România intră în marea competiție tehnologică dintre SUA și China. Miza care poate decide dacă țara noastră câștigă sau rămâne doar o piață de consum

Competiția tehnologică dintre Statele Unite și China produce efecte directe în Europa și în România. Confruntarea influențează piața cipurilor, investițiile în centre de date, serviciile cloud și accesul companiilor la noile tehnologii. România participă la această cursă ca stat membru al Uniunii Europene și NATO, furnizor de specialiști și posibilă destinație pentru investiții. Principala miză este valoarea economică pe care țara o poate păstra în interiorul propriilor granițe.

Competiția tehnologică nu mai poate fi privită doar prin prisma noilor telefoane, a sancțiunilor comerciale sau a declarațiilor politice dintre Washington și Beijing. Efectele sale se văd deja în disponibilitatea cipurilor, amplasarea centrelor de date, platformele care procesează informațiile companiilor și viteza cu care noile tehnologii ajung în fabrici. Europa încearcă să-și consolideze poziția între cele două mari puteri, iar România resimte schimbările atât ca piață de consum, cât și ca membru al Uniunii Europene, furnizor de specialiști și posibil beneficiar al investițiilor internaționale.

Privită de la București, competiția nu are un singur câștigător și nici nu se desfășoară într-un singur domeniu. Statele Unite controlează numeroase segmente cu valoare economică ridicată, printre care platformele cloud, modelele de inteligență artificială, programele pentru proiectarea tehnologică și ecosistemele de dezvoltare software. China dispune, în schimb, de o capacitate industrială uriașă, prin care poate produce rapid baterii, componente, panouri fotovoltaice, drone, echipamente și dispozitive conectate.

Europa își păstrează avantajele în cercetare, industria auto, automatizare, telecomunicații și echipamente industriale. Uniunea Europeană are și capacitatea de a introduce norme care ajung să influențeze standardele internaționale. Problema continentului rămâne dificultatea de a transforma cercetarea și specializarea industrială în companii tehnologice capabile să se extindă rapid la nivel global.

Pentru România, discuția nu se reduce la alegerea dintre Statele Unite, China și Europa. Apartenența la Uniunea Europeană și NATO stabilește deja direcția strategică a țării. Adevărata miză este reprezentată de activitățile cu valoare ridicată care pot fi dezvoltate local: cercetare, proiectare, producție, proprietate intelectuală, securitate cibernetică, servicii cloud, centre de date și locuri de muncă bine plătite. Dacă România rămâne doar importator și consumator, va suporta costurile acestei competiții fără să obțină o parte semnificativă din beneficii.

Modelul tehnologic american este susținut de universități puternice, capital de risc, contracte publice strategice și companii care pot transforma un produs software într-un standard utilizat la nivel mondial. Rezultatele sunt vizibile în domeniul serviciilor cloud, al sistemelor de operare, al inteligenței artificiale generative, al procesoarelor dedicate AI și al programelor folosite pentru proiectarea cipurilor.

Controlul acestor tehnologii oferă Statelor Unite atât venituri considerabile, cât și instrumente de influență geopolitică. Restricțiile impuse exporturilor anumitor echipamente și tehnologii pentru semiconductori demonstrează că un produs comercial poate deveni, în anumite condiții, o componentă a securității naționale.

China folosește un model diferit, bazat pe combinarea politicilor industriale, finanțării, infrastructurii și unei piețe interne foarte mari. Avantajul statului asiatic nu mai poate fi explicat numai prin costurile reduse ale forței de muncă. Ecosistemele chineze reunesc proiectarea, furnizorii, fabricile, logistica și distribuția într-un ritm dificil de egalat de competitorii occidentali.

Capacitatea industrială a Chinei este evidentă în producția de baterii, vehicule electrice, drone, panouri fotovoltaice, echipamente de telecomunicații și electronice de consum. În anumite sectoare, companiile chineze nu se mai limitează la reproducerea unor produse ajunse la maturitate, ci stabilesc ritmul în care întreaga piață evoluează.

Modelul european se bazează pe piața unică, cercetare, reglementare și specializare industrială. Europa deține companii importante în lanțul de producție al semiconductorilor, constructori auto și furnizori industriali cu activitate globală, institute de cercetare performante și competențe solide în automatizare.

Dezvoltarea este însă încetinită de fragmentarea piețelor de capital, costurile energiei, birocrație și dificultatea startupurilor de a deveni companii competitive la nivel continental. Busola pentru competitivitate elaborată de Comisia Europeană a indicat necesitatea reducerii decalajului de inovare, a limitării dependențelor externe și a transformării decarbonizării într-un avantaj economic.

Politica europeană privind semiconductorii reflectă această schimbare de abordare. Prima variantă a European Chips Act a mobilizat investiții publice și private și a susținut apariția unor linii-pilot, centre de competență și mecanisme de finanțare.

Propunerea Chips Act 2.0 pornește însă de la constatarea că Uniunea Europeană continuă să depindă de state din afara blocului comunitar pentru producția avansată și pentru anumite componente necesare proiectării. Europa nu urmărește să fabrice singură toate categoriile de cipuri, ci să evite situațiile în care o singură întrerupere externă poate bloca industria auto, apărarea, energia sau infrastructura digitală.

România participă la competiția tehnologică având avantaje importante, dar și întârzieri structurale. Infrastructura fixă de internet este performantă inclusiv în numeroase zone rurale, iar țara dispune de absolvenți și specialiști pregătiți în IT, inginerie, securitate cibernetică și industria auto.

Raportul european privind Deceniul Digital pentru 2026 evidențiază poziția de lider a României în conectivitatea fixă și consolidarea rolului său în domenii critice precum semiconductorii și inteligența artificială. Același document semnalează însă acoperirea insuficientă a rețelelor 5G, nivelul redus de adoptare a tehnologiilor avansate în companii și dificultatea de a transforma competențele existente în creșteri de productivitate la scară largă.

Datele aferente anului 2025 arată dimensiunea decalajului. Numai 5,2% dintre întreprinderile românești cu minimum zece angajați utilizau tehnologii bazate pe inteligență artificială, comparativ cu o medie de 20% la nivelul Uniunii Europene. În același an, 24,9% dintre companiile eligibile din România cumpărau servicii cloud, în timp ce media europeană ajungea la 52,7%.

Situația s-a îmbunătățit comparativ cu anii precedenți, dar diferența rămâne considerabilă. O companie poate beneficia de internet rapid și, în același timp, poate continua să folosească aplicații învechite, documente transmise manual și procese decizionale care nu se bazează pe date integrate.

Adoptarea lentă a tehnologiilor reprezintă una dintre principalele vulnerabilități ale economiei românești. Firmele care nu folosesc automatizarea, serviciile cloud, analiza datelor și inteligența artificială au șanse reduse să devină furnizori competitivi pentru industriile care își relochează sau își diversifică activitatea.

Costul mai scăzut al forței de muncă nu mai poate reprezenta singur o strategie economică, deoarece automatizarea reduce treptat acest avantaj. Investitorii care deschid fabrici caută energie la prețuri predictibile, infrastructură funcțională, furnizori digitalizați, angajați specializați, securitate și administrații capabile să adopte decizii într-un termen rezonabil.

România dispune totuși de oportunități concrete în proiectarea și testarea semiconductorilor, fără să fie nevoită să construiască imediat o fabrică de cipuri de ultimă generație. De asemenea, poate conecta cercetarea universitară cu sectoarele auto și energetic și poate utiliza centrele europene de competență pentru a facilita accesul întreprinderilor mici și mijlocii la infrastructură tehnologică.

Candidatura pentru dezvoltarea unei infrastructuri regionale de calcul AI în zona Mării Negre indică existența unei ambiții importante. Un asemenea proiect nu poate înlocui însă construirea unui ecosistem complet. Puterea de calcul trebuie susținută de date de calitate, cercetători, startupuri, clienți industriali și achiziții publice orientate spre rezultate, nu exclusiv spre cumpărarea de echipamente.

Efectele confruntării tehnologice ajung la consumatorii români prin prețurile și disponibilitatea produselor. Restricționarea exporturilor unui anumit accelerator AI poate majora costurile infrastructurii cloud, iar limitarea accesului la echipamente de producție poate modifica planurile unui fabricant de semiconductori.

Tarifele aplicate automobilelor electrice pot schimba modelele disponibile în showroomuri. În același timp, o reglementare europeană privind securitatea poate obliga producătorul unei camere inteligente să ofere actualizări software pentru o perioadă mai lungă.

Companiile românești sunt expuse acelorași schimbări. O firmă poate utiliza simultan un model american de inteligență artificială, echipamente asiatice de rețea și programe europene fără ca această combinație să reprezinte automat un pericol.

Riscul apare atunci când conducerea companiei nu cunoaște datele transmise, jurisdicția în care sunt procesate informațiile, consecințele închiderii unui serviciu sau costul mutării către alt furnizor. În acest context, administrarea tehnologiei trebuie să devină o componentă a strategiei de afaceri, nu doar o listă de licențe gestionată de departamentul IT.

O strategie tehnologică realistă nu presupune ca România să producă singură procesoare de ultimă generație, sisteme de operare și modele fundamentale de inteligență artificială. Țara trebuie să selecteze domeniile în care competențele existente pot răspunde cererii europene.

Printre sectoarele cu potențial se numără securitatea cibernetică, programele pentru industrie, proiectarea și testarea cipurilor, aplicațiile AI destinate producției, energiei și sănătății, tehnologiile auto și centrele de date eficiente. Integrarea acestor domenii poate genera mai multă valoare decât încercarea de a reproduce separat fiecare produs dezvoltat de marile companii americane sau chineze.

Statul poate susține această direcție prin educație, infrastructură și achiziții publice. O instituție care selectează exclusiv oferta cu cel mai mic preț și urmărește doar îndeplinirea formală a unui caiet de sarcini nu stimulează dezvoltarea produselor inovatoare.

Administrația poate crea o piață pentru companiile locale dacă definește probleme măsurabile, permite testarea controlată și solicită interoperabilitate, securitate și portabilitate. Fondurile europene trebuie să genereze produse, proprietate intelectuală și capacitate operațională, nu doar achiziții de echipamente prezentate la încheierea proiectelor.

Companiile trebuie, la rândul lor, să trateze diversificarea furnizorilor ca pe o formă de protecție. Utilizarea unui al doilea furnizor, evitarea dependenței de o singură platformă și menținerea competențelor în interiorul organizației pot produce costuri suplimentare pe termen scurt.

Importanța acestor măsuri devine evidentă în timpul unei crize, când condițiile unei licențe sunt schimbate, o componentă nu mai poate fi exportată sau o regiune cloud întâmpină probleme. Reziliența presupune un cost, dar permite menținerea activității atunci când lanțurile tehnologice sunt afectate de un șoc extern.

Competiția dintre SUA și China reprezintă și un test pentru capacitatea Europei de a rămâne un pol tehnologic distinct. Uniunea Europeană poate atinge acest obiectiv dacă reușește să combine piața sa extinsă, cercetarea, industria și puterea de reglementare cu investiții realizate într-un ritm mai rapid.

România poate beneficia de această transformare numai dacă își dezvoltă capacitatea de a adopta, adapta și produce tehnologie. În lipsa acestor schimbări, țara va continua să ofere conexiuni rapide către platforme construite în alte state, în timp ce valoarea economică, datele și deciziile strategice vor rămâne în afara economiei românești.