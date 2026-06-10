BCE a pus frână Revolut. Restricții impuse de autoritățile europene din cauza lansării accelerate de produse

Banca Centrală Europeană (BCE) a intervenit anul trecut în activitatea Revolut și a impus o serie de restricții asupra operațiunilor desfășurate de divizia europeană a fintech-ului, potrivit unei informații publicate de Financial Times. Măsurile au vizat procesul prin care compania lansa noi produse financiare și au afectat inclusiv planurile de extindere în afara Spațiului Economic European.

Revolut, una dintre cele mai cunoscute platforme financiare digitale din Europa, s-a confruntat în 2025 cu restricții impuse de Banca Centrală Europeană, pe fondul preocupărilor privind procedurile interne utilizate pentru aprobarea și lansarea de noi produse.

Potrivit Financial Times, BCE a decis vara trecută să limiteze temporar capacitatea diviziei europene a Revolut de a introduce produse noi în Spațiul Economic European. Decizia a fost luată până la remedierea unor probleme identificate în procesele interne ale companiei.

Surse familiarizate cu situația au declarat că instituția europeană a cerut companiei să corecteze anumite „deficiențe” privind modul în care erau aprobate noile servicii financiare destinate clienților europeni.

Ca parte a măsurilor impuse, compania a fost nevoită să efectueze o analiză independentă a unor funcții-cheie din cadrul organizației.

Evaluarea a vizat în special activitățile de gestionare a riscurilor, conformitate și departamentul juridic, toate având un rol important în procesul de lansare a produselor financiare pe piața europeană.

Potrivit informațiilor publicate, această verificare a fost realizată prin intermediul unei terțe părți, la solicitarea BCE.

Măsurile impuse de autoritatea monetară europeană nu s-au limitat doar la activitățile desfășurate în Spațiul Economic European.

Conform Financial Times, divizia europeană a Revolut a fost supusă unor restricții și mai stricte în ceea ce privește operațiunile din afara continentului.

Compania nu a avut voie să atragă noi clienți în anumite state din afara Spațiului Economic European și nici să realizeze achiziții corporative în aceste jurisdicții pe durata aplicării restricțiilor.

Informațiile dezvăluite de publicația britanică arată că măsurile BCE au reprezentat un obstacol pentru modelul de dezvoltare promovat de cofondatorul și directorul general al Revolut, Nik Storonsky.

Acesta și-a construit reputația în jurul unei culturi organizaționale bazate pe viteză și inovație, în care echipele au libertatea de a dezvolta și lansa rapid noi produse financiare.

Storonsky și-a descris în trecut angajații drept „rachete autopilotate”, subliniind autonomia ridicată acordată acestora și nivelul redus de intervenție managerială în procesul de dezvoltare.

Strategia agresivă de dezvoltare a contribuit semnificativ la ascensiunea Revolut în ultimii ani.

Compania a reușit să își extindă rapid portofoliul de servicii, oferind utilizatorilor produse bancare, servicii de investiții, schimb valutar, credite și alte soluții financiare digitale printr-o singură aplicație.

Această abordare a dus la creșterea evaluării companiei peste nivelul multor instituții bancare tradiționale din Europa și l-a transformat pe Nik Storonsky într-unul dintre cei mai bogați antreprenori din Regatul Unit, datorită participației sale de aproape 30% în companie.

Nu este pentru prima dată când Revolut ajunge în atenția autorităților de supraveghere.

De-a lungul timpului, compania s-a confruntat cu întrebări și solicitări venite din partea organismelor de reglementare din mai multe jurisdicții.

În Regatul Unit, Nik Storonsky a criticat în trecut ritmul de lucru al autorităților și abordarea acestora, susținând că sunt prea concentrate pe „principii” și prea lente în procesul decizional.

Cu toate acestea, în 2026, Revolut a obținut licența bancară completă în Marea Britanie, un pas important pentru consolidarea poziției sale pe una dintre cele mai importante piețe financiare din lume.

Deși restricțiile impuse de BCE nu au fost făcute publice la momentul aplicării lor, informațiile apărute acum arată nivelul de atenție acordat de autoritățile europene marilor platforme financiare digitale.

Cazul evidențiază provocările cu care se confruntă fintech-urile aflate într-o expansiune rapidă, obligate să găsească un echilibru între ritmul accelerat de dezvoltare și respectarea cerințelor stricte de conformitate și gestionare a riscurilor impuse de autoritățile de reglementare.