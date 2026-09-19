Compania care nu a făcut concedieri economice de aproape 100 de ani. Ce pregătește pentru angajați în era AI

Compania americană Torani intenționează să introducă inteligența artificială fără să recurgă la concedieri din motive economice. Producătorul de siropuri pentru cafea și alte băuturi, cu sediul în San Leandro, California, păstrează această politică de la Marea Criză din anii 1930. Firma are în prezent 500 de angajați și estimează venituri de peste 800 de milioane de dolari pentru acest an. Conducerea urmărește să îi îndrepte pe salariați către alte activități atunci când tehnologia le preia sarcinile repetitive.

Compania Torani își propune să mențină locurile de muncă pe măsură ce introduce noi tehnologii, într-un context în care dezvoltarea inteligenței artificiale alimentează preocupările angajaților privind viitorul profesiilor lor. Pentru producătorul american, automatizarea nu ar trebui să ducă automat la reducerea personalului.

Politica de evitare a concedierilor economice a fost menținută în perioade cu schimbări majore pentru afaceri: globalizarea, automatizarea industriei americane și criza financiară din 2008.

Un alt moment dificil a fost pandemia, când s-au închis cafenelele care cumpărau o parte importantă din produsele Torani. Firma a păstrat și atunci principiul pe care conducerea dorește să îl aplice în continuare, odată cu adoptarea AI.

Melanie Dulbecco conduce de 35 de ani producătorul fondat în 1925, iar extinderea afacerii s-a desfășurat în paralel cu creșterea echipei. La venirea sa în companie, în 1991, Torani avea nouă angajați și înregistra venituri anuale de aproximativ 700.000 de dolari.

În prezent, echipa numără 500 de persoane, iar veniturile prognozate pentru acest an depășesc 800 de milioane de dolari. În ultimii 35 de ani, afacerea a avut o creștere medie anuală de aproximativ 20%.

Torani a fost înființată de imigranți italieni care preparau siropuri artizanale în San Francisco. După mai multe schimbări în activitate, firma s-a orientat, începând din 1982, către siropurile destinate aromatizării cafelei.

Portofoliul inițial cuprindea cinci sortimente. Oferta a ajuns între timp la peste 150 de arome, utilizate în cafea, cocktailuri și băuturi carbogazoase.

La începutul anilor 1990, conducerea Torani a avut de ales între dezvoltarea propriei mărci și o colaborare care putea aduce comenzi de mari dimensiuni. Starbucks, aflată atunci la o scară mult mai mică decât cea atinsă ulterior, i-a propus să fabrice siropuri comercializate sub marca Starbucks.

Perspectiva unor volume mari de producție era însoțită de riscul ca Torani să devină în principal un furnizor axat pe costuri reduse. Pentru evaluarea opțiunilor, conducerea a apelat inclusiv la sprijinul unor studenți de la Stanford.

În urma analizei, Torani a decis să se concentreze pe dezvoltarea propriei mărci.

Introducerea inteligenței artificiale aduce o nouă decizie privind modul în care Torani își organizează activitatea și folosește munca angajaților. Instrumentele AI pot prelua o parte dintre sarcinile repetitive, oferind firmelor posibilitatea de a reduce cheltuielile cu personalul.

Abordarea descrisă de conducerea Torani urmărește identificarea altor activități pe care salariații le pot desfășura după automatizare. Melanie Dulbecco formulează astfel întrebarea de la care pornește această strategie:

„Ce fac acei 500 de oameni, sau 200 de oameni, sau 20 de oameni pentru a adăuga mai multă valoare?”, explică Dulbecco.

Compania consideră că postul ocupat la recrutare nu trebuie să rămână neschimbat pe întreaga durată a carierei. Pe măsură ce activitatea evoluează, angajații pot trece în alte roluri.