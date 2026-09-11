Prețul petrolului explodează. Pragul de 100 de dolari a fost depășit. Analiștii avertizează că poate ajunge la 120

Prețurile petrolului au continuat să crească vineri, iar principalele cotații internaționale se îndreaptă spre prima săptămână încheiată peste pragul de 100 de dolari pe baril de la jumătatea lunii mai. Escaladarea atacurilor asupra unor rute maritime strategice din Orientul Mijlociu sporește temerile că perturbările aprovizionării cu țiței s-ar putea prelungi.

Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat vineri cu 81 de cenți, respectiv 0,8%, până la 108,44 dolari pe baril, la ora 03:45 GMT.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 69 de cenți, sau 0,7%, până la 103,17 dolari pe baril.

Creșterile vin după o ședință de joi în care ambele cotații au avansat cu peste 6%. La nivelul întregii săptămâni, Brent și WTI înregistrau câștiguri de aproape 13%, cel mai puternic avans săptămânal de după perioada încheiată la 17 iulie.

Presiunile asupra pieței s-au accentuat după ce houthii, susținuți de Iran, au preluat joi controlul asupra portului Mocha din Yemen, ceea ce reprezintă o nouă amenințare pentru traficul maritim din Marea Roșie.

În același timp, circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz rămâne restricționată, după intensificarea atacurilor asupra petrolierelor din regiune.

Atacurile lansate din Yemen asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită au extins escaladarea dincolo de Iran și Strâmtoarea Ormuz, amplificând temerile privind perturbări de durată ale aprovizionării cu energie în regiune.

„Deși volume semnificative continuă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, fluxurile rămân cu mult sub nivelurile de dinaintea războiului, subliniind cât de fragilă a devenit situația”, au transmis analiștii ING.

Efectele crizei sunt deja resimțite și de consumatori. Perturbările aprovizionării cu petrol provocate de războiul dintre SUA și Iran, alături de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești, au împins joi prețul mediu al motorinei din Statele Unite peste pragul de 6 dolari pe galon pentru prima dată în istorie, potrivit GasBuddy.

În acest context, președintele american Donald Trump nu a dat semnale că intenționează să reducă intensitatea atacurilor asupra Iranului.

Trump a avertizat că Statele Unite ar putea lovi Muntele Pickaxe din Iran, aflat în apropierea instalației de îmbogățire a uraniului de la Natanz, grav avariată. Liderul de la Casa Albă a declarat însă că se așteaptă ca războiul să se încheie imediat după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Iranul a anunțat, la rândul său, că a atacat miercuri zece nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce SUA au lovit cinci petroliere iraniene. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a avertizat că răspunsul va fi intensificat în cazul unor noi atacuri.

Evoluția conflictului îi determină pe analiști să ia în calcul noi creșteri importante ale prețului petrolului.

„În condițiile în care evenimentele scapă de sub control, iar Iranul arată că este dispus să extindă acest conflict cât mai mult, atât ca amploare, cât și ca durată, devine din ce în ce mai probabil ca petrolul WTI să retesteze maximul de 119,48 dolari atins la începutul lunii martie”, a declarat Tony Sycamore, analist IG.

Un factor important pentru evoluția următoare a cotațiilor va fi China, cel mai mare importator mondial de țiței. Analiștii consideră că menținerea achizițiilor chineze la niveluri ridicate ar putea amplifica efectele reducerii ofertei și ar putea împinge prețurile și mai sus.

În paralel, OPEC și-a redus prognoza privind creșterea cererii mondiale de petrol în 2026 la 380.000 de barili pe zi. Este a cincea revizuire consecutivă în scădere a estimărilor organizației.

Producția de petrol a OPEC a scăzut, de asemenea, cu 640.000 de barili pe zi în august, potrivit unui sondaj Reuters.