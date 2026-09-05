Surorile Venus și Serena Williams, învinse în primul tur al probei de dublu feminin de la US Open. Cine le-a eliminat după un meci de peste trei ore
SURSA FOTO: Dreamstime - Serena Williams
Surorile Venus și Serena Williams au fost învinse la limită, vineri, în primul tur al probei de dublu feminin de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. La revenirea lor la New York în calitate de echipă, cele două foste campioane au pierdut în fața perechii formate din taiwaneza Hao-Ching Chan și australiana Maya Joint, după un meci-maraton de 3 ore și 2 minute.
Surorile Venus și Serena Williams au fost învinse în primul tur al probei de dublu feminin de la US Open
Venus și Serena Williams au cedat partida cu scorul de 6-3, 6-7 (8/6), 7-6 (10/7), într-o confruntare decisă în tie-break-ul setului al treilea. Surorile americane au avut un avantaj important în decisiv, conducând cu 5-0 în tie-break, însă adversarele au revenit spectaculos și au obținut victoria.
La vârsta de 46, respectiv 44 de ani, Venus și Serena Williams au oferit un spectacol apreciat la revenirea pe teren împreună și au justificat wildcard-ul primit din partea organizatorilor US Open. Cele două surori au o istorie importantă la turneul de la New York, unde au cucerit împreună de două ori titlul probei de dublu, în 1999 și 2009, potrivit informațiilor publicate de AFP.
„Într-o seară însorită de vineri, în Queens, duo-ul iconic a trăit un moment care a închis un cerc în proba de dublu pe arena Arthur Ashe, confruntându-se cu australiana Maya Joint, în vârstă de 20 de ani, și cu reprezentanta Taiwanului, Hao-Ching Chan, în vârstă de 32 de ani, favoritele numărul 14 ale competiției”, este scris într-un articol publicat pe site-ul US Open.
Partida de vineri a fost prima apariție a surorilor Williams împreună într-un turneu de Grand Slam după 2022
Partida de vineri a reprezentat prima apariție a surorilor Williams împreună într-un turneu de Grand Slam după 2022. Și atunci, ultima lor participare la un turneu major în calitate de echipă avusese loc tot la US Open.
Victoria obținută împreună de Venus și Serena Williams la Roland-Garros, în 2018, rămâne ultima lor victorie ca pereche. Astfel, au trecut mai bine de opt ani de la ultimul succes comun, înaintea revenirii lor pe terenul de la US Open.
„N-a fost să fie în această seară. Meritul le aparține lui Chan și Joint pentru că și-au păstrat calmul și au făcut față atât presiunii publicului, cât și legendelor aflate de cealaltă parte a fileului. Ele au rămas ferme chiar și după ce au risipit avantajul de 4-1 din setul decisiv, au salvat trei mingi de break la 4-4 și au revenit de la 0-5 în match tie-break”, este scris în articolul publicat pe site-ul US Open.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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