Inteligența artificială poate crește productivitatea Europei, dar vine cu riscuri. Avertismentul FMI
SURSA FOTO: Concept Capital realizat cu AI - Inteligența artificială, energie globală, AI
Inteligența artificială ar putea aduce un plus de aproximativ 1% productivității Europei în următorii cinci ani. Dezvoltarea rapidă a tehnologiei vine însă și cu riscuri importante pentru piața muncii, sistemul energetic și independența tehnologică a continentului, arată o analiză a Fondului Monetar Internațional, citată de Reuters.
Beneficiile inteligenței artificiale nu vor fi distribuite uniform
Documentul FMI a fost realizat pentru reuniunea informală a miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană, organizată la Dublin în perioada 18-19 septembrie.
Potrivit analizei, efectele dezvoltării inteligenței artificiale vor diferi atât de la o țară la alta, cât și între regiuni și categorii de angajați. Economiile europene mai avansate sunt considerate mai bine poziționate pentru a profita de această tehnologie, datorită nivelului mai ridicat de pregătire și expunere la AI.
În acest context, Fondul consideră că o piață unică europeană mai bine integrată ar putea permite distribuirea mai echilibrată a avantajelor noilor tehnologii între cele 27 de state membre.
Analiza indică, totodată, fragmentarea existentă la nivelul piețelor de capital, al forței de muncă și al energiei drept unul dintre obstacolele pentru investiții și inovare în Europa.
Aproximativ 60% dintre angajați lucrează în profesii puternic expuse AI
Impactul asupra locurilor de muncă reprezintă una dintre principalele provocări identificate de FMI. În economiile europene avansate, aproximativ 60% dintre angajați activează în profesii considerate foarte expuse inteligenței artificiale.
Efectele nu vor fi însă aceleași pentru toți. În anumite domenii, AI poate deveni un instrument care îi ajută pe angajați să lucreze mai eficient și să își majoreze productivitatea.
În alte ocupații, automatizarea sarcinilor de rutină poate reduce nevoia de muncă umană. Riscul este mai ridicat acolo unde tehnologia poate prelua activitățile realizate în prezent de angajați, în loc să fie utilizată pentru a le completa munca.
Centrele de date consumă aproximativ 3% din electricitatea Europei
Extinderea inteligenței artificiale aduce și o provocare pentru sistemul energetic european. Centrele de date sunt responsabile deja pentru aproximativ 3% din consumul de electricitate de pe continent, iar necesarul de energie este așteptat să crească semnificativ pe măsură ce AI este utilizată la o scară tot mai mare.
Presiunea este resimțită în special în marile centre tehnologice europene. Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris și Dublin se numără printre zonele în care concentrarea centrelor de date afectează deja rețelele electrice locale.
În acest context, FMI indică necesitatea unor investiții în infrastructura electrică transfrontalieră și a unei integrări mai puternice a pieței europene a energiei.
Europa riscă o nouă dependență tehnologică
Dezvoltarea inteligenței artificiale ridică și problema poziției Europei în competiția tehnologică globală. Potrivit analizei FMI, Statele Unite și China domină dezvoltarea modelelor AI, situație care poate crea pentru Europa o nouă formă de dependență strategică.
Reducerea acestei vulnerabilități ar presupune investiții importante în dezvoltarea unei industrii europene proprii de inteligență artificială.
Astfel, deși AI are potențialul de a majora productivitatea Europei în următorii ani, FMI atrage atenția că efectele asupra angajaților, necesarul tot mai mare de energie și dependența tehnologică trebuie gestionate în paralel cu valorificarea beneficiilor economice ale noii tehnologii.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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