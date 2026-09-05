Florin Barbu, atac la adresa lui Ilie Bolojan: Trebuie să plece înainte să pună definitiv agricultura românească pe butuci

Fostul ministru al Agriculturii Florin Barbu susține că premierul interimar Ilie Bolojan trebuie să plece înainte ca situația agriculturii românești să se agraveze. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, Barbu afirmă că fermierii nu mai au nevoie de promisiuni sau experimente, ci de sprijin real și de un Guvern care să înțeleagă importanța agriculturii pentru siguranța României.

Florin Barbu consideră că agricultura trebuie protejată prin măsuri care să mențină fermierii români în activitate și să susțină producția autohtonă. În opinia sa, românii își doresc să găsească pe rafturile magazinelor lapte, carne, legume, fructe și alte produse realizate de fermierii și procesatorii români.

Fostul ministru susține însă că acest obiectiv este dificil de realizat în condițiile în care fermele sunt afectate de costuri ridicate, iar producătorii români se confruntă cu presiunea importurilor. El acuză statul că nu intervine suficient pentru protejarea producției autohtone, în timp ce importurile ajung să înlocuiască produsele românești.

„Bolojan trebuie să plece înainte să pună definitiv agricultura românească pe butuci. Fermierii noștri nu mai au nevoie de promisiuni și de experimente, au nevoie de sprijin real și de un Guvern care să înțeleagă un lucru simplu, și anume că, fără agricultură, România nu are siguranță. Românii vor hrană sănătoasă, produsă aici, acasă. Vor să găsească pe rafturi lapte românesc, carne românească, legume, fructe și produse făcute de fermierii și procesatorii noștri.

Dar asta nu se poate întâmpla dacă fermele sunt împinse spre faliment, dacă producătorii români sunt sufocați de costuri și dacă statul stă neputincios în timp ce importurile iau locul produselor noastre”, a scris Florin Barbu pe Facebook.

Florin Barbu afirmă că România are nevoie urgentă de un Executiv cu puteri depline, capabil să ia decizii rapide și să adopte măsuri pentru protejarea agriculturii, industriei alimentare și producției românești.

Fostul ministru susține că PSD este pregătit să își asume revenirea la guvernare și să acorde agriculturii un rol central în politicile publice. Potrivit acestuia, social-democrații urmăresc readucerea fermierului român în centrul deciziilor, creșterea producției agricole interne și dezvoltarea procesării în România.

Barbu susține că, prin producție și procesare internă mai mari, România ar putea oferi populației mai multe alimente produse în țară.

„Nu putem accepta asta! România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii și să apere agricultura, industria alimentară și producția românească.

Iar PSD este pregătit să își asume guvernarea, să punem din nou fermierul român în centrul politicilor publice, să producem mai mult aici, să procesăm mai mult aici, așa încât România să le poată oferi oamenilor hrană bună, sănătoasă și românească”, a conchis acesta.

Declarațiile lui Florin Barbu se înscriu într-un conflict politic mai vechi cu Ilie Bolojan în ceea ce privește măsurile destinate agriculturii.

În luna iunie, când ocupa funcția de ministru desemnat al Agriculturii, Barbu afirma că propunerile sale pentru sprijinirea fermierilor au fost respinse de premierul Ilie Bolojan. Printre exemplele menționate de fostul ministru s-au numărat măsurile referitoare la acciza pentru motorină și schemele de finanțare destinate agricultorilor.