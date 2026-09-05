Cinci hoteluri din Saturn, închise temporar de Protecția Consumatorilor. Ce au descoperit comisarii de la ANPC

Cinci hoteluri din stațiunea Saturn au fost închise temporar în această săptămână de comisarii de la Protecția Consumatorilor, în urma unor controale care au scos la iveală numeroase deficiențe privind condițiile de cazare, igiena, alimentația publică, agrementul și siguranța turiștilor. Printre problemele constatate se numără saltele murdare sau deteriorate, cearșafuri rupte și pătate, mobilier învechit, instalații sanitare oxidate, baterii de duș cu urme de rugină, mizerie în blocurile alimentare, echipamente deteriorate și băuturi răcoritoare expuse direct la soare.

Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, a anunțat că, în această săptămână, șase comisari ai instituției au desfășurat acțiuni de control la 53 de operatori economici din județul Constanța.

În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi în valoare de aproape 400.000 de lei. Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare totală de peste 27.800 de lei. Comisarii au dispus și oprirea temporară a prestării serviciilor în cazul a 12 operatori economici.

„În urma acestui incident, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Csaba Lajos Békési, a dispus extinderea acţiunilor de verificare la structurile de cazare şi de alimentaţie publică din zonă, cu accent pe operatorii economici în legătură cu care turiştii au semnalat, inclusiv prin recenzii negative, deficienţe privind calitatea serviciilor, condiţiile de cazare, igiena, alimentaţia publică sau siguranţa”, a explicat Horia Constantinescu.

Printre unitățile unde au fost constatate probleme se află SC Ami Holidays SRL – Hotel Neko din stațiunea Saturn. La această unitate, zeci de turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, iar verificările ulterioare au evidențiat deficiențe majore la nivelul blocului alimentar.

În acest caz au fost dispuse oprirea temporară a prestării serviciilor, retragerea de la comercializare a produselor neconforme și restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate.

În urma incidentului de la Hotel Neko, președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, a dispus extinderea controalelor la structurile de cazare și alimentație publică din zonă. Verificările au vizat cu precădere operatorii economici în legătură cu care turiștii au semnalat, inclusiv prin recenzii negative, probleme referitoare la calitatea serviciilor, condițiile de cazare, igienă, alimentație publică și siguranță.

Măsura opririi temporare a prestării serviciilor a fost dispusă în situațiile în care comisarii au identificat deficiențe grave privind condițiile de cazare, alimentația publică, agrementul, igiena și siguranța. Măsura a fost aplicată și în situațiile în care activitatea era desfășurată fără autorizațiile necesare.

În stațiunea Saturn, oprirea temporară a prestării serviciilor a fost dispusă pentru cinci operatori economici și unitățile aferente acestora: SC Ami Holidays SRL – Hotel Neko, SC Hotel Cupidon SRL – Hotel Cupidon, SC Universal Mangalia SRL – Hotel Cleopatra și Hotel Narcis, precum și SC Coral Holiday SRL – Hotel Mureș.

În structurile de cazare au fost găsite numeroase probleme. Comisarii au identificat saltele deteriorate, pătate sau cu un grad avansat de uzură, precum și huse de protecție subdimensionate. Cearșafurile erau rupte sau pătate, iar unele perne prezentau pete și acumulări ale materialului de umplutură. În anumite cazuri lipseau husele de protecție pentru perne.

Au fost constatate și elemente din lemn ale paturilor care prezentau urme vizibile de mucegai, fiind deteriorate și învechite. Glafurile interioare, pereții, tocurile și ușile prezentau deteriorări, exfolieri sau urme de rugină, iar mobilierul era învechit.

În ceea ce privește instalațiile sanitare, au fost descoperite elemente oxidate, baterii de duș cu pete de rugină și lipsa covorașelor antiderapante.

Alte deficiențe au vizat filtrele și sitele aparatelor de aer condiționat, care nu erau igienizate, precum și plasele de protecție împotriva insectelor, care lipseau sau erau deteriorate. Mochetele erau pătate, iar dotările din spațiile comune se aflau într-o stare necorespunzătoare de întreținere.

Au fost identificate și panouri electrice pentru care era necesară asigurarea corespunzătoare. În plus, au fost constatate situații în care lipseau autorizațiile necesare desfășurării activității, inclusiv în ceea ce privește securitatea la incendiu.

Deficiențe majore au fost descoperite și în blocurile alimentare și în spațiile de servire, în ceea ce privește igiena, depozitarea, prepararea și păstrarea produselor alimentare.

Comisarii au constatat că aprovizionarea cu alimente și evacuarea deșeurilor se realizau pe aceeași traiectorie, fără existența unei zone-filtru. În incinta blocurilor alimentare au fost identificate degradări și acumulări grosiere de murdărie.

De asemenea, nu era respectat un flux tehnologic care să prevină încrucișarea circuitelor în procesul de preparare a alimentelor. Unele camere și agregate frigorifice nu respectau temperaturile corespunzătoare de păstrare, iar produse finite și preparate culinare erau menținute la temperaturi neconforme.

Echipele de control au găsit rafturi, sisteme de ventilare, hote, cuptoare, frigidere, chedere și alte echipamente tehnologice care prezentau acumulări de murdărie sau se aflau într-o stare avansată de degradare. Mobilierul și echipamentele din blocurile alimentare și sălile de mese erau deteriorate și neigienizate.

Au fost identificate și sifoane și scurgeri de pardoseală neigienizate, precum și utilizarea unor ustensile neconforme. Alimentele erau depozitate în condiții necorespunzătoare de umiditate, iar băuturile răcoritoare erau depozitate direct pe paviment și expuse razelor solare. În spațiile de bar nu erau asigurate condițiile corespunzătoare de igienă.

Controalele au vizat și zonele de agrement, piscinele și plajele din stațiune. În cazul echipamentelor de agrement au fost identificate echipamente improprii utilizării, motiv pentru care a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. În locurile de joacă au fost descoperite două tobogane care prezentau deficiențe privind stabilitatea.

În sectoarele de plajă, comisarii au găsit saltele neigienizate, lipsa graficelor de igienizare și nerespectarea zonelor destinate amplasării cearșafurilor.