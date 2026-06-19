Schimburile comerciale dintre România și Republica Moldova se apropie de 4 miliarde de euro. Comerțul bilateral a crescut cu 15%

România continuă să fie principalul partener comercial pentru Republica Moldova și cea mai importantă destinație pentru exporturile producătorilor moldoveni. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns la aproape 4 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 15% față de anul anterior. În primele patru luni din 2026, exporturile moldovene către România au avansat cu 10%. Datele au fost prezentate în cadrul programului „Export Vision”, organizat de Agenția de Investiții din Republica Moldova.

Republica Moldova își menține statutul de furnizor important pentru piața românească, iar datele prezentate de Agenția de Investiții indică o intensificare a relațiilor comerciale dintre cele două state. Potrivit instituției, peste 30% din exporturile moldovene sunt direcționate către România, care rămâne cea mai importantă piață externă pentru producătorii de peste Prut.

În cadrul primei ediții din acest an a programului „Export Vision”, organizat pe baza unui studiu dedicat oportunităților de export pe piața românească, reprezentanții Agenției de Investiții au evidențiat rolul strategic al României pentru companiile moldovene.

În acest context, oficialii instituției susțin că accesul pe piața românească poate reprezenta și un pas important către extinderea în alte state ale Uniunii Europene.

„În 2025, volumul de export alocat acestei pieţe a fost de 29%, iar deja în acest an, în primele patru luni, aceste exporturi au crescut cu 10%. Deci, vedem un interes foarte mare, nu doar din perspectiva producătorilor noştri de a accesa această piaţă, dar şi din perspectiva României pentru acest import şi pentru această colaborare. Odată ce vă lansaţi în România, cu siguranţă că o să fie mult mai uşor să vă lansaţi şi peste hotare: în Germania, Italia, Polonia, ţările în care veţi decide dumneavoastră să vă urmaţi cursul”, a spus Irina Tolstousov, directoarea adjunctă a Agenţiei de Investiţii.

Datele analizate în studiu arată că România importă anual mărfuri în valoare de aproximativ 130 de miliarde de euro, însă produsele provenite din Republica Moldova reprezintă doar o mică parte din acest volum. Specialiștii consideră că diferența dintre cele două valori evidențiază un potențial important de creștere pentru exportatorii moldoveni.

Autorii cercetării subliniază că avantajele competitive ale Republicii Moldova sunt amplificate de proximitatea geografică, limba comună și dimensiunea mult mai mare a pieței românești.

Potrivit experților, extinderea prezenței pe piața din România poate deveni o rampă de lansare pentru accesul pe alte piețe europene.

„130 de miliarde de euro importă anual România din străinătate, sub formă de mărfuri şi produse. Republica Moldova vinde în România doar un miliard de euro. Gândiţi-vă la această diferenţă şi la oportunităţile care ne stau la dispoziţie. Este o piaţă care vorbeşte aceeaşi limbă şi care este de opt ori mai mare. Dacă vorbim despre piaţă, piaţa României este de 20 de ori mai mare. Noi am făcut această comparaţie şi din perspectiva populaţiei: 19 milioane de locuitori faţă de 2,4 milioane. Potenţialul este foarte mare”, a afirmat Andrei Crigan, expert în studierea pieţelor și unul dintre autorii studiului.

Analiza prezentată în cadrul programului relevă că România înregistrează un deficit comercial de aproximativ patru miliarde de euro pe segmentul produselor alimentare, situație care creează oportunități suplimentare pentru exportatorii din Republica Moldova.

În prezent, aproximativ 40% din exporturile Republicii Moldova către România sunt reprezentate de produse alimentare. Printre cele mai importante categorii se numără semințele de floarea-soarelui, semințele de rapiță și vinurile.

Pe lista produselor exportate se regăsesc, de asemenea, produse de panificație, uleiuri, conserve, sucuri și gemuri, categorii care continuă să câștige teren pe piața românească.

În același timp, exporturile nealimentare ale Republicii Moldova către România sunt estimate la aproape 600 de milioane de euro și sunt dominate de cablaje electrice, bare din fier și produse de mobilier.

Potrivit studiului, consumatorii români sunt atrași de produsele care oferă un raport echilibrat între preț și calitate, beneficiază de o identitate autentică și sunt prezente atât în comerțul tradițional, cât și în mediul online.

Experții recomandă companiilor moldovene să participe constant la târguri și expoziții, să dezvolte parteneriate cu distribuitori locali și să investească în certificări de calitate, măsuri considerate esențiale pentru consolidarea prezenței pe piața românească și pentru extinderea exporturilor în perioada următoare.