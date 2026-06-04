UE pregătește măsuri mai dure împotriva Chinei. Bruxelles-ul vrea să limiteze impactul importurilor asupra pieței europene

UE se pregătește pentru o nouă rundă de discuții comerciale cu China, pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre cele două părți. Comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, urmează să se întâlnească joi, la Paris, cu emisarul comercial chinez Li Chenggang. Întâlnirea are loc într-un moment în care Bruxellesul încearcă să reducă efectele supracapacității industriale chineze și să gestioneze un deficit comercial record. În paralel, amenințările cu represalii din partea Beijingului amplifică temerile privind o escaladare a conflictului comercial.

UE își intensifică eforturile pentru a răspunde provocărilor generate de relația economică tot mai complicată cu China. În acest context, Comisia Europeană a confirmat că vicepreședintele executiv responsabil de comerț, Maroš Šefčovič, se va întâlni cu trimisul comercial chinez Li Chenggang în marja reuniunii ministeriale a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), programată joi la Paris.

Discuțiile au loc într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Bruxelles și Beijing. Instituțiile europene încearcă să găsească soluții pentru limitarea efectelor supracapacității industriale chineze, fenomen care, potrivit oficialilor europeni, afectează competitivitatea companiilor din spațiul comunitar.

Pe lângă această problemă, UE se confruntă și cu un deficit comercial semnificativ în relația cu China. Datele prezentate de Comisia Europeană indică un dezechilibru comercial de 359,9 miliarde de euro, unul dintre principalele motive pentru care Bruxellesul analizează măsuri suplimentare de protecție a pieței europene.

Situația a devenit și mai tensionată după prezentarea unor noi inițiative legislative europene, inclusiv Legea privind accelerarea industrială și Legea privind securitatea cibernetică. Aceste instrumente ar putea limita accesul anumitor companii chineze pe piața europeană, determinând reacții dure din partea Beijingului.

În ultimele săptămâni, tema relației cu China a devenit una dintre prioritățile agendei europene. Săptămâna trecută, membrii Comisiei Europene au discutat strategia pe care blocul comunitar ar trebui să o adopte în raport cu a doua economie a lumii.

După reuniune, executivul european a transmis un mesaj clar privind situația actuală a schimburilor comerciale dintre cele două părți.

„Starea actuală a relației comerciale și de investiții nu este sustenabilă”, a transmis Comisia Europeană.

Potrivit informațiilor obținute de Euronews din surse europene, majoritatea comisarilor susțin consolidarea instrumentelor de apărare comercială ale UE pentru a contracara practicile considerate neloiale ale Chinei. Propunerile concrete urmează să fie prezentate liderilor europeni în cadrul summitului programat pentru 18 iunie.

Printre măsurile analizate se numără utilizarea mai rapidă a tarifelor și a cotelor de import pentru produsele care ar putea afecta industriile europene. Susținătorii acestor măsuri argumentează că este necesară restabilirea unor condiții echitabile de concurență pentru companiile din spațiul comunitar.

Deși există un consens privind necesitatea protejării intereselor economice europene, statele membre nu au o poziție unitară în ceea ce privește relația cu China.

Franța, Italia, Spania, Olanda și Lituania au susținut, prin intermediul unui document neoficial, accelerarea utilizării instrumentelor comerciale defensive împotriva importurilor considerate problematice pentru industriile europene. În viziunea acestor state, măsurile sunt necesare pentru a răspunde practicilor comerciale pe care numeroși oficiali europeni le consideră incorecte.

În schimb, Germania continuă să promoveze o abordare mai prudentă. Berlinul încearcă să mențină accesul companiilor germane la piața chineză, în ciuda dificultăților generate de dezechilibrele comerciale și de concurența tot mai puternică venită din partea producătorilor chinezi.

În paralel cu discuțiile privind eventuale măsuri restrictive, Comisia Europeană insistă că dialogul cu Beijingul va continua. Pe agenda diplomatică se află și posibilitatea unei vizite la Bruxelles a ministrului chinez al Comerțului, Wang Wentao, în perioada 28-29 iunie. Deocamdată, deplasarea nu a fost confirmată oficial de autoritățile implicate.