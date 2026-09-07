Cifrele care au declanșat atacul lui Mihai Fifor la adresa Guvernului Bolojan

Social-democratul Mihai Fifor a criticat politicile economice ale Guvernului condus de Ilie Bolojan, după publicarea datelor referitoare la evoluția produsului intern brut al României în trimestrul al doilea din 2026.

Mihai Fifor și-a exprimat poziția într-o postare pe rețelele de socializare, în care a asociat rezultatele economice cu măsurile de austeritate și cu majorările de taxe.

„În matematică, minus cu minus fac plus. Dar nu în matematica miracolului de la Bihor. Guvernarea lui Ilie Sărăcie bate orice logică matematică. La el, minus cu minus fac un mega-minus. Singurul PLUS posibil ar fi să plece de la Palatul Victoria și din viața românilor pe care i-a „paradit” științific, ca la carte. Pentru că, dincolo de propagandă pe bani mulți și de explicațiile savante despre cât de bine ne va fi după ce vom fi suficient de săraci, au venit cifrele. Iar cifrele arată exact ceea ce românii simt deja de luni bune în propriile buzunare”, a transmis Mihai Fifor.

Social-democratul susține că evoluția PIB-ului indică o continuare a scăderii economice. În mesajul său, el face referire la datele INS privind trimestrul al doilea din 2026 și la evoluțiile înregistrate în trimestrele precedente.

„Datele INS arată că, în trimestrul al doilea din 2026, PIB-ul României a fost cu 2% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, pe seria ajustată sezonier. Este al treilea trimestru consecutiv în care economia înregistrează scădere față de perioada corespunzătoare a anului precedent: -1,4% în trimestrul IV din 2025, -1,1% în trimestrul I din 2026 și acum -2%.

Și nu este deloc întâmplător că această succesiune de minusuri apare odată cu politicile de austeritate, cu majorările de TVA și accize și cu lovitura dată consumului”, mai arată Mihai Fifor.

Fifor leagă aceste evoluții de efectele pe care, în opinia sa, le produc măsurile fiscale asupra consumului, companiilor și investițiilor. El susține că majorarea poverii fiscale și scumpirea produselor afectează activitatea economică.

„Când iei mai mulți bani de la oameni, când scumpești aproape tot ceea ce cumpără, când sufoci firmele cu taxe și impredictibilitate, nu trebuie să fii mare economist ca să înțelegi ce urmează. Oamenii cumpără mai puțin, firmele vând mai puțin, producția încetinește, investițiile sunt amânate și economia începe să se contracte. Asta vedem astăzi în România. E deja modul de viață marca „Bolojan”. Avem minus 63.000 de locuri de muncă în mediul privat, investițiile străine sunt în scădere cu 82%, producția industrială scade, turismul și HORECA scad, consumul scade, absorbția fondurilor europene suferă, iar puterea de cumpărare a românilor este măcinată lună după lună”, mai scrie Mihai Fifor.

În mesajul său, Mihai Fifor afirmă că mai mulți indicatori ai economiei reale au înregistrat evoluții negative. El susține că măsurile adoptate de Guvern au fost prezentate drept reforme necesare pentru redresarea economiei.

„Practic, nu prea mai există indicator important al economiei reale în dreptul căruia Guvernul Bolojan să nu fi reușit să așeze un minus. Poate însă cea mai gravă parte a acestei povești este că toate acestea ne-au fost vândute drept „reformă”. Ni s-a spus că trebuie să acceptăm taxe mai mari, prețuri mai mari și sacrificii pentru că astfel România va fi pusă pe picioare.

Doar că o economie nu se pune pe picioare tăindu-i oxigenul. Nu repari deficitul distrugând consumul, slăbind mediul privat și reducând tocmai baza economică din care statul trebuie să-și încaseze veniturile, a punctat Mihai Fifor.

Fostul ministru și actualul social-democrat compară situația economică actuală cu rezultatele obținute în perioada ultimului guvern condus de PSD. Fifor susține că România ajunsese atunci pe locul al doilea în Uniunea Europeană în privința creșterii economice.