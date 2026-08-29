Donald Tusk avertizează: Rusia ar putea provoca NATO: „Următoarele șase luni vor fi decisive”

Tensiunile dintre Rusia și NATO intră într-o nouă etapă, iar Polonia lansează un avertisment care ridică semne de întrebare asupra evoluției războiului din Ucraina. Premierul Poloniei, Donald Tusk, avertizează că Moscova ar putea testa Alianța Nord Atlantică prin provocări la adresa unuia dintre membrii săi.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că Rusia ar putea intensifica războiul din Ucraina și ar putea provoca NATO. Mesajul premierului polonez a fost transmis sâmbătă, pe platforma X, după o discuție purtată cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. În urma acestei discuții, Tusk a atras atenția asupra evoluției situației și a susținut că escaladarea din partea Rusiei este în curs.

Tusk a subliniat că perioada următoare va fi una importantă și a avertizat că următoarele șase luni vor fi decisive. Premierul Poloniei consideră că evoluțiile din acest interval trebuie urmărite cu atenție, în condițiile în care Rusia ar putea continua să își intensifice acțiunile legate de războiul din Ucraina.

În același timp, Tusk a precizat că nu trebuie exclusă posibilitatea unor provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre statele membre ale NATO. Avertismentul său vizează, astfel, nu doar evoluția conflictului din Ucraina, ci și posibilitatea ca tensiunile să ajungă să afecteze direct Alianța Nord-Atlantică.

Mark Rutte @SecGenNATO przekazał mi właśnie swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. To zadanie… — Donald Tusk (@donaldtusk) August 29, 2026

În acest context, vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, de miercuri, a alimentat speculațiile la nivel internațional. Deplasarea oficialului american în capitala Rusiei a atras atenția, în special în contextul avertismentelor privind evoluția conflictului și relația dintre Rusia și NATO.

Potrivit relatărilor apărute în presa americană, Ratcliffe ar fi avertizat Rusia să nu atace unul dintre statele membre ale NATO. Informațiile referitoare la mesajul transmis de oficialul american au contribuit la apariția unor speculații privind discuțiile purtate la Moscova și poziția SUA față de eventuale acțiuni ale Rusiei.

Kremlinul a negat însă aceste informații atunci când a fost întrebat despre relatările din presa americană. În același timp, autoritățile ruse au acuzat Occidentul în legătură cu aceste informații și cu modul în care sunt prezentate evoluțiile privind Rusia și NATO.

Polonia este unul dintre cei mai importanți susținători politici și militari ai Ucrainei, țară invadată de Rusia. Sprijinul acordat Kievului se desfășoară în contextul în care autoritățile de la Varșovia consideră că Moscova reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Poloniei.

Pe fondul acestei percepții asupra amenințării reprezentate de Rusia, Polonia își majorează masiv cheltuielile pentru apărare. Situația de securitate din regiune rămâne, astfel, o preocupare importantă pentru Varșovia, în timp ce Tusk atrage atenția asupra posibilității unei escaladări și asupra riscului unor provocări care ar putea viza unul dintre membrii NATO.