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Compania care nu a făcut concedieri economice de aproape 100 de ani. Ce pregătește pentru angajați în era AI

Compania care nu a făcut concedieri economice de aproape 100 de ani. Ce pregătește pentru angajați în era AI

SURSA FOTO: Dreamstime - Compania Torani, SUA

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 19 septembrie 2026, 16:21
Din cuprinsul articolului

Compania americană Torani intenționează să introducă inteligența artificială fără să recurgă la concedieri din motive economice. Producătorul de siropuri pentru cafea și alte băuturi, cu sediul în San Leandro, California, păstrează această politică de la Marea Criză din anii 1930. Firma are în prezent 500 de angajați și estimează venituri de peste 800 de milioane de dolari pentru acest an. Conducerea urmărește să îi îndrepte pe salariați către alte activități atunci când tehnologia le preia sarcinile repetitive.

Compania a păstrat politica fără concedieri economice în timpul crizelor

Compania Torani își propune să mențină locurile de muncă pe măsură ce introduce noi tehnologii, într-un context în care dezvoltarea inteligenței artificiale alimentează preocupările angajaților privind viitorul profesiilor lor. Pentru producătorul american, automatizarea nu ar trebui să ducă automat la reducerea personalului.

Politica de evitare a concedierilor economice a fost menținută în perioade cu schimbări majore pentru afaceri: globalizarea, automatizarea industriei americane și criza financiară din 2008.

Un alt moment dificil a fost pandemia, când s-au închis cafenelele care cumpărau o parte importantă din produsele Torani. Firma a păstrat și atunci principiul pe care conducerea dorește să îl aplice în continuare, odată cu adoptarea AI.

Torani a crescut de la nouă angajați la venituri estimate la peste 800 de milioane de dolari

Melanie Dulbecco conduce de 35 de ani producătorul fondat în 1925, iar extinderea afacerii s-a desfășurat în paralel cu creșterea echipei. La venirea sa în companie, în 1991, Torani avea nouă angajați și înregistra venituri anuale de aproximativ 700.000 de dolari.

În prezent, echipa numără 500 de persoane, iar veniturile prognozate pentru acest an depășesc 800 de milioane de dolari. În ultimii 35 de ani, afacerea a avut o creștere medie anuală de aproximativ 20%.

Torani a fost înființată de imigranți italieni care preparau siropuri artizanale în San Francisco. După mai multe schimbări în activitate, firma s-a orientat, începând din 1982, către siropurile destinate aromatizării cafelei.

Portofoliul inițial cuprindea cinci sortimente. Oferta a ajuns între timp la peste 150 de arome, utilizate în cafea, cocktailuri și băuturi carbogazoase.

Compania Torani, SUA, siropuri artizanale
SURSA FOTO: Dreamstime – Compania Torani, SUA, siropuri artizanale

Torani a ales propria marcă după o propunere venită de la Starbucks

La începutul anilor 1990, conducerea Torani a avut de ales între dezvoltarea propriei mărci și o colaborare care putea aduce comenzi de mari dimensiuni. Starbucks, aflată atunci la o scară mult mai mică decât cea atinsă ulterior, i-a propus să fabrice siropuri comercializate sub marca Starbucks.

Perspectiva unor volume mari de producție era însoțită de riscul ca Torani să devină în principal un furnizor axat pe costuri reduse. Pentru evaluarea opțiunilor, conducerea a apelat inclusiv la sprijinul unor studenți de la Stanford.

În urma analizei, Torani a decis să se concentreze pe dezvoltarea propriei mărci.

Compania vrea să mute angajații către alte sarcini atunci când AI preia munca repetitivă

Introducerea inteligenței artificiale aduce o nouă decizie privind modul în care Torani își organizează activitatea și folosește munca angajaților. Instrumentele AI pot prelua o parte dintre sarcinile repetitive, oferind firmelor posibilitatea de a reduce cheltuielile cu personalul.

Abordarea descrisă de conducerea Torani urmărește identificarea altor activități pe care salariații le pot desfășura după automatizare. Melanie Dulbecco formulează astfel întrebarea de la care pornește această strategie:

„Ce fac acei 500 de oameni, sau 200 de oameni, sau 20 de oameni pentru a adăuga mai multă valoare?”, explică Dulbecco.

Compania consideră că postul ocupat la recrutare nu trebuie să rămână neschimbat pe întreaga durată a carierei. Pe măsură ce activitatea evoluează, angajații pot trece în alte roluri.

Siguranța locului de muncă îi poate încuraja pe salariați să folosească AI

Menținerea locurilor de muncă influențează și disponibilitatea angajaților de a testa tehnologiile care le pot automatiza o parte din activitate, susține conducerea Torani.

În firmele în care automatizarea poate duce la eliminarea posturilor, salariații pot privi cu reticență introducerea unor instrumente noi. Potrivit conducerii Torani, angajații săi sunt mai deschiși să experimenteze deoarece nu asociază reușita automatizării cu pierderea locului de muncă.

Firma afirmă, de asemenea, că nu se confruntă cu aceleași dificultăți de recrutare semnalate de alte companii. Acest lucru este valabil inclusiv pentru posturile adresate persoanelor aflate la începutul carierei.

Inteligența artificială ar putea modifica activitatea într-un ritm mai rapid decât tehnologiile anterioare, ceea ce ar pune la încercare capacitatea Torani de a redistribui sarcinile. Planul conducerii este să folosească AI pentru a transforma munca celor 500 de angajați și pentru a-i orienta către alte responsabilități, păstrând politica de evitare a concedierilor economice.

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Publicat în: Social

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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