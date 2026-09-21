Inteligența artificială schimbă piața muncii. Ce se întâmplă cu angajații juniori și cei cu experiență?

Inteligența artificială începe să schimbe regulile pe piața muncii, iar efectele nu sunt aceleași pentru toți angajații. Un studiu realizat în 41 de țări ne arată o creștere a numărului de locuri de muncă în companiile care folosesc AI, dar și o schimbare importantă între generațiile de angajați.

Companiile care utilizează inteligența artificială creează mai multe locuri de muncă decât cele care nu folosesc această tehnologie, însă beneficiile pe piața muncii sunt distribuite diferit între angajații cu experiență și cei aflați la început de carieră. Un studiu realizat în 41 de țări arată că adoptarea inteligenței artificiale favorizează în special ocuparea posturilor pentru angajații seniori, în timp ce numărul locurilor de muncă pentru juniori scade.

Cercetătorii Bharat Chandar, de la Universitatea Stanford, și Bouke Klein Teeselink, de la King’s College London, au publicat luni rezultatele studiului, potrivit cărora numărul angajaților în funcții de tip senior a crescut cu 6,7% în decurs de cinci ani în companiile care au adoptat inteligența artificială.

În același timp, ocuparea forței de muncă la nivel de juniori a scăzut cu 3% în aceeași perioadă. Deși numărul total de angajări a crescut în companiile care utilizează inteligenței artificiale, ponderea lucrătorilor juniori în cadrul acestora s-a redus cu 1,9 puncte procentuale.

Cercetătorii au observat această tendință în numeroase țări, printre care Brazilia, Arabia Saudită și Marea Britanie. Potrivit lor, inteligența artificială reduce nevoia de angajați aflați la început de carieră, în timp ce crește cererea pentru persoane cu experiență în ocupațiile expuse acestei tehnologii.

Studiul arată, de asemenea, că reducerea locurilor de muncă pentru juniori este ceva mai pronunțată în economiile mai bogate și mai digitalizate.

„Inteligenţa Artificială reduce nevoia de forţă de muncă de tip juniori, dar generează o cerere mai mare de angajaţi cu experienţă în ocupaţiile expuse la această tehnologie. Pierderile de locuri de muncă pentru juniori sunt ceva mai pronunţate în economiile mai bogate şi mai digitalizate”, susţin cercetătorii.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat un eșantion de 1,25 miliarde de anunțuri de angajare și 154 de milioane de dosare de muncă, în perioada ianuarie 2021 – martie 2026.

Analiza a arătat că ocuparea forței de muncă în poziții din domeniul informaticii și matematicii, printre cele mai expuse impactului inteligenței artificiale, a crescut cu 0,8 puncte procentuale în companiile care au adoptat această tehnologie. Cercetătorii au constatat și în acest caz o orientare către angajații cu experiență.

În ultimele săptămâni, preocupările legate de înlocuirea forței de muncă de către inteligența artificială au trecut însă în plan secund, pe fondul avertismentelor lansate de mai mulți directori și angajați din industrie cu privire la riscurile pe care modelele de inteligență artificială le-ar putea reprezenta pentru oameni.