2629
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6362
Dinarul sârbesc RSD 0,0446
Hryvna ucraineană UAH 0,1008
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2304
Bahtul thailandez THB 0,1384
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5768
Shekelul israelian ILS 1,5526
100 Rupii indoneziene IDR 0,0253
Pesoul filipinez PHP 0,0746
100 Coroane islandeze ISK 3,6407
Ringgitul malaysian MYR 1,1138
Dolarul singaporez SGD 3,5223
Gramul de aur XAU 613,6642
DST XDR 6,1747

Care sunt ratele dobânzilor ROBID și ROBOR

La ora 11:00, ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au înregistrat, în majoritatea cazurilor, valori apropiate de cele din ziua precedentă.

La 12 iunie 2026, ROBID a fost cotat la 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), la 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,47% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru 12 luni (12M).

În aceeași zi, ROBOR a fost cotat la 5,63% pentru scadențele O/N și T/N, la 5,71% pentru o săptămână, 5,76% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.

Prin comparație, la 11 iunie 2026, ROBID era de 5,34% pentru O/N, 5,35% pentru T/N, 5,42% pentru 1W, 5,47% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,58% pentru 6M și 5,64% pentru 12M.

În ceea ce privește ROBOR, valorile din 11 iunie 2026 au fost de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1W, 5,75% pentru 1M, 5,84% pentru 3M, 5,91% pentru 6M și 5,97% pentru 12M. Astfel, față de ziua precedentă, s-au consemnat creșteri de 0,01 puncte procentuale pentru ROBID la 6 luni și pentru ROBOR la 1 lună și 6 luni, în timp ce restul cotațiilor au rămas neschimbate.

Data ROBID O/N ROBID T/N ROBID 1W ROBID 1M ROBID 3M ROBID 6M ROBID 12M ROBOR O/N ROBOR T/N ROBOR 1W ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 6M ROBOR 12M
12.06.2026 5,35 5,35 5,42 5,47 5,54 5,59 5,64 5,63 5,63 5,71 5,76 5,84 5,92 5,97
11.06.2026 5,34 5,35 5,42 5,47 5,54 5,58 5,64 5,63 5,63 5,71 5,75 5,84 5,91 5,97
Informații articol
Etichete: , , , ,
Publicat în: Economie

Recomandările noastre

Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.