Alexandru Rogobete propune o nouă direcție pentru economie: Investiții în medicamente și producție în România

Alexandru Rogobete susține că sectorul medical și industria farmaceutică ar trebui privite nu doar prin prisma cheltuielilor publice, ci și ca domenii care pot contribui la creșterea economiei. El propune atragerea investițiilor în producția de medicamente, dezvoltarea studiilor clinice și extinderea prevenției și diagnosticului, printr-o combinație de capital privat, fonduri europene și investiții publice.

Alexandru Rogobete afirmă că relansarea economiei trebuie să includă investițiile și inovarea din sectorul medical, considerând că România are potențial pentru dezvoltarea unei industrii farmaceutice și medicale mai puternice.

„Sănătatea nu este doar o cheltuială. Sănătatea poate produce creștere economică! Dacă vrem să relansăm economia, trebuie să începem să vorbim și despre investiții, producție și inovare. Iar industria medicală și farmaceutică poate deveni unul dintre motoarele economiei românești”, a transmis Alexandru Rogobete.

Una dintre direcțiile indicate este dezvoltarea studiilor clinice în România. În opinia sa, acestea pot avea efect atât asupra accesului pacienților la tratamente moderne, cât și asupra investițiilor și pieței muncii.

„Mai multe studii clinice realizate în România înseamnă acces mai rapid al pacienților la terapii moderne, investiții private în spitale și centre universitare, cercetare și locuri de muncă înalt calificate.”

O altă direcție vizează creșterea producției interne de medicamente și produse medicale.

„Prin investiții și parteneriate public-private putem dezvolta industria farmaceutică și crește capacitatea de producție a medicamentelor și produselor medicale aici, acasă. Asta înseamnă locuri de muncă, investiții și mai multă siguranță pentru pacienți”, afirmă Rogobete.

Rogobete consideră necesară și dezvoltarea unor mecanisme de finanțare pentru programele de screening, laboratoare și infrastructura utilizată pentru diagnosticarea bolilor.

„Avem nevoie de mecanisme financiare prin care să extindem capacitatea de screening, laboratoarele și infrastructura de diagnostic. Cu cât descoperim o boală mai devreme, cu atât cresc șansele pacientului și poate scădea presiunea tratamentelor complexe asupra sistemului.”

În viziunea sa, efectele investițiilor din sănătate s-ar putea transmite și către alte sectoare ale economiei.

„O industrie medicală puternică stimulează în jurul ei industria chimică, energia, IT-ul, logistica, construcțiile, cercetarea și universitățile. Creează locuri de muncă și valoare adăugată în România.”

Rogobete susține că reformarea sistemului trebuie să includă dezvoltarea unor noi capacități și atragerea capitalului, nu doar măsuri de reducere a cheltuielilor.

„Asta înseamnă reformă: să construiești, să atragi investiții și să creezi valoare. Nu doar să tai cheltuieli dintr-un tabel.”

Pentru finanțarea unei asemenea strategii, acesta vorbește despre utilizarea concomitentă a investițiilor private, banilor europeni și resurselor publice.