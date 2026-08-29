Vulnerabilitățile din serviciile AI au explodat în 2026. Numărul acestora a crescut de zece ori

Extinderea rapidă a utilizării inteligenței artificiale vine la pachet cu o creștere puternică a riscurilor de securitate cibernetică. Numărul vulnerabilităților identificate în serviciile AI și în modelele lingvistice mari (LLM) a ajuns la 935 în trimestrul al doilea din 2026, de zece ori mai mult decât la sfârșitul anului trecut, potrivit datelor Kaspersky. Totodată, numărul vulnerabilităților critice a crescut de aproape cinci ori.

935 de vulnerabilități identificate în serviciile AI și LLM

Adoptarea inteligenței artificiale într-un număr tot mai mare de domenii este însoțită de apariția unor noi probleme de securitate. Datele Kaspersky Vulnerability Management indică o accelerare puternică în prima jumătate a acestui an.

În trimestrul al doilea din 2026 au fost identificate 935 de vulnerabilități în serviciile AI și LLM, de zece ori mai multe comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025.

Evoluția este vizibilă mai ales în ultimele trimestre. În primele trei trimestre din 2025 fuseseră raportate 52, 67 și, respectiv, 81 de vulnerabilități. În trimestrul al patrulea numărul ajunsese la 93, pentru ca în primul trimestru din 2026 să urce la 589 și apoi la 935 în trimestrul al doilea.

O evoluție importantă este observată și în cazul problemelor considerate critice.

Numărul vulnerabilităților critice a ajuns la 119 în trimestrul al doilea din 2026, ceea ce reprezintă un nivel de aproape cinci ori mai mare decât cel înregistrat la sfârșitul anului 2025.

Printre cele mai frecvente probleme descoperite în software-ul bazat pe inteligență artificială se află mecanismele insuficiente de control al accesului la componentele critice ale sistemelor.

La acestea se adaugă implementarea defectuoasă a mecanismelor de autentificare și autorizare, precum și vulnerabilitățile de tip „injection”.

Riscurile asociate popularității inteligenței artificiale nu se limitează însă la vulnerabilitățile descoperite în serviciile AI.

Un raport Kaspersky dedicat întreprinderilor mici și mijlocii arată că atacatorii profită și de popularitatea unor asemenea instrumente pentru a distribui programe malițioase.

În primele patru luni din 2026, soluțiile de securitate ale companiei au detectat peste 33.300 de atacuri asupra IMM-urilor în care programele malițioase sau nedorite pentru PC erau prezentate drept servicii AI populare.

Numărul unor astfel de incidente a crescut de aproape cinci ori față de aceeași perioadă din 2025.

Datele indică astfel două riscuri care evoluează simultan: creșterea numărului de vulnerabilități din infrastructura și instrumentele AI și folosirea notorietății acestor servicii drept momeală pentru atacurile informatice.

În acest context, protejarea mediilor în care sunt utilizate tehnologii bazate pe inteligență artificială devine tot mai importantă, în special pentru companiile care integrează astfel de instrumente în activitatea curentă.

Raportul Kaspersky urmărește vulnerabilitățile publicate în LLM-uri, instrumente și pluginuri AI care oferă funcționalități similare, iar evoluția din prima jumătate a anului 2026 indică o accelerare semnificativă față de nivelurile observate pe parcursul anului trecut.