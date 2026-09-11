Majorările de taxe și prețuri îi lasă pe români cu mai puțini bani. Marius Budăi critică măsurile luate de Ilie Bolojan: A reușit să transforme scăderea nivelului de trai în “succes al reformei”

Deputatul PSD Marius Budăi critică politica de austeritate a Guvernului condus de Ilie Bolojan și subliniat că măsurile adoptate au adus mai multe majorări pentru români, în timp ce nivelul de trai a scăzut.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul a construit o paralelă între creșterile de TVA, accize, taxe și prețuri și efectele acestora asupra veniturilor și cheltuielilor populației.

Marius Budăi a ironizat măsurile implementate de Ilie Bolojan, susținând că actuala guvernare are, în realitate, numeroase „plusuri”. Deputatul PSD a enumerat printre acestea creșterea TVA, majorarea accizelor, taxele mai mari, scumpirile și măsurile de austeritate.

Potrivit parlamentarului, românii ajung să plătească mai mult, prețurile cresc, iar taxele sunt majorate. Budăi atrage însă atenția că toate aceste „plusuri” se transformă, pentru cetățeni, într-un rezultat negativ la finalul lunii.

„Guvernul MINUS are și PLUSURI. Și încă multe! Plus la TVA. Plus la accize. Plus la taxe. Plus la prețuri. Plus la austeritate. Domnul Bolojan poate bifa liniștit capitolul “performanță”. Pentru că, trebuie să recunoaștem, Guvernul Minus are niște plusuri absolut remarcabile. Românii plătesc în plus. Prețurile cresc în plus. Taxele cresc în plus. Doar că există un mic detaliu. Când românul ajunge la sfârșitul lunii, descoperă că, după toate aceste plusuri, el a rămas pe minus”, a scris acesta pe Facebook.

Deputatul PSD susține că românul ajunge să constate, după plata taxelor și suportarea scumpirilor, că veniturile sale sunt insuficiente. El subliniază că acesta este mecanismul central al reformei promovate de Guvernul Bolojan, în care majorarea taxelor se reflectă în scăderea banilor disponibili pentru cetățeni.

Budăi a prezentat apoi, în mod sintetic, efectele pe care le atribuie măsurilor guvernamentale. Creșterea TVA înseamnă mai puțini bani disponibili în buzunar. Majorarea accizelor se traduce prin costuri mai mari la pompă, în timp ce taxele suplimentare afectează salariul disponibil.

În același timp, creșterea prețurilor reduce posibilitățile de cumpărare ale populației, iar austeritatea are drept efect, potrivit deputatului, diminuarea nivelului de trai.

„Dar probabil că acesta este și marele secret al reformei marca Bolojan: plus la taxe, minus la cetățean. Elegant. Simplu. Eficient. Și mai ales… reformator. A, și salvator… Așa că hai să facem bilanțul acestei extraordinare “reforme”. Plus la TVA. Minus în buzunar. Plus la accize. Minus la pompă. Plus la taxe. Minus la salariu. Plus la prețuri. Minus în coșul de cumpărături. Plus la austeritate. Minus în nivelul de trai. Trebuie să-i recunoaștem domnului Bolojan o performanță pe care nimeni nu i-o poate lua: a reușit să transforme austeritatea în strategie de guvernare și scăderea nivelului de trai în succes al reformei”, a conchis acesta.

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