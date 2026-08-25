Record mondial pentru energia solară: noua tehnologie care ar putea produce mai multă electricitate pe aceeași suprafață

Panourile solare ar putea produce mai multă electricitate pe aceeași suprafață, după ce o tehnologie care combină perovskitul cu siliciul a stabilit un nou record mondial de eficiență. Rezultatul este promițător, însă drumul de la performanța obținută în laborator până la producția comercială rămâne plin de provocări.

Celulele solare tandem, care combină perovskitul cu siliciul, au atins un nou prag de eficiență. Compania chineză LONGi a anunțat că o celulă dezvoltată de cercetătorii săi a reușit să transforme în electricitate 34,85% din energia solară captată, stabilind un record mondial pentru această tehnologie. Rezultatul a fost certificat de Laboratorul Național pentru Energie Regenerabilă din SUA, NREL, una dintre instituțiile de referință în evaluarea performanțelor tehnologiilor fotovoltaice.

Performanța ar putea deschide drumul către panouri fotovoltaice capabile să producă mai multă energie pe aceeași suprafață. Totuși, recordul trebuie privit în context, deoarece eficiența de 34,85% a fost obținută pe o celulă experimentală de mici dimensiuni, nu pe un panou comercial care poate fi deja instalat pe acoperișul unei locuințe.

Diferența față de tehnologia fotovoltaică tradițională constă în combinarea a două materiale. Celulele tandem folosesc un strat de perovskit suprapus peste unul de siliciu, fiecare material fiind capabil să valorifice zone diferite ale spectrului solar. Astfel, poate fi captată o cantitate mai mare din energia luminii decât în cazul celulelor convenționale realizate doar din siliciu.

În practică, această tehnologie ar putea permite producerea unei cantități mai mari de electricitate pe aceeași suprafață. Avantajul ar putea fi important mai ales în zonele în care spațiul disponibil pentru instalarea panourilor fotovoltaice este limitat.

Cursa pentru transformarea celulelor tandem într-o soluție utilizată pe scară largă nu se desfășoară doar în China. În Europa, Institutul german Fraunhofer ISE a inaugurat în 2026 un laborator destinat dezvoltării celulelor tandem la dimensiuni compatibile cu producția industrială. Cercetătorii germani au depășit, la rândul lor, pragul de 33% eficiență în laborator și încearcă să adapteze tehnologia pentru a putea fi integrată în actualele linii de fabricație.

Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru viitorul acestei tehnologii. Obținerea unei eficiențe ridicate în laborator este doar primul pas, în timp ce adevărata provocare este producerea la scară largă, la costuri competitive, a unor module care să își păstreze performanțele și durabilitatea pe parcursul mai multor ani.

Înainte ca panourile tandem, realizate din perovskit și siliciu, să devină o alternativă utilizată pe scară largă, cercetătorii trebuie să depășească mai multe obstacole. Printre cele mai importante se numără stabilitatea celulelor în timp, rezistența acestora la umiditate, menținerea performanțelor atunci când tehnologia este extinsă pe suprafețe mai mari și reducerea costurilor pentru producția de serie.

Din acest motiv, recordul de eficiență de 34,85% obținut de compania LONGi reprezintă un progres important pentru tehnologia fotovoltaică, dar nu înseamnă că panouri cu o astfel de performanță sunt deja disponibile pe piață. Rezultatul a fost obținut în condiții de laborator, iar transformarea acestei tehnologii într-un produs comercial rămâne o provocare.

Datele disponibile în prezent nu permit concluzia că viitoarele panouri tandem vor fi cu 40% mai ieftine sau că ar putea asigura independența energetică a unei locuințe, indiferent de condițiile meteorologice. Performanța obținută de LONGi arată însă potențialul semnificativ de creștere a eficienței panourilor fotovoltaice prin combinarea perovskitului cu siliciul.

Următorul test important nu se va mai desfășura doar în laborator, ci în fabrică. Cercetătorii și producătorii trebuie să demonstreze că aceste performanțe pot fi păstrate atunci când celulele sunt transformate în panouri produse la scară industrială și utilizate timp de mai mulți ani în condiții reale.