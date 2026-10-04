Primii bani din freelancing. Cât valorează un logo, un clip video sau un articol

Primul client este una dintre cele mai dificile etape pentru cine începe să lucreze pe cont propriu. Fără recenzii și fără un portofoliu consistent, stabilirea unui tarif poate deveni complicată: un preț prea mare poate îndepărta clientul, iar unul foarte mic poate însemna multe ore de muncă pentru o sumă nesemnificativă. Tarifele întâlnite pe marile platforme internaționale arată însă cât valorează diferite servicii și oferă un punct de plecare pentru un freelancer aflat la început.

Designul grafic este unul dintre domeniile în care se poate începe cu proiecte individuale. Pe Upwork, designerii de logo au tarife mediane cuprinse între 15 și 30 de dolari pe oră. Pentru designerii grafici, intervalul median este de 15–35 de dolari pe oră.

În cazul proiectelor cu tarif fix, diferențele sunt considerabile. Upwork indică pentru realizarea unui logo un interval orientativ de 150–2.000 de dolari, de la nivel entry-level până la specialiști cu experiență. Un concept simplu de logo este prezentat separat la aproximativ 150–500 de dolari.

Aceste valori sunt repere de pe o piață internațională și nu înseamnă că un începător fără portofoliu va obține automat asemenea sume. Prețul depinde de complexitate, numărul de variante solicitate, revizii și fișierele care trebuie predate clientului.

Și editarea video poate fi transformată într-o activitate de freelancing fără investiții foarte mari la început. Upwork arată că editorii video percep, în general, între 10 și 60 de dolari pe oră. Pentru cei aflați la început, platforma indică drept reper tarife de aproximativ 20–40 de dolari pe oră.

Dacă plata se face pentru întregul proiect, contează foarte mult ce primește freelancerul și ce trebuie să livreze. Pentru un clip destinat rețelelor sociale, care presupune tăieturi de bază, tranziții, muzică, text și exportarea în formatul potrivit platformei, Upwork indică pentru proiectele entry-level un interval de aproximativ 100–500 de dolari.

Fiverr estimează, la rândul său, că serviciile profesionale de editare video pot costa aproximativ 50–300 de dolari pentru un videoclip, în funcție de complexitatea montajului.

Scrisul este un alt serviciu care poate fi vândut fără o investiție inițială importantă. Pe Upwork, content writerii au tarife medii indicate între 15 și 40 de dolari pe oră. Prețul diferă în funcție de experiență, documentarea necesară, optimizarea SEO și nivelul de specializare al subiectului.

Pentru un articol individual, platforma indică un interval orientativ de 50–300 de dolari pentru un material documentat, cu optimizare SEO de bază și o rundă de modificări. Este însă un interval pentru proiectele existente pe piața internațională și include niveluri de la entry la intermediate, nu un tarif garantat pentru primul articol al unui freelancer.

Un text simplu, un articol SEO care necesită documentare și un material specializat în finanțe, juridic sau tehnologie nu ar trebui evaluate identic. Complexitatea și timpul necesar pot modifica substanțial prețul.

Pentru un începător, o metodă simplă este estimarea numărului de ore necesare și stabilirea unui tarif minim pentru timpul de lucru. Dacă un logo necesită cinci ore, de exemplu, prețul trebuie să acopere nu numai realizarea efectivă, ci și discuția cu clientul, modificările și pregătirea fișierelor finale. Upwork estimează că realizarea unui logo poate presupune de la aproximativ cinci ore la peste 20, în funcție de complexitate.

Același principiu se aplică unui articol sau unui clip. Un videoclip de 60 de secunde poate necesita câteva ore dacă trebuie selectate cadrele, adăugate subtitrări și muzică și făcute mai multe revizii.

De aceea, înainte de acceptarea unui proiect cu preț fix, este important să fie stabilite clar dimensiunea lucrării, termenul de predare, formatele finale și numărul de modificări incluse.

La primele proiecte, un freelancer poate accepta un tarif mai redus pentru a-și construi portofoliul și pentru a obține recomandări. Totuși, prețurile foarte mici nu reprezintă singura modalitate de a atrage clienți.

Portofoliul poate fi construit și din proiecte personale. Un designer poate realiza câteva identități vizuale demonstrative, un editor video poate monta propriile materiale, iar un writer poate pregăti articole pe temele în care dorește să se specializeze.

Pe măsură ce apar proiecte finalizate, recomandări și o specializare clară, tariful poate fi ajustat. Datele platformelor de freelancing arată diferențe mari între nivelurile de experiență, iar complexitatea proiectului și competențele freelancerului rămân factori importanți în stabilirea prețului.