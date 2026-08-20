România mai are 11 zile pentru a debloca 770 de milioane de euro din PNRR. Nicușor Dan convoacă liderii partidelor la Cotroceni

Nicușor Dan se întâlnește joi, de la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, într-o nouă încercare de a ajunge la un acord asupra reformelor care trebuie finalizate înainte de expirarea termenului pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Una dintre principalele mize ale discuțiilor este noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice, reformă asupra căreia partidele nu au reușit până acum să ajungă la un consens.

La întâlnire sunt așteptați Sorin Grindeanu, președintele PSD, Ilie Bolojan, președintele PNL, Dominic Fritz, președintele USR, și Kelemen Hunor, președintele UDMR. Discuțiile vor avea loc în prezența ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene și ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Întâlnirea de la Cotroceni are loc cu numai 11 zile înainte de termenul-limită european, 31 august 2026, până la care România trebuie să îndeplinească jaloanele și țintele prevăzute în PNRR. Adoptarea noii legi a salarizării este una dintre cele mai sensibile reforme rămase și este legată de accesarea banilor disponibili în continuare prin PNRR. În spațiul public, miza financiară a acestei reforme a fost estimată la aproximativ 770 de milioane de euro.

Partidele au mai purtat discuții la Cotroceni pe această temă, însă negocierile nu au dus până acum la un acord final. Principalele divergențe au vizat impactul bugetar al noii grile de salarizare, nivelul veniturilor din Educație și Sănătate și modul în care ar urma să fie reașezate salariile diferitelor categorii de bugetari.

Înaintea reuniunii de joi, Dragoș Pîslaru a anunțat că liderilor politici le va fi prezentată o nouă variantă a proiectului de lege, elaborată după discuțiile purtate miercuri cu reprezentanții Comisiei Europene.

Ministrul a respins informațiile potrivit cărora Comisia Europeană ar fi respins proiectul și a explicat că oficialii de la Bruxelles au atras atenția în special asupra riscurilor pe care le-ar putea genera o creștere prea mare a cheltuielilor cu salariile.

Varianta pregătită pentru discuțiile de la Cotroceni trebuie să respecte atât limitele bugetare pe care România și le poate permite, cât și condițiile necesare pentru ca reforma să fie considerată îndeplinită în cadrul PNRR.

Potrivit lui Pîslaru, o anvelopă de aproximativ 12 miliarde de lei reprezintă limita maximă discutată în raport cu angajamentele asumate de România. Variantele prin care ar fi fost acordate sume suplimentare, în special pentru angajații din Educație și Sănătate, au ridicat probleme în discuțiile purtate cu Comisia Europeană.

Ministrul a precizat, de asemenea, că nicio categorie de angajați nu ar urma să aibă salariile diminuate. Potrivit acestuia, peste două treimi dintre salariile din sectorul public ar urma să beneficieze de ajustări pozitive.

Discuțiile dintre Guvern și Comisia Europeană au continuat miercuri, cu o zi înaintea reuniunii politice de la Cotroceni. Oficialii europeni nu stabilesc bugetul pe care România îl poate aloca pentru salarizarea angajaților din sectorul public, însă au atras atenția asupra sustenabilității finanțelor publice.

Un alt risc semnalat este ca o reformă prea costisitoare să nu fie considerată compatibilă cu jalonul asumat prin PNRR. Negocierile sunt complicate și de situația fiscală a României, în condițiile în care autoritățile încearcă să evite asumarea unor cheltuieli permanente care ar exercita o presiune suplimentară asupra deficitului bugetar.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirma la începutul săptămânii că forma actualizată a proiectului și simulările privind efectele noii grile de salarizare nu ajunseseră încă la partid. Atât PSD, cât și UDMR au solicitat calcule detaliate înainte de a-și exprima acordul politic asupra reformei.

În același timp, PNL s-a pronunțat pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în perioada 24-28 august. Scopul ar fi adoptarea legii înainte de expirarea termenului european pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR.