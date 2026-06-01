OCDE: Companiile chineze au primit în 2023-2024 subvenții de stat de până la opt ori mai mari decât firmele din țările membre

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) avertizează că subvențiile industriale acordate de China companiilor sale au atins niveluri fără precedent în 2023 și 2024, depășind de până la opt ori sprijinul oferit în statele membre și influențând puternic concurența și comerțul global.

Subvențiile industriale transformă tot mai profund economia globală, iar China se evidențiază drept principalul furnizor de sprijin de stat, potrivit unor date recente publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Instituția avertizează că amploarea acestui sprijin riscă să genereze distorsiuni semnificative ale concurenței la nivel internațional.

Conform analizei OCDE, ajutorul guvernamental acordat celor mai mari grupuri manufacturiere din lume, active în 15 sectoare strategice, a atins în anii 2023 și 2024 cele mai ridicate niveluri de după criza financiară globală. Organizația consideră că această evoluție reflectă o schimbare structurală în modul în care statele își susțin industriile naționale.

China se detașează clar în baza de date prezentată de OCDE. Companiile cu sediul în această țară au beneficiat de un sprijin guvernamental de trei până la opt ori mai mare decât cel acordat firmelor din statele membre ale organizației. Nivelul ajutoarelor depășește semnificativ și cel oferit în alte economii importante care nu fac parte din OCDE, precum Brazilia și India.

Studiul oferă o nouă perspectivă asupra utilizării subvențiilor industriale, un subiect aflat în centrul tensiunilor comerciale dintre China și marile economii ale lumii. Aceste practici sunt considerate de numeroși parteneri comerciali drept un factor care contribuie la dezechilibrele concurențiale și la escaladarea măsurilor protecționiste, inclusiv a tarifelor vamale.

Printre principalele critici formulate de președintele Donald Trump la adresa Beijingului se numără existența unor condiții de concurență considerate inechitabile în industrii globale precum cea auto. Aceleași preocupări sunt exprimate tot mai des și de oficialii Uniunii Europene, în contextul în care producătorii europeni de automobile întâmpină dificultăți în menținerea cotei de piață în fața competitorilor chinezi, inclusiv BYD și Chery Automobile.

Dezbaterea privind subvențiile de stat a fost mult timp îngreunată de lipsa de transparență și de raportările incomplete către organisme internaționale, precum Organizația Mondială a Comerțului (OMC). Potrivit unui raport din 2025 al Biroului Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite ale Americii, China nu a transmis încă OMC o notificare completă privind subvențiile acordate de guvernul central, în pofida faptului că au trecut mai bine de două decenii de la aderarea sa la organizație.

Inițiativa OCDE urmărește să aducă mai multă claritate într-un domeniu controversat, oferind o imagine mai exactă asupra sprijinului acordat de state companiilor. Analiza se bazează pe documentele financiare depuse de firme și urmărește granturile, facilitățile fiscale și împrumuturile acordate în condiții avantajoase. Potrivit datelor organizației, valoarea totală a subvențiilor acordate sectoarelor monitorizate a ajuns la 108 miliarde de dolari în 2024.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a declarat la prezentarea raportului de la Paris că subvențiile industriale sunt în creștere la nivel global, însă mult timp a lipsit o imagine completă și comparabilă a sprijinului efectiv oferit de guverne și primit de companii. El a subliniat că subvențiile nu reprezintă doar o problemă fiscală, ci un factor care influențează profund funcționarea și structura piețelor internaționale.

„Subvențiile industriale sunt în creștere în întreaga lume, dar timp de decenii ne-a lipsit o imagine fiabilă, cuprinzătoare și comparabilă a ceea ce guvernele oferă efectiv și a ceea ce firmele primesc efectiv. Subvențiile nu sunt doar o problemă fiscală, ci remodelează piețele globale”, a declarat Cormann.

Cele mai mari volume de sprijin sunt direcționate către producția de echipamente pentru energie regenerabilă, industria semiconductorilor și sectoarele industriale grele. Și în acest caz, China ocupă o poziție dominantă. În perioada 2021-2022, subvențiile medii acordate companiilor chineze din industria semiconductorilor au reprezentat aproape 10% din veniturile acestora, comparativ cu o medie globală de puțin peste 2%.

Potrivit OCDE, datele confirmă faptul că guvernele folosesc tot mai frecvent politica industrială pentru a orienta activitatea economică către anumite sectoare considerate strategice. Organizația atrage însă atenția că rămâne deschisă întrebarea dacă aceste intervenții își vor atinge obiectivele de transformare economică sau dacă vor conduce, în cele din urmă, la utilizarea ineficientă a resurselor și la intensificarea protecționismului.

Analiza OCDE arată că subvențiile de stat au avut un impact semnificativ asupra redistribuirii cotelor de piață la nivel mondial. Aproximativ 22% din creșterile de cotă de piață înregistrate de companii între 2005 și 2023 pot fi atribuite sprijinului guvernamental. În cazul firmelor chineze, această proporție se apropie de 60%, ceea ce evidențiază rolul major al intervenției statului în expansiunea acestora pe piețele internaționale.

În același timp, organizația susține că nu a identificat dovezi convingătoare potrivit cărora subvențiile ar fi dus la creșterea productivității sau a profitabilității companiilor. Dimpotrivă, există indicii că sprijinul excesiv poate descuraja investițiile și poate reduce stimulentele pentru eficientizare.

OCDE compară efectele acestor politici cu dopajul din sport, avertizând că există riscul ca firme mai puțin productive să obțină avantaje nejustificate în detrimentul companiilor mai inovatoare și mai eficiente. Pe termen lung, această situație ar putea afecta economia globală prin reducerea ritmului inovării, scăderea calității produselor și diminuarea concurenței, chiar dacă, pe termen scurt, consumatorii beneficiază de prețuri mai mici.