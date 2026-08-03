Reguli pentru buletine din august 2026. Cine mai poate obține cartea de identitate clasică și cât costă noul document

Românii care își schimbă sau își eliberează pentru prima dată cartea de identitate trebuie să țină cont de noile reguli intrate în vigoare începând cu luna august. Autoritățile continuă implementarea cărții electronice de identitate, iar documentul clasic va mai putea fi emis doar în situații limitate și numai la solicitarea persoanelor care pot justifica această opțiune.

Schimbările fac parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și urmăresc extinderea utilizării noii cărți electronice de identitate, document care oferă funcționalități suplimentare față de buletinul tradițional.

Începând cu luna august, regula generală devine emiterea cărții electronice de identitate.

Persoanele care doresc în continuare un buletin clasic îl vor putea obține doar în situații speciale și numai dacă pot justifica această alegere în fața autorităților competente.

Măsura face parte din calendarul național de introducere a cărților electronice de identitate, care vor înlocui treptat documentele clasice utilizate până în prezent.

Autoritățile estimează că, pe măsură ce procesul de implementare va continua, milioane de români vor beneficia de noul document.

Principala diferență dintre cele două tipuri de documente este reprezentată de tehnologia utilizată.

Cartea electronică de identitate este prevăzută cu un cip electronic care stochează datele de identificare ale titularului, dar și informații suplimentare necesare verificării identității și creșterii nivelului de securitate.

Prin utilizarea acestor elemente de securitate, autoritățile urmăresc reducerea riscului de falsificare și protejarea identității cetățenilor.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale noii cărți electronice de identitate este posibilitatea utilizării semnăturii electronice.

Astfel, titularii vor putea semna documente în format electronic și vor avea acces mai ușor la numeroase servicii publice digitale, fără a mai fi necesară prezentarea fizică la ghișee pentru anumite operațiuni.

Extinderea utilizării identității electronice reprezintă unul dintre obiectivele procesului de digitalizare a administrației publice din România.

O altă schimbare importantă este legată de utilizarea cărții electronice de identitate în sistemul medical.

Potrivit autorităților, noul document va putea fi folosit și în locul cardului național de sănătate, facilitând accesul la serviciile medicale și simplificând procedurile pentru pacienți.

Integrarea mai multor funcționalități într-un singur document urmărește reducerea numărului de acte pe care cetățenii trebuie să le prezinte în relația cu instituțiile statului.

Există diferențe și în ceea ce privește costurile.

Cartea electronică de identitate va fi eliberată gratuit pentru cetățeni, în timp ce persoanele care solicită emiterea unei cărți de identitate clasice, în cazurile prevăzute de lege, vor trebui să achite o taxă de 39 de lei.

Prin această măsură, autoritățile încurajează utilizarea noului document electronic.

Implementarea cărților electronice de identitate nu va avea loc simultan în întreaga țară.

Procesul se va desfășura etapizat, pe măsură ce serviciile de evidență a persoanelor vor dispune de infrastructura necesară emiterii noilor documente.

În perioada următoare, tot mai mulți români vor putea solicita cartea electronică de identitate, aceasta urmând să devină principalul document de identificare utilizat în România.