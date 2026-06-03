SUA propun tarife vamale noi pentru 60 de economii. Motivul acestei decizii drastice

Administrația Trump a propus impunerea de taxe suplimentare de 10% sau 12,5% asupra importurilor din 60 de economii. Decizia vine după ce autoritățile americane au stabilit că eșecul acestor state de a reduce comerțul cu bunuri fabricate cu muncă forțată „este nerezonabil și restricționează comerțul cu SUA”.

Propunerea biroului Reprezentantului Comerțului din SUA (USTR) reprezintă cea mai recentă constatare a unei investigații privind practicile comerciale neloiale conform Secțiunii 301. Măsura va fi publicată în contextul în care administrația Trump încearcă să reconstruiască tarifele de urgență, anulate printr-o decizie a Curții Supreme a SUA în februarie.

USTR a precizat că va aplica taxe de 10% pentru ancheta privind munca forțată asupra importurilor din Canada, Ecuador, Uniunea Europeană, Indonezia, Mexic, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Cambodgia, El Salvador, Guatemala, Malaezia, Taiwan și Marea Britanie. Pentru celelalte 45 de țări investigate, agenția comercială propune taxe suplimentare de 12,5%.

„Eșecul celor mai importanți parteneri comerciali de a aborda importul de bunuri fabricate cu muncă forțată este inacceptabil. Acest lucru creează o dinamică în care lucrătorii americani sunt forțați să concureze la nivel global pe condiții de concurență inegale”, a declarat reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer.

USTR a anunțat și un mecanism pentru textile, care ar permite intrarea în SUA a unui anumit volum de importuri de îmbrăcăminte și textile la o rată tarifară redusă. Taxele și volumele nu au fost însă dezvăluite.

Anunțul a venit înainte de expirarea, pe 24 iulie, a unui tarif temporar de 10% impus de administrația Trump pe 20 februarie. Aceasta este data în care Curtea Supremă a anulat tarifele impuse de președintele Donald Trump în temeiul Legii Internaționale privind Puterile Economice în Situații de Urgență.

Luni, USTR a propus o taxă de 25% pentru numeroase mărfuri braziliene, ca urmare a unei investigații conform Secțiunii 301 privind practicile comerciale digitale și tarifele preferențiale ale țării.

De asemenea, agenția comercială urmează să facă publice concluziile unei alte anchete majore conform Secțiunii 301, vizând acumularea de capacitate industrială excesivă în 16 parteneri comerciali, inclusiv China.

În cadrul investigației privind munca forțată, USTR a decis că vor fi scutite de tarife mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără energie, pământuri rare și anumite metale, carne de vită, cafea, anumite fructe și legume, produse farmaceutice, substanțe chimice organice și piese de aeronave.

Agenția comercială a precizat că va accepta comentarii publice referitoare la tarifele propuse și alte remedii până pe 6 iulie. O audiere publică este programată pentru 7 iulie.