Nicușor Dan încearcă să deblocheze Legea salarizării înainte de termenul PNRR. România riscă să piardă 770 de milioane de euro

Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, la Palatul Cotroceni, cu liderii fostei coaliții pentru a negocia noua Lege a salarizării. Proiectul este contestat de unele partide și de sindicate, iar timpul rămas pentru adoptare este limitat. România trebuie să îndeplinească jalonul din PNRR până la sfârșitul săptămânii. În caz contrar, aproximativ 770 de milioane de euro ar putea fi pierdute.

Nicușor Dan îi va primi marți, de la ora 13:00, pe liderii fostei coaliții, pentru a analiza forma actuală a Legii salarizării și soluțiile prin care proiectul ar putea fi deblocat. Reuniunea este organizată după mai multe întârzieri în negocierile tehnice purtate între partide și reprezentanții Administrației Prezidențiale.

PNL și USR susțin varianta transmisă de Guvern, în timp ce PSD și UDMR afirmă că documentul nu rezolvă o serie de probleme importante din sistemul bugetar. Principalele obiecții formulate de social-democrați și de reprezentanții UDMR privesc inechitățile salariale din educație și sănătate.

Sorin Grindeanu a avertizat luni că perioada rămasă până la expirarea termenului nu permite parcurgerea cu ușurință a tuturor etapelor legislative. Liderul PSD consideră „foarte greu, dacă nu imposibil” ca proiectul să fie adoptat de Parlament, să treacă de eventualele contestații depuse la Curtea Constituțională și să fie promulgat în intervalul disponibil.

Termenul impus prin PNRR este esențial deoarece România trebuie să finalizeze până la sfârșitul săptămânii obiectivele asumate în domeniul salarizării bugetare. Dacă Legea salarizării nu este transmisă la timp Parlamentului și adoptată, țara riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro aferente acestui jalon.

Calendarul negocierilor a fost deja modificat, după ce reuniunea tehnică programată duminică la Palatul Cotroceni a fost anulată. Discuțiile dintre consilierul prezidențial Radu Burnete și specialiștii desemnați de partide au fost reprogramate pentru luni.

Comisia Europeană a solicitat, în același timp, Guvernului să găsească măsuri „compensatorii” prin care să acopere costurile determinate de noua anvelopă salarială. Una dintre variantele indicate este extinderea contribuției CASS aplicate pensiilor, contribuție datorată în prezent pentru partea de venit care depășește pragul de 3.000 de lei.

Proiectul Legii salarizării este contestat și de organizațiile sindicale, care susțin că unele categorii de angajați din sectorul public ar putea înregistra pierderi de venituri. Profesorii și medicii sunt menționați printre bugetarii care ar putea fi afectați, în timp ce demnitarii ar urma să primească majorări salariale.

Mai multe federații sindicale organizează marți, între orele 11:00 și 13:00, un protest în fața Ministerului Muncii. Confederația Cartel Alfa a anunțat că revendicările principale sunt majorarea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027 și reluarea negocierilor colective.

Disputa este amplificată de avertismentele sindicatelor privind posibilitatea blocării unor instituții esențiale ale statului. Cele mai puternice nemulțumiri sunt înregistrate în sistemul sanitar, unde reprezentanții angajaților reclamă diferențe salariale considerabile între diferitele categorii profesionale.

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, își păstrează estimarea referitoare la absorbția fondurilor nerambursabile disponibile prin PNRR. Oficialul susține că România ar putea accesa peste 90% din suma totală alocată sub formă de granturi.

Dragoș Pîslaru afirmă că adoptarea Legii salarizării unitare ar permite creșterea ratei de absorbție a componentei de grant până la 97%. Miza financiară sporește presiunea asupra negocierilor politice, care trebuie finalizate înainte ca termenul stabilit pentru îndeplinirea jalonului să expire.