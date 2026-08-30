Vladimir Putin, în cea mai dificilă situație de până acum? Șeful spionajului estonian: „Are doar opțiuni proaste”

Rusia se confruntă cu o vulnerabilitate tot mai mare, pe fondul pierderilor din Ucraina, al problemelor economice și al nemulțumirilor care ar crește inclusiv în cercurile apropiate puterii, susține Kaupo Rosin, șeful Serviciului Estonian de Informații Externe (EFIS). Într-un interviu acordat The Telegraph, acesta avertizează că o eventuală schimbare politică la Moscova s-ar putea produce extrem de rapid. În privința NATO, Rosin spune că nu vede o amenințare militară convențională pe termen scurt.

Șeful serviciului estonian de informații externe consideră că Vladimir Putin se confruntă în prezent cu alegeri dificile în ceea ce privește continuarea războiului din Ucraina.

Potrivit lui Rosin, mesajul public al liderului de la Kremlin rămâne acela că Rusia trebuie să continue lupta până când va obține victoria. În interiorul sistemului de putere ar exista însă și voci care susțin reevaluarea situației.

„Există cu siguranță voci care spun că trebuie să continue, dar cred că vocile care îl îndeamnă să reanalizeze situația devin din ce în ce mai puternice.”

Rosin consideră că nici continuarea războiului, nici încheierea acestuia nu sunt lipsite de riscuri pentru liderul rus.

„În acest moment, are doar opțiuni proaste. Fiecare decizie pe care o ia implică riscuri diferite.”

În opinia sa, prelungirea conflictului ar putea accentua pierderile militare și problemele economice și ar putea spori tensiunile din interiorul Rusiei.

„La un moment dat, acest lucru ar putea avea un impact asupra viitorului său politic, dacă oamenii din jurul lui ajung la concluzia că ar fi mai bine să continue fără el.”

Rosin susține că nemulțumirea față de război ar fi în creștere în mai multe categorii ale societății ruse, de la populația obișnuită până la mediul economic și oligarhi.

„Vedem că nivelul general de nemulțumire față de acest război crește în toate segmentele societății, de la oamenii obișnuiți până la oligarhi. Tot mai mulți oameni nu mai vor acest război.”

Șeful EFIS afirmă și că pierderile de pe front ar depăși ritmul recrutărilor. În paralel, economia Rusiei se confruntă cu presiuni, iar finanțarea deficitului este îngreunată de sancțiunile occidentale.

Rosin precizează însă că serviciul pe care îl conduce nu poate stabili cu certitudine cât de mult influențează aceste nemulțumiri deciziile lui Putin.

El nu anticipează în acest moment o revoltă populară, considerând mai importantă poziția persoanelor din interiorul sistemului care au acces la resurse financiare, informații și structuri de forță.

„În aceste cercuri nu se mai vorbește despre o victorie totală. Oamenii discută diferite scenarii și, în principal, despre cum poate fi încheiat acest război într-un mod acceptabil.”

Șeful informațiilor externe estoniene avertizează că, dacă sistemul politic din Rusia va suferi o schimbare majoră, aceasta ar putea veni într-un timp foarte scurt.

„Dacă ceva se schimbă în Rusia, se va întâmpla foarte rapid și vom fi cu toții surprinși. Ar putea fi o chestiune peste noapte, dacă se va întâmpla vreodată.”

Rosin invocă revolta eșuată a grupării Wagner, condusă de Evgheni Prigojin în iunie 2023, drept un exemplu al vulnerabilităților care pot exista în interiorul unui sistem ce pare stabil din exterior.

„Pentru noi, a fost un semn al cât de fragil ar putea fi sistemul în interior. Asta se întâmplă adesea în astfel de regimuri. Din exterior par foarte puternice, dar în interior pot fi surprinzător de fragile.”

O altă problemă este necesarul de militari pentru continuarea războiului. Moscova a evitat până acum o nouă mobilizare generală după cea parțială anunțată în septembrie 2022, apelând la alte metode pentru completarea efectivelor.

Rosin spune că în societatea rusă se discută tot mai mult despre posibilitatea unei noi mobilizări.

„Ceea ce vedem este că, în societatea rusă, toată lumea știe până acum că mobilizarea va veni. Se vorbește foarte mult despre asta în Rusia.”

Întrebat despre probabilitatea ca Vladimir Putin să ia o asemenea decizie în viitorul apropiat, șeful EFIS a răspuns:

„În acest moment, șansele sunt egale. Toată lumea crede că va veni. Sistemul este pregătit. Nu am văzut însă nicio decizie.”

În ceea ce privește o posibilă confruntare directă între Rusia și NATO, evaluarea prezentată de Rosin este mai prudentă.

Potrivit acestuia, articolul 5 al Tratatului NATO continuă să reprezinte un factor credibil de descurajare pentru Moscova.

„Cred că, în acest moment, Putin înțelege că articolul 5 este în continuare valabil. Prin urmare, nu vedem o amenințare pe termen scurt.”

Rosin spune că, pentru cel puțin următorul an, nu se așteaptă la un atac militar convențional al Rusiei împotriva unui stat membru NATO.

Situația pe termen mai lung va depinde însă, în opinia sa, de capacitatea statelor occidentale de a continua investițiile în apărare, de menținerea sprijinului pentru Ucraina și de implicarea Statelor Unite în Alianță.

„Dacă luăm în serios amenințarea rusă, continuăm să investim în apărare, menținem o poziție credibilă de descurajare și avem planuri de apărare finanțate corespunzător, atunci putem descuraja Rusia.”

În schimb, o slăbire a capacității occidentale de descurajare ar putea determina Kremlinul să își reevalueze calculele.