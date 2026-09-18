Grecia oferă până la 10.000 de euro celor care aleg să se mute. Zonele în care se aplică programul

Grecia pregătește extinderea unui program prin care persoanele și familiile care aleg să se stabilească permanent în anumite regiuni izolate și de frontieră pot primi până la 10.000 de euro. Măsura este destinată zonelor care se confruntă cu declin demografic și depopulare.

Programul „Relocation” prevede acordarea unui stimulent financiar de până la 10.000 de euro cetățenilor și familiilor care decid să își stabilească permanent domiciliul în zonele eligibile, potrivit publicației Greek Reporter.

Una dintre modificările programului este introducerea unei plăți în avans. Astfel, 50% din suma acordată poate fi achitată înainte, pentru ca beneficiarii să aibă la dispoziție bani pentru cheltuielile inițiale asociate mutării.

Grecia urmează să deschidă în octombrie depunerea cererilor pentru programul extins de „Relocare”, destinat persoanelor interesate să se mute în anumite regiuni de frontieră îndepărtate ale țării.

Ministrul Coeziunii Sociale și Familiei a anunțat că programul va include și zone precum insula Kastellorizo. Autoritățile urmăresc astfel să sprijine comunitățile care se confruntă cu scăderea populației.

Potrivit ministrului, sprijinul financiar trebuie să fie însoțit de servicii esențiale și de infrastructură îmbunătățită. Programul face parte din politicile destinate combaterii declinului demografic și depopulării treptate a zonelor rurale din Grecia.

O modificare importantă vizează condițiile de accesare a sprijinului. Cerința referitoare la existența prealabilă a unui contract de muncă a fost eliminată, ceea ce deschide programul și pentru freelanceri, lucrători la distanță și tineri absolvenți.

Stimulul financiar este de până la 10.000 de euro, iar plata în avans a jumătate din această sumă este destinată acoperirii cheltuielilor de început pentru gospodăriile care aleg să se mute.

Programul nu se limitează la zonele vizate inițial. Pe lângă regiuni precum Evros, acesta a fost extins pentru a include șase unități regionale: Kastoria, Serres, Florina, Kilkis, Pella și Drama.

Extinderea acoperă și municipalități montane și rurale din Ioannina, cu excepția municipalității principale Ioannina. Sunt incluse, de asemenea, Filiates și Souli din Thesprotia.

Pentru anumite zone insulare, printre care Kastellorizo, este prevăzut un sprijin financiar anual de 5.000 de euro. La această sumă se poate adăuga un sprijin de 1.000 de euro pentru fiecare copil, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru angajații din sectorul privat.

Ministrul Michailidou a precizat că stimulentele financiare nu sunt suficiente pentru rezolvarea problemelor demografice ale acestor comunități. Potrivit acesteia, măsurile trebuie asociate cu sprijin pentru comunitățile locale, creșe și școli, precum și cu modernizarea sistemului medical.

Pe măsură ce se apropie lansarea platformei, programul este destinat și persoanelor care caută un stil de viață diferit de cel din marile centre urbane. Posibilitatea de a lucra de la distanță poate facilita mutarea unor persoane către regiuni mai îndepărtate.

Prin eliminarea condiției privind existența unui contract de muncă înaintea relocării, autoritățile au introdus criterii mai flexibile pentru potențialii beneficiari. În această categorie pot intra inclusiv persoane care lucrează independent sau de la distanță.

Programul urmărește atragerea unor noi locuitori în comunități afectate de scăderea populației și susținerea stabilirii permanente a acestora. Sprijinul financiar este destinat perioadei de tranziție și cheltuielilor asociate mutării.

Platforma pentru depunerea cererilor este anunțată pentru luna octombrie, iar programul extins urmează să vizeze atât regiuni continentale, cât și anumite zone insulare izolate ale Greciei.