Transgaz negociază o posibilă investiție strategică într-un terminal GNL din SUA

Transgaz face un pas important către piața energetică americană, analizând o investiție strategică într-unul dintre cele mai mari proiecte de gaze naturale lichefiate din SUA. Dacă va fi concretizată, tranzacția ar putea consolida securitatea energetică a României și a regiunii, prin acces la noi surse de aprovizionare cu gaze.

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA şi compania americană Argent LNG au semnat, la sediul Transgaz din Bucureşti, un Memorandum de Înţelegere (MoU) prin care vor analiza posibilitatea unei investiţii strategice de capital a companiei româneşti în dezvoltatorul terminalului de gaze naturale lichefiate (GNL) din Port Fourchon, statul Louisiana (SUA).

Documentul a fost semnat de directorul general al Transgaz, Ion Sterian, şi de preşedintele şi directorul executiv al Argent LNG, Jonathan Bass. Totodată, cele două companii au încheiat un acord de confidenţialitate care va permite continuarea discuţiilor privind structura şi condiţiile unei eventuale investiţii.

Memorandumul are un caracter neangajant şi stabileşte cadrul pentru negocierea unei posibile participări a Transgaz în acţionariatul Argent LNG, alături de alţi investitori americani. Prin această iniţiativă, compania românească urmăreşte să îşi consolideze accesul pe termen lung la livrările de gaze naturale lichefiate din SUA şi să participe direct la dezvoltarea unuia dintre cele mai mari proiecte de export de GNL din America de Nord.

Proiectul prevede şi valorificarea infrastructurii româneşti de transport al gazelor pentru tranzitul GNL american către Republica Moldova, Ucraina şi alte state din Europa Centrală şi de Est, printre care Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia şi Germania.

Potrivit reprezentanţilor celor două companii, poziţia strategică a României şi rolul Transgaz în dezvoltarea infrastructurii regionale de transport al gazelor au stat la baza invitaţiei adresate operatorului român de a deveni acţionar în Argent LNG.

Transgaz este al patrulea cel mai mare operator de sistem de transport al gazelor naturale din Uniunea Europeană şi singurul care administrează sisteme naţionale de transport în două state, România şi Republica Moldova.

Compania subliniază că investiţiile realizate în ultimii ani în infrastructura naţională, împreună cu dezvoltarea Coridorului Vertical al Gazelor, creează condiţiile pentru diversificarea surselor şi rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, reducând astfel dependenţa regiunii de importurile din Rusia.

Iniţiat şi susţinut de România, prin Transgaz, încă din 2016, Coridorul Vertical al Gazelor are ca obiectiv conectarea sistemelor de transport din Grecia, Bulgaria şi România cu cele din Republica Moldova şi Ucraina, precum şi cu reţelele din Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia şi Germania. Proiectul va permite fluxuri bidirecţionale de gaze şi va facilita accesul la gaze naturale lichefiate provenite din SUA.

La rândul său, Argent LNG dezvoltă în Port Fourchon, statul Louisiana, un terminal de export de gaze naturale lichefiate cu o capacitate planificată de 25 de milioane de tone metrice pe an, fiind unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din SUA. Prima încărcătură comercială este estimată pentru anul 2030.

Proiectul beneficiază de implicarea mai multor companii internaţionale din domeniul tehnologiei şi ingineriei, printre care Baker Hughes, Honeywell UOP, ABB, GIS Engineering şi Tecnimont, care furnizează echipamente, tehnologii şi servicii pentru dezvoltarea terminalului.