SUA acuză hackerii chinezi că au atacat instituții strategice. NASA, Senatul și Rezerva Federală se numără printre țintele operațiunii

Statele Unite au anunțat miercuri că au perturbat o operațiune de hacking atribuită Chinei, despre care autoritățile americane susțin că a vizat sau a încercat să pătrundă în rețele ale unor instituții guvernamentale sensibile, printre care Departamentul Justiției, NASA, Rezerva Federală și Senatul.

Departamentul Justiției din SUA a anunțat că a confiscat domeniile utilizate de două platforme de hacking, denumite QScan și QTRouter. Potrivit autorităților americane, acestea au fost folosite în cadrul campaniei informatice atribuite hackerilor chinezi, conform Reuters.

O declarație pe propria răspundere depusă în acest caz indică printre victime Departamentul Energiei, Departamentul Sănătății și Serviciilor Umane, Institutele Naționale de Sănătate și patru companii neidentificate din Statele Unite și Coreea de Sud.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat solicitării de comentarii. Beijingul neagă în mod obișnuit responsabilitatea pentru activitățile de hacking care îi sunt atribuite.

Potrivit Departamentului Justiției, cele două platforme au fost administrate de compania chineză Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, cu sediul în China.

Autoritățile americane susțin că printre clienții companiei s-au numărat Ministerul Securității Statului, agenția civilă de informații a Chinei, precum și Armata Populară de Eliberare.

Nanjing Xinjiuwei nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii transmisă în afara programului normal de lucru.

Potrivit documentului depus de autorități, hackerii au folosit instrumente dezvoltate de ei pentru a compromite infrastructuri critice și alte rețele sensibile din Statele Unite și din alte țări începând cel puțin din 2018.

Nivelul de acces obținut de atacatori a variat de la o țintă la alta. În august 2019, hackerii au încercat fără succes să pătrundă în rețelele NASA, exploatând o vulnerabilitate a unei rețele private virtuale, cunoscută drept VPN.

Ulterior, în septembrie 2024, aceștia au reușit să pătrundă în rețelele a trei laboratoare neidentificate ale Departamentului Energiei, ale Institutelor Naționale de Sănătate, ale unei agenții neidentificate din cadrul Departamentului Sănătății și Serviciilor Umane și ale unui producător american de dispozitive de securitate, potrivit documentului.

Reprezentanții instituțiilor și organizațiilor guvernamentale identificate de Departamentul Justiției drept ținte nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Operațiunea prezentată de autoritățile americane se înscrie într-o serie mai amplă de campanii de hacking asociate Chinei, care au compromis în ultimii ani rețele guvernamentale și private sensibile din Statele Unite.

În luna martie, FBI a informat Congresul că hackeri au pătruns în anumite rețele ale agenției asociate unor persoane aflate sub investigație. Informațiile apărute ulterior în spațiul public au atribuit compromiterea unor atacatori legați de China.

Hackerii asociați Chinei au fost, de asemenea, legați de compromiterea unor rețele ale unor comisii din Camera Reprezentanților a SUA și de atacuri asupra mai multor mari companii de telecomunicații în ultimii ani.

Experții care urmăresc activitatea cibernetică a Chinei afirmă că firmele private sunt folosite în mod frecvent pentru a realiza atacuri informatice de amploare în numele diferitelor agenții guvernamentale chineze.

Dakota Cary, analist specializat în China în cadrul companiei de securitate cibernetică SentinelOne, a remarcat că în ultimul deceniu numărul companiilor care oferă servicii specializate de hacking ofensiv a crescut puternic.

Autoritățile americane susțin astfel că infrastructura informatică folosită în operațiunea investigată nu era limitată la activitatea unor hackeri individuali, ci era legată de o companie din China despre care afirmă că a avut printre clienți atât structuri de informații civile, cât și armata chineză.