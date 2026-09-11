Unde ar putea izbucni următoarea mare criză: avertismentul unui oficial israelian

Un oficial israelian avertizează că o eventuală extindere a controlului exercitat de gruparea Houthi asupra strâmtorii Bab-el-Mandeb ar putea genera o situație mai periculoasă decât cea din zona strâmtorii Ormuz. Oficialul a explicat pentru Canalul 12 că poziționarea geografică a strâmtorii oferă grupării susținute de Iran posibilități importante de a amenința navele comerciale.

Potrivit declarațiilor citate de Clash Report, diferența dintre cele două zone ține în primul rând de configurația geografică. Oficialul israelian a descris situația drept „o simplă chestiune de geometrie”, făcând referire la distanța redusă dintre ruta maritimă și pozițiile deținute de Houthi.

Canalul navigabil din partea estică a strâmtorii, aflat în apropierea insulei Perim, are o lățime de aproximativ 3 kilometri. În aceste condiții, navele care traversează zona ar ajunge la o distanță „vizuală” de pozițiile grupării, ceea ce ar putea permite utilizarea unor arme cu rază mai scurtă împotriva vaselor comerciale.

Oficialul israelian a precizat că, într-o asemenea situație, rebelii Houthi ar putea recurge inclusiv la rachete antitanc. Evaluarea vine pe fondul extinderii controlului grupării asupra unor zone de coastă din vestul Yemenului și al apropierii acesteia de una dintre principalele rute maritime internaționale.

Gruparea Houthi, susținută de Iran, și-a extins rapid pozițiile de-a lungul coastei vestice a Yemenului, pe fondul unei noi escaladări a conflictului din regiune. Preluarea portului Mocha a apropiat forțele Houthi de Bab-el-Mandeb, punct strategic pentru transportul maritim dintre Asia, Europa și alte piețe importante.

Controlul asupra zonei a fost obținut după o ofensivă rapidă, în urma căreia trupele guvernamentale susținute de Arabia Saudită s-au retras. Retragerea forțelor guvernamentale a fost însoțită de abandonarea unor vehicule și echipamente militare moderne.

O parte dintre aceste echipamente au fost ulterior preluate de rebelii Houthi. Evoluția de pe teren a contribuit la consolidarea pozițiilor grupării în apropierea coastelor și a rutelor maritime care leagă Marea Roșie de Oceanul Indian.

Apropierea de Bab-el-Mandeb este relevantă prin prisma rolului pe care îl are această strâmtoare pentru transportul internațional. O eventuală amenințare directă asupra navelor care traversează zona ar putea afecta una dintre principalele conexiuni maritime dintre Asia și Europa.

Strâmtoarea Bab-el-Mandeb reprezintă una dintre cele mai importante căi maritime de pe glob și asigură accesul dintre Marea Roșie, Golful Aden și Oceanul Indian. Poziția sa o transformă într-un punct esențial pentru navele care utilizează ruta prin Canalul Suez.

Strâmtoarea este considerată „intrarea de sud” pentru navele care folosesc Canalul Suez pentru a ajunge din Oceanul Indian către Marea Mediterană. Prin această rută sunt transportate cantități importante de mărfuri și produse energetice între continente.

Bab-el-Mandeb este, de asemenea, una dintre principalele strâmtori pentru transportul petrolului la nivel mondial. Prin apele sale trec zilnic între 4,5 și 6 milioane de barili de petrol brut și produse petroliere rafinate, cu destinații în Europa, America și Asia.

Importanța economică a rutei este amplificată de timpul economisit de navele care aleg traseul prin Bab-el-Mandeb și Canalul Suez. Utilizarea acestei conexiuni maritime poate reduce călătoria cu câteva săptămâni față de ruta alternativă care presupune ocolirea Africii prin Capul Bunei Speranțe.

Situația este diferită în zona strâmtorii Ormuz, unde Iranul se bazează pe radare, sisteme de supraveghere și rachete pentru a putea amenința traficul naval. Potrivit oficialului israelian, configurația Bab-el-Mandeb permite utilizarea unor mijloace mai simple și apropiate de rutele de navigație.

În această zonă, distanța redusă dintre coastă și canalul navigabil ar putea permite unor luptători aflați în apropierea litoralului să observe direct navele care trec prin strâmtoare. Oficialul a subliniat astfel avantajul pe care l-ar avea gruparea Houthi într-o asemenea poziție.

Posibilitatea ca un luptător dotat cu un sistem antitanc să poată lovi un petrolier pe care îl poate observa direct este considerată de oficial un element distinct față de amenințările existente în Strâmtoarea Ormuz. În opinia sa, această situație ar oferi grupării Houthi „o putere enormă”.

Avertismentul se referă, astfel, la efectele pe care controlul sau amenințarea asupra unei porțiuni înguste a Bab-el-Mandeb le-ar putea avea asupra traficului maritim, într-o zonă prin care circulă zilnic nave comerciale și transporturi importante de petrol și produse petroliere.