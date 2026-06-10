Prejudiciu de 8,7 milioane de lei, descoperit de ANAF Antifraudă la o firmă de construcții care ar fi folosit societăți-fantomă

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au stabilit un prejudiciu de circa 8,7 milioane de lei în sarcina unei societăți care activează în domeniul construcțiilor.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au stabilit un prejudiciu de circa 8,7 milioane de lei în sarcina unei societăți care activează în domeniul construcțiilor, după ce ar fi descoperit o schemă de înregistrare a unor cheltuieli fictive legate de achiziții de forță de muncă.

Firma verificată ar fi declarat achiziții în valoare de 27 de milioane de lei de la patru societăți care prezentau caracteristici specifice celor de tip „fantomă”. Facturile ar fi fost emise în numele acestor societăți prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura. Societățile folosite în această schemă erau înregistrate pe numele unor interpuși, persoane care nu ar fi avut cunoștință despre activitatea firmelor respective. Unele dintre societăți ar fi încercat să simuleze un comportament fiscal aparent legal, prin depunerea formală și sporadică a unor declarații, însă acestea ar fi conținut informații incomplete sau necorelate.

Mecanismul ar fi fost folosit pentru a disimula realitatea privind forța de muncă utilizată la realizarea lucrărilor din domeniul construcțiilor. Prin interpunerea firmelor-fantomă, societatea verificată s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului folosit în activitate.

În urma controlului, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente, pentru analizarea faptelor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au efectuat și un control antifraudă la un contribuabil din municipiul București care a prejudicat bugetul general al statului cu suma de 14,9 milioane lei, reprezentând contribuții sociale și impozit pe veniturile din salarii, fără a înregistra în totalitate veniturile obținute prin utilizarea forței de muncă în cadrul activității de pază și protecție.

În cadrul verificărilor au fost constatate discrepanțe majore între numărul de ore facturate și cele menționate în declarațiile fiscale. Astfel, din compararea numărului total de ore lucrate efectiv și facturate către clienții societății și numărul total de ore declarate fiscal (prin D112) a rezultat o diferență de peste 1,5 milioane ore nejustificate/nedeclarate de către acest contribuabil.​Suma totală de 17 milioane lei încasată de la clienți a fost ridicată în numerar de reprezentantul societății controlate prin acordarea de avansuri de trezorerie pe care nu le-a justificat niciodată ori prin utilizarea sumelor din casieria societății fără a evidenția în registrul de casă preluarea acestora. La data controlului a fost constatată lipsa din casierie a unei sume de 4,4 milioane lei.

Prin această metodă, societatea și-a creat o resursă financiară informală pe care o putea utiliza pentru plata „la negru” a drepturilor de natură salarială, fără îndeplinirea obligațiilor fiscale.​Totodată, la momentul verificărilor, contribuabilul înregistra obligații fiscale restante la bugetul de stat în sumă de peste 6 milioane lei. Având în vedere că faptele constatate întrunesc condițiile de tipicitate ale unei infracțiuni de evaziune fiscală, respectiv existența obligației legale de reținere, declarare și plată a impozitelor și/sau contribuțiilor sociale, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.​

Societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de peste 1,16 milioane lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 70/2015 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Controlul antifraudă a fost realizat în cadrul unei linii de acțiune inițiate la nivel național care vizează legalitatea activităților de pază și protecție. Selecția contribuabililor s-a realizat pe baza analizei de risc care s-a efectuat prin evaluarea datelor și informațiilor disponibile la nivelul ANAF, inclusiv în ceea ce privește obiectivele de pază contractate.​​