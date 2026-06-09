ARICE deschide accesul companiilor românești la investiții de 400 de miliarde de euro. Agenția lansează noi instrumente pentru creșterea exporturilor

România încearcă să reducă deficitul comercial prin extinderea prezenței companiilor locale pe piețele externe. ARICE a prezentat oportunitățile disponibile prin programul european Global Gateway și a anunțat lansarea unor noi instrumente dedicate internaționalizării afacerilor. Măsurile vizează atât accesul la contracte internaționale de infrastructură, cât și simplificarea participării firmelor românești la târguri și misiuni economice. Anunțul a fost făcut în contextul în care deficitul comercial al României a depășit 32 de miliarde de euro în 2025.

ARICE, instituția care coordonează participarea României în cadrul programului Global Gateway al Uniunii Europene, a prezentat companiilor și organizațiilor patronale reprezentate în Consiliul Exportului oportunitățile de afaceri disponibile pe piețele internaționale. În paralel, agenția a lansat două instrumente operaționale menite să sprijine promovarea externă a companiilor românești.

Demersul vine într-un moment în care economia României continuă să se confrunte cu un dezechilibru comercial semnificativ. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, deficitul comercial a ajuns la 32,7 miliarde de euro în 2025. Deși exporturile au crescut cu 4,2% comparativ cu anul precedent, avansul importurilor, de 2,6%, a menținut un deficit structural de peste 32 de miliarde de euro anual.

În acest context, creșterea exporturilor și extinderea activității companiilor românești pe piețele externe sunt considerate instrumente esențiale pentru reducerea dependenței economiei de consumul intern și de importuri.

Global Gateway reprezintă principalul program european de investiții în infrastructură lansat de Uniunea Europeană în 2021. Inițial conceput pentru mobilizarea a până la 300 de miliarde de euro, programul finanțează proiecte din domeniile transporturilor, energiei, digitalizării, sănătății și educației în Africa, Asia și Balcanii de Vest. Până în octombrie 2025, valoarea investițiilor mobilizate a ajuns la 306 miliarde de euro, iar obiectivul a fost majorat la 400 de miliarde de euro până în 2027.

Investițiile realizate prin Global Gateway generează contracte atribuite prin licitații internaționale deschise, organizate după standardele Uniunii Europene. Finanțarea și plata proiectelor sunt susținute de instituții financiare europene, inclusiv Banca Europeană de Investiții, BERD, KfW și AFD.

Domeniile vizate includ sectoare în care companiile românești au deja experiență și capacitate de implementare, precum construcțiile civile și inginerești, tehnologia informației, securitatea cibernetică, producția de echipamente industriale și consultanța pentru gestionarea fondurilor europene.

Prin intermediul Echipei România, structură coordonată de ARICE în cadrul mecanismului european, companiile pot beneficia de servicii dedicate, inclusiv notificări privind licitațiile relevante, participarea la misiuni comerciale în statele beneficiare, facilitarea formării de consorții cu parteneri europeni și asistență pentru pregătirea documentației necesare în relația cu instituțiile financiare europene.

Primele contracte de amploare finanțate prin acest program urmează să fie atribuite în intervalul 2025-2027.

În evaluarea impactului economic al acestor măsuri, conducerea agenției consideră că extinderea exporturilor trebuie tratată ca o prioritate strategică pentru România.

„Deficitul comercial este o problemă care ar trebui să constituie un proiect național. În fiecare an, peste 30 de miliarde de euro părăsesc România prin acest dezechilibru. Internaționalizarea companiilor românești este răspunsul concret, iar ARICE are acum instrumentele necesare pentru a accelera acest proces”, spune Daniel Constantin, președintele ARICE.

Pe lângă promovarea accesului la proiectele Global Gateway, ARICE a anunțat și modernizarea Programului de Promovare a Exporturilor, mecanism prin care statul român finanțează participarea companiilor la târguri și expoziții internaționale.

Programul facilitează anual participarea a peste 800 de companii românești la evenimente economice organizate în afara țării. Pentru creșterea transparenței și reducerea procedurilor administrative, agenția introduce un nou sistem digital de înscriere.

Începând cu 15 iunie 2026, toate înregistrările pentru târgurile și misiunile economice internaționale incluse în Programul de Promovare a Exporturilor vor fi realizate exclusiv prin intermediul platformei digitale disponibile pe site-ul ARICE. Sistemul permite depunerea candidaturilor pentru mai multe evenimente simultan, elimină documentele fizice și oferă acces permanent la calendarul actualizat al manifestărilor internaționale, precum și la stadiul dosarelor depuse. Utilizatorii vor avea la dispoziție și un ghid complet pentru utilizarea platformei.

Procesul de digitalizare va continua și în etapa următoare, care vizează procedurile de achiziții publice asociate programului.

Totodată, ARICE introduce o identitate vizuală unificată pentru toate standurile României prezente la târgurile internaționale. Noul sistem include reguli comune privind elementele grafice, culorile și standardele de design utilizate în reprezentarea companiilor românești peste hotare.

Noua identitate vizuală va fi pusă la dispoziția tuturor participanților la Programul de Promovare a Exporturilor și are rolul de a consolida imaginea României și a companiilor sale pe piețele externe.

În paralel, agenția dezvoltă și un portal comercial dedicat mediului de afaceri, prin intermediul căruia ofertele companiilor românești vor putea fi promovate și monitorizate pe piețele internaționale.

Companiile interesate de programul Global Gateway, de participarea la târguri internaționale sau de noile instrumente puse la dispoziție de ARICE pot consulta calendarul evenimentelor și informațiile necesare prin intermediul agenției.