Avion special american, ajuns la Moscova. Emisarii lui Donald Trump se pregătesc să se întâlnească cu Vladimir Putin

Un avion special provenind din Statele Unite a aterizat sâmbătă la Moscova, iar informațiile disponibile indică faptul că la bord s-ar afla emisarii Casei Albe Steve Witkoff și Jared Kushner.

Cei doi urmează să se întâlnească în cursul zilei cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul unor demersuri pentru relansarea negocierilor de pace privind războiul din Ucraina, potrivit informațiilor publicate de EFE.

Sosirea aeronavei pe aeroportul Vnukovo din Moscova a fost confirmată de controlorii de trafic aerian, potrivit agenției de știri Interfax. Avionul a intrat în spațiul aerian al Rusiei dinspre Finlanda, conform informațiilor publicate de agenția TASS.

Vizita are loc la mai puțin de două săptămâni după deplasarea la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe. Aceasta a fost prima vizită a acestuia în capitala Rusiei de la începutul războiului din Ucraina.

Mediatorii americani au solicitat garanții de securitate din partea ambelor părți implicate în conflictul din Ucraina, în contextul eforturilor de relansare a negocierilor de pace.

În urma acestor demersuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri seară o oprire temporară a atacurilor aeriene împotriva teritoriului rus.

În discursul său tradițional adresat națiunii, Zelenski a transmis că Rusia trebuie să adopte aceeași măsură și să oprească, la rândul său, atacurile aeriene. Președintele ucrainean a subliniat că obiectivul Kievului este ca vizita și negocierile cu partea americană să fie cât mai constructive și substanțiale.

„Rusia trebuie să facă acelaşi lucru (…) Scopul nostru este ca vizita şi negocierile cu partea americană să fie cât mai constructive şi substanţiale cu putinţă”, a comentat el în discursul său tradiţional către naţiune.

Întâlnirea dintre emisarii americani și Vladimir Putin are loc astfel într-un moment în care Washingtonul încearcă să creeze condițiile necesare pentru reluarea negocierilor de pace, iar solicitarea de garanții de securitate a fost adresată atât Rusiei, cât și Ucrainei.

Anunțul privind oprirea temporară a atacurilor aeriene asupra teritoriului rus reprezintă unul dintre pașii care pot contribui la crearea unui climat favorabil discuțiilor. Kievul așteaptă însă o măsură similară din partea Moscovei, în condițiile în care negocierile urmăresc identificarea unor soluții pentru încetarea conflictului.