ANAF a găsit nereguli la 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Amenzi și confiscări de peste 3,4 milioane de lei

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit numeroase nereguli în urma unui control desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar. Verificările au vizat 33 de operatori economici, iar rezultatele au arătat că peste 85% dintre aceștia nu respectau integral obligațiile fiscale și legale.

În urma controalelor, autoritățile au aplicat amenzi și măsuri de confiscare care depășesc 3,45 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat transmis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), acțiunea a fost derulată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) și a avut caracter de proiect-pilot la nivel național.

Companiile incluse în verificări au fost selectate pe baza analizelor de risc realizate de ANAF și desfășurau activități importante în domeniul schimbului valutar. Scopul controalelor a fost evaluarea gradului de conformare fiscală, identificarea vulnerabilităților specifice sectorului și testarea unor metode moderne de verificare.

Inspectorii au utilizat o abordare complexă, comparând documentele financiar-contabile și fiscale cu informațiile disponibile din alte surse, inclusiv cu imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video instalate în punctele de schimb valutar.

Rezultatele verificărilor au arătat că peste 85% dintre contribuabilii controlați prezentau forme de neconformare fiscală.

Până în prezent, majoritatea controalelor au fost finalizate, însă în cazul a 10 contribuabili verificările sunt încă în desfășurare.

ANAF a anunțat că valoarea totală a sancțiunilor aplicate a ajuns la 3.454.520 de lei. Din această sumă, 1.112.000 lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 lei provin din confiscări.

Printre cele mai frecvente nereguli identificate de inspectorii antifraudă se numără neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb valutar și nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată.

De asemenea, au fost descoperite situații în care operațiunile de cumpărare și vânzare de valută pentru persoane fizice au fost efectuate fără respectarea obligației de identificare a clienților pe baza actelor de identitate.

Inspectorii au constatat și nerespectarea obligațiilor privind supravegherea și înregistrarea video permanentă a activității în punctele de schimb valutar, precum și diferențe semnificative între operațiunile desfășurate efectiv și cele înregistrate în documentele contabile și fiscale.

Unul dintre cele mai relevante cazuri prezentate de ANAF a fost identificat într-un punct de schimb valutar din județul Suceava.

Inspectorii au descoperit sume provenite din operațiuni de cumpărare de valută pentru care nu fuseseră emise bonuri fiscale, precum și bani introduși în unitate fără documente justificative.

Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de 60.000 de lei. În plus, autoritățile au dispus confiscarea unor importante sume în valută, respectiv 211.670 euro, 35.320 franci elvețieni, 42.534 dolari americani și 22.140 lire sterline.

Pe baza concluziilor rezultate din acest proiect-pilot, inspectorii antifraudă analizează posibilitatea extinderii acestui tip de verificare la nivel național.

Potrivit ANAF, obiectivul este creșterea gradului de conformare fiscală și combaterea practicilor care afectează concurența loială și veniturile la bugetul de stat.

Autoritatea recomandă persoanelor care efectuează operațiuni de schimb valutar să solicite întotdeauna bon fiscal pentru fiecare tranzacție și să utilizeze aplicația iBon Fiscal pentru a semnala situațiile în care documentele fiscale nu sunt emise sau în care operatorii nu respectă obligațiile privind acceptarea plăților electronice.