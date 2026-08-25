România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. PPE și Renew cer Comisiei Europene să blocheze banii
SURSA FOTO: Dreamstime - Comisia Europeană
România riscă să nu primească 770 de milioane de euro din fondurile europene alocate prin PNRR, după ce liderii Partidului Popular European (PPE) și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să rețină suma. Solicitarea este legată de modificarea legislației privind integritatea în funcțiile publice și de situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz.
Potrivit unei scrisori publicate de POLITICO, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera Renew Europe, Valérie Hayer, solicită Comisiei Europene să condiționeze acordarea celor 770 de milioane de euro de renunțarea la modificările legislative contestate.
PPE și Renew cer blocarea a 770 de milioane de euro pentru România
Cei doi lideri europeni îi cer Ursulei von der Leyen „să clarifice fără echivoc” faptul că suma, care face parte din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență, nu va fi acordată în actualele condiții.
În centrul disputei se află modificarea unei legi privind integritatea în funcțiile publice. Un amendament introdus de PSD, cu sprijinul AUR, ar putea conduce la suspendarea din funcția de primar al Timișoarei a liderului USR, Dominic Fritz, în contextul unui caz mai vechi de conflict de interese.
Manfred Weber și Valérie Hayer susțin că aplicarea retroactivă a prevederilor ar încălca legislația Uniunii Europene și Constituția României. Cei doi acuză, de asemenea, PSD că modificările legislative l-ar viza în mod deliberat pe Dominic Fritz.
Valérie Hayer: „Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb”
Lidera Renew Europe susține că fondurile europene nu ar trebui acordate atunci când există probleme legate de respectarea statului de drept.
„Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică”, a declarat Valérie Hayer pentru POLITICO.
Manfred Weber a transmis, la rândul său, că situația depășește sfera unei simple dispute politice.
„Dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică — este o problemă legată de statul de drept”, a afirmat liderul PPE.
Presiuni asupra Comisiei Europene înainte de termenul de 31 august
În scrisoarea adresată președintei Comisiei Europene, Weber și Hayer cer executivului comunitar să transmită „un semnal” înainte ca președintele României, Nicușor Dan, să promulge legea.
Demersul intervine și înaintea termenului de 31 august pentru reformele de care depinde accesarea fondurilor europene respective.
Miza financiară indicată în scrisoare este de 770 de milioane de euro, bani din PNRR care ar putea fi reținuți dacă solicitarea celor două grupuri politice europene va fi însușită de Comisia Europeană.
Disputa apare pe fondul crizei politice din România
Demersul PPE și Renew Europe are loc într-un context politic tensionat la București. De aproximativ o lună există un impas politic după destrămarea coaliției guvernamentale, produsă în urma acțiunilor PSD, cu sprijinul AUR.
Noua dispută mută însă conflictul la nivel european, în condițiile în care două dintre grupurile politice importante din Parlamentul European cer acum intervenția Comisiei și condiționarea unei sume importante din PNRR de respectarea cerințelor privind statul de drept.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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