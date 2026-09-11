AI devine o competență de bază. Ce vor învăța copiii la școală în următorii ani? (studiu)

Inteligența artificială ar putea ajunge, în doar câțiva ani, la fel de obișnuită în școli precum calculatorul sau motorul de căutare. Competențele care astăzi par avansate vor deveni cunoștințe de bază pentru copii, iar modul în care aceștia vor învăța și lucra se va schimba semnificativ.

Competențele de utilizare a inteligenței artificiale (AI) care sunt considerate astăzi avansate vor deveni, în următorii ani, cunoștințe de bază. Copiii le vor învăța și le vor folosi în mod curent la școală, consideră Emil Muthu, fondator și CEO al Neurony, companie românească specializată în integrarea soluțiilor AI și dezvoltarea de software.

Neurony estimează că va înregistra în acest an venituri de 10,5 milioane de euro, în creștere cu 80% față de 2025.

În prezent, există încă o diferență semnificativă între persoanele care utilizează AI la un nivel avansat și cele care abia încep să folosească instrumente precum ChatGPT sau Claude. Această diferență se va reduce însă rapid, pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale va deveni o competență obișnuită, comparabilă cu folosirea calculatorului sau a internetului.

„Ceea ce predau astăzi poate părea aproape magie pentru oamenii care nu au fost încă expuși la Inteligența Artificială. Dar, în patru ani, multe dintre aceste competențe vor fi elementare. Copiii de clasa a VI-a vor învăța și vor utiliza AI în mod natural, la fel cum astăzi folosesc un motor de căutare sau un calculator. Ceea ce pentru noi este acum o competență nouă va deveni, foarte probabil, common knowledge. Nu vom mai vorbi despre faptul că cineva știe să folosească AI, ci vom considera acest lucru firesc, la fel cum astăzi este firesc să știi să lucrezi pe calculator”, a declarat Emil Muthu.

Fondată în 2017 de antreprenorul Emil Muthu, Neurony are în prezent un portofoliu de peste 800 de proiecte la nivel global. Aproximativ 86% din veniturile companiei sunt generate de clienți din afara României, din domenii precum gaming, construcții și industrii conexe, asigurări, turism și managementul deșeurilor.

Compania este cunoscută și pentru dezvoltarea unor startup-uri precum Yarooms, ialoc și Jobful, care au atras finanțări de la GapMinder și de la alți investitori.

Neurony a lansat serviciile de training pentru utilizarea inteligenței artificiale în business la finalul anului 2025, la solicitarea unui client din Germania. Impactul inițiativei l-a determinat pe acesta să transforme trainingul într-un proiect mai amplu de transformare organizațională, iar Neurony a decis să dezvolte serviciul și pentru alte companii.

Principalii piloni de business ai companiei sunt serviciile de integrare AI, dezvoltarea de software la comandă și serviciile de outsourcing. Trainingurile Neurony sunt construite în jurul ideii că inteligența artificială trebuie integrată în modul de lucru al angajaților, nu folosită doar ca un instrument punctual.

„Astăzi, foarte mulți oameni folosesc AI ca pe un instrument: îi pun o întrebare, primesc un răspuns și atât. Diferența apare atunci când începi să folosești AI ca pe un partener de lucru, cu care co-creezi, analizezi, verifici și dezvolți soluții. Asta este partea care astăzi pare sofisticată, dar care va deveni în curând un mod normal de lucru”, a spus Emil Muthu.

Pentru livrarea workshopurilor, Neurony s-a asociat cu Leadder, companie de training și dezvoltare organizațională fondată de Denisa și Dan Cantaragiu. Parteneriatul aduce metodologia de facilitare și experiența de 15 ani a companiei în programe de transformare destinate firmelor din România și din regiune.

Trainingurile includ aplicații pentru activități de back office, documentare, domeniul financiar-contabil, HR, vânzări și marketing. O componentă importantă a programelor este gestionarea rezistenței la schimbare și a anxietății generate de introducerea inteligenței artificiale în organizații.

Peste 60% din timpul alocat trainingurilor este dedicat aplicațiilor practice și situațiilor concrete prezentate de participanți. Astfel, programele urmăresc integrarea AI în activitatea de zi cu zi și adaptarea utilizării acestei tehnologii la nevoile fiecărei organizații.

Trainingurile Neurony sunt disponibile atât pentru organizații, sub forma unor programe interne dedicate angajaților, cât și pentru persoanele care doresc să se înscrie individual. Potrivit lui Emil Muthu, interesul vine atât din partea companiilor care observă deja efectele AI asupra productivității, cât și din partea profesioniștilor care vor să își dezvolte competențele înainte ca acestea să devină obligatorii.

Neurony este o companie românească de dezvoltare software, specializată în crearea de aplicații web complexe și soluții AI, cu un portofoliu extins de peste 800 de proiecte pentru clienți globali.

Fondată cu aproape două decenii în urmă, Neurony este cunoscută pentru inovațiile sale tehnologice, printre care se numără platforme precum Yarooms – o soluție de gestionare a spațiilor de lucru pentru munca hibridă, ialoc – o platformă de rezervări online pentru restaurante și Jobful – o platformă pentru recrutarea de talente prin gamification.