ANAF pregătește închiderea tuturor magazinelor fizice. Vânzarea bunurilor confiscate se va muta aproape exclusiv online

ANAF pregătește închiderea tuturor magazinelor fizice pe care le operează în prezent, în condițiile în care nivelul vânzărilor nu justifică menținerea acestora. Potrivit secretarului general adjunct al instituției, Mironel Panțuroiu, strategia Fiscului este orientată către comercializarea exclusiv online a bunurilor confiscate sau executate silit, urmând să fie abandonată atât rețeaua proprie de magazine, cât și sistemul de vânzare prin unități comerciale partenere care funcționau în regim de consignație.

Conducerea ANAF consideră că magazinele fizice nu sunt suficient de eficiente din punct de vedere economic, motiv pentru care vânzările vor fi concentrate pe platforma electronică a instituției, potrivit informațiilor publicate de Profit. În prezent, ANAF deține șapte magazine proprii la nivel național, însă evaluările interne au arătat că doar unitatea din Sibiu ar avea rezultate care ar putea justifica menținerea activității. Chiar și în acest caz, păstrarea unui singur magazin nu este considerată o soluție eficientă.

„Noi avem acum vreo șapte magazine, din care doar unul ar merita să mai rămână deschis, cel de la Sibiu. Vrem să trecem la același mod de comercializare transparent, online”, a declarat Mironel Panțuroiu pentru publicația menționată.

Pentru perioada următoare, vânzarea online va continua exclusiv prin sistemul de licitații desfășurate pe platforma e-Licitații a ANAF. Instituția a analizat posibilitatea extinderii platformei cu o secțiune dedicată vânzărilor directe, la preț fix și cu livrare prin curier, însă acest proiect nu va fi implementat cel puțin în cursul acestui an.

Extinderea platformei nu mai poate beneficia de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar dezvoltarea unui astfel de sistem ar necesita alocări suplimentare de la bugetul de stat, dificil de obținut în acest an. În plus, ar fi necesară organizarea unor proceduri de achiziție publică. De asemenea, ANAF apreciază că nu este pregătită să își asume obligațiile specifice unui retailer online, inclusiv gestionarea retururilor de produse.

În ceea ce privește bunurile cu valoare redusă, pentru care licitațiile nu generează suficient interes, instituția caută soluții pentru creșterea atractivității ofertelor. Una dintre variantele analizate este împărțirea loturilor mari de marfă în loturi mai mici, care să poată atrage un număr mai mare de cumpărători.

Închiderea magazinelor nu va duce la disponibilizări, potrivit conducerii ANAF. Angajații care lucrează în prezent în aceste unități vor fi relocați către alte activități, inclusiv în zona operațiunilor legate de platforma online de licitații.

Un magazin funcționează în municipiul Galați, pe strada Brăilei nr. 33. Un altul se află în municipiul Târgoviște, pe strada Calea Domnească nr. 166. În județul Gorj, magazinul este amplasat în clădirea Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, în Târgu Jiu, pe strada Siretului nr. 6.

Alte puncte de vânzare funcționează în Timișoara, pe strada Gheorghe Lazăr nr. 9B, în Sibiu, pe Calea Dumbrăvii nr. 17, în Brașov, pe Bulevardul Alexandru Vlahuță nr. 59, precum și în București, pe strada Măriuca nr. 14, Sector 4.

Decizia de a orienta vânzările exclusiv către mediul online vine în contextul rezultatelor înregistrate de platforma e-Licitații a ANAF. Potrivit Ministerului Finanțelor, în primele două luni de la lansare, platforma a generat încasări de 15,31 milioane de lei din licitațiile desfășurate online.

În plus, statul a recuperat peste 3 milioane de lei prin conformare voluntară, după ce contribuabilii și-au achitat obligațiile fiscale pentru a evita valorificarea bunurilor publicate pe platformă.

Platforma e-Licitații a fost lansată la data de 30 martie și a înregistrat rezultate importante în primele două luni de funcționare. Au fost adjudecate 78 de licitații, iar alte 17 proceduri au fost anulate după ce debitorii și-au achitat integral obligațiile fiscale.

Totodată, prețurile de adjudecare au fost, în medie, cu 17% mai mari decât prețurile de pornire. Platforma a atras 1.727.885 de vizitatori unici și a înregistrat 70.009.885 de accesări, cifre care susțin strategia ANAF de a muta procesul de valorificare a bunurilor exclusiv în mediul digital.