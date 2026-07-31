Ți-ai pierdut bagajul în vacanță? Ce poate face Ambasada României și cum poți obține despăgubiri?

Pierderea bagajului în vacanță sau în timpul unei călătorii poate transforma rapid o vacanță sau o deplasare într-un coșmar. Mulți români cred că ambasadele îi pot ajuta să-și recupereze bunurile, însă realitatea este alta. Iată ce pot și ce nu pot face reprezentanțele diplomatice și care sunt pașii esențiali pentru a obține despăgubiri.

Pierderea bagajelor în vacanță sau în timpul unei călătorii este una dintre cele mai neplăcute situații cu care se pot confrunta pasagerii, însă reprezentanțele diplomatice ale României nu au atribuții în recuperarea acestora sau în acordarea de despăgubiri.

Potrivit reglementărilor actuale, problema trebuie rezolvată exclusiv între călător și compania de transport ori administrația aeroportului sau gării.

Pierderea bunurilor personale este considerată o problemă strict administrativă și comercială, care intră în responsabilitatea companiei aeriene, a operatorului feroviar sau a administrației aeroportului ori gării. În consecință, ambasadele și consulatele României nu au competența de a căuta bagajele pierdute, de a interveni în procedurile de recuperare sau de a acorda despăgubiri.

Reprezentanțele diplomatice nu pot desfășura investigații pentru identificarea bagajelor, iar funcționarii consulari nu se deplasează la aeroport pentru a le căuta, nu verifică înregistrările camerelor de supraveghere și nu contactează compania de transport în numele pasagerului. De asemenea, acestea nu pot influența sau urgenta procedurile interne ale operatorilor de transport privind localizarea și redirecționarea bagajelor.

Totodată, ambasadele nu pot suporta costurile generate de pierderea bagajelor. Ele nu pot deconta valoarea hainelor sau a altor bunuri dispărute, nu pot achita cazarea la hotel pe perioada în care pasagerul așteaptă recuperarea bagajului și nici nu pot cumpăra un bilet de avion pentru întoarcerea acestuia în România.

Există însă situații în care consulatele pot acorda sprijin, dacă în bagajul pierdut se aflau documente de identitate sau mijloace financiare. În cazul în care pașaportul sau cartea de identitate au fost pierdute odată cu bagajul, consulatul poate elibera, pe baza unei dovezi emise de poliția locală, un Titlu de Călătorie provizoriu care permite întoarcerea în România.

În cazul cetățenilor români aflați într-un stat din afara Uniunii Europene în care România nu are ambasadă sau consulat, aceștia pot solicita sprijinul reprezentanței diplomatice a oricărui alt stat membru al Uniunii Europene. În această situație, pot primi un Document de Călătorie Provizoriu de urgență (Emergency Travel Document – ETD).

De asemenea, dacă persoana rămasă fără bagaj nu mai are bani sau carduri, consulatul poate facilita contactul cu familia ori prietenii din România, astfel încât aceștia să poată trimite fonduri în regim de urgență.

Autoritățile recomandă ca, în cazul pierderii bagajului, pasagerii să nu părăsească zona de tranzit înainte de a se prezenta la biroul Lost & Found (Bagaje Pierdute) din aeroport sau gară, aflat de regulă în apropierea benzilor de preluare a bagajelor. Acolo trebuie solicitată întocmirea unui Raport de Neregularitate a Proprietății (Property Irregularity Report – PIR), document oficial recunoscut la nivel internațional, fără de care nu pot fi solicitate ulterior despăgubiri.

Dacă există suspiciuni că bagajul a fost furat sau dacă în acesta se aflau documente de identitate, incidentul trebuie raportat poliției din aeroport sau gară. Dovada emisă de poliție este necesară atunci când pasagerul solicită la consulat eliberarea unui nou document de călătorie.

În cazul în care călătorul se află departe de domiciliu, acesta poate solicita companiei aeriene o trusă de primă necesitate sau decontarea cheltuielilor urgente pentru articole de igienă și haine de schimb, pe baza bonurilor fiscale. Conform legislației privind drepturile pasagerilor, dacă bagajul nu este recuperat în termen de 21 de zile, acesta este declarat oficial pierdut, iar compania de transport are obligația de a acorda despăgubiri.