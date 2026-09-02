Decizie venită din Rusia. Anunțul lui Vladimir Putin despre pace: Vrem să punem capăt

Președintele rus Vladimir Putin susține că Moscova nu urmărește înghețarea conflictului din Ucraina, ci încheierea războiului și obținerea unei păci durabile. Liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia este pregătită să participe la negocieri cu toate părțile care își doresc un asemenea proces. Declarațiile vin în contextul în care Kremlinul vorbește și despre posibilitatea unei întâlniri între Putin, Xi Jinping și Donald Trump în luna noiembrie.

Vladimir Putin a declarat, miercuri, că Rusia nu dorește o simplă înghețare a conflictului din Ucraina, ci urmărește încheierea războiului și instaurarea unei păci pe termen lung.

Liderul rus a făcut declarația la Bișkek, comentând propunerea formulată în luna iulie de președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, privind înghețarea conflictului.

„Desigur, și noi dorim acest lucru. Dar nu înghețarea acestuia. Vrem să punem capăt războiului și să obținem o pace durabilă și absolută în Ucraina și în Europa”, a declarat Vladimir Putin, potrivit TASS.

Președintele Rusiei a susținut, de asemenea, că Moscova este pregătită să participe la un proces de negocieri.

„Rusia este pregătită pentru un proces de negocieri cu toți cei care doresc acest lucru”, a transmis liderul rus.

Președintele rus a fost întrebat și dacă instalațiile din Regatul Unit în care sunt produse arme destinate armatei ucrainene ar putea deveni ținte ale forțelor ruse.

Putin nu a oferit un răspuns explicit, catalogând această informație drept „secret militar”.

Declarațiile apar într-un moment în care continuă discuțiile internaționale privind posibilitatea unor negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina.

Kremlinul vorbește despre o posibilă întâlnire Putin-Xi-Trump

În paralel, Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin, președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele american Donald Trump ar putea avea o întâlnire trilaterală în luna noiembrie.

Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pentru politică externă, a declarat că posibilitatea unei astfel de reuniuni a fost deja discutată.

Întâlnirea ar putea avea loc cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat în China.

Întrebat la televiziunea rusă de stat despre posibilitatea organizării unei reuniuni între cei trei lideri, Ușakov a confirmat că subiectul a fost abordat.

„Această chestiune a fost discutată”, a declarat consilierul Kremlinului, potrivit Reuters.

Ușakov a precizat că se așteaptă ca Vladimir Putin, Xi Jinping și Donald Trump să participe la summit.

„Dacă lucrurile se vor desfășura așa cum s-a spus, atunci cei trei vor putea avea o întâlnire”, a adăugat acesta.

Posibilitatea organizării întâlnirii în trei ar fi fost discutată și de Vladimir Putin și Xi Jinping în timpul întrevederii lor de la Bișkek.

Iuri Ușakov nu a oferit însă alte informații privind eventualele pregătiri și, până în prezent, nu există o confirmare că reuniunea Putin-Xi-Trump va avea loc.

Summitul APEC este programat pentru 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen. Rusia, China și Statele Unite sunt membre ale organizației.

Nici participarea lui Donald Trump la summit nu este confirmată în acest moment.

„Nu avem deocamdată nicio informație cu privire la participarea președintelui Trump la APEC”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, potrivit Reuters.

Relațiile dintre Moscova și Beijing s-au intensificat după declanșarea războiului din Ucraina, iar China a devenit unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc.

În același timp, Moscova și Washingtonul au continuat contactele bilaterale sub administrația Donald Trump, în contextul eforturilor americane privind negocierile pentru încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina.

O eventuală întâlnire între Putin, Xi și Trump ar aduce la aceeași masă liderii celor trei mari puteri într-un moment în care războiul din Ucraina și perspectivele unor negocieri pentru încheierea conflictului rămân în centrul agendei internaționale.