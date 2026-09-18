Alexandru Rogobete propune o nouă direcție pentru economie: Investiții în medicamente și producție în România
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Alexandru Rogobete susține că sectorul medical și industria farmaceutică ar trebui privite nu doar prin prisma cheltuielilor publice, ci și ca domenii care pot contribui la creșterea economiei. El propune atragerea investițiilor în producția de medicamente, dezvoltarea studiilor clinice și extinderea prevenției și diagnosticului, printr-o combinație de capital privat, fonduri europene și investiții publice.
Rogobete: Sănătatea poate produce creștere economică
Alexandru Rogobete afirmă că relansarea economiei trebuie să includă investițiile și inovarea din sectorul medical, considerând că România are potențial pentru dezvoltarea unei industrii farmaceutice și medicale mai puternice.
„Sănătatea nu este doar o cheltuială. Sănătatea poate produce creștere economică!
Dacă vrem să relansăm economia, trebuie să începem să vorbim și despre investiții, producție și inovare. Iar industria medicală și farmaceutică poate deveni unul dintre motoarele economiei românești”, a transmis Alexandru Rogobete.
Investiții în medicamente inovatoare și studii clinice
Una dintre direcțiile indicate este dezvoltarea studiilor clinice în România. În opinia sa, acestea pot avea efect atât asupra accesului pacienților la tratamente moderne, cât și asupra investițiilor și pieței muncii.
„Mai multe studii clinice realizate în România înseamnă acces mai rapid al pacienților la terapii moderne, investiții private în spitale și centre universitare, cercetare și locuri de muncă înalt calificate.”
O altă direcție vizează creșterea producției interne de medicamente și produse medicale.
„Prin investiții și parteneriate public-private putem dezvolta industria farmaceutică și crește capacitatea de producție a medicamentelor și produselor medicale aici, acasă. Asta înseamnă locuri de muncă, investiții și mai multă siguranță pentru pacienți”, afirmă Rogobete.
Mai mulți bani pentru prevenție și diagnostic
Rogobete consideră necesară și dezvoltarea unor mecanisme de finanțare pentru programele de screening, laboratoare și infrastructura utilizată pentru diagnosticarea bolilor.
„Avem nevoie de mecanisme financiare prin care să extindem capacitatea de screening, laboratoarele și infrastructura de diagnostic. Cu cât descoperim o boală mai devreme, cu atât cresc șansele pacientului și poate scădea presiunea tratamentelor complexe asupra sistemului.”
În viziunea sa, efectele investițiilor din sănătate s-ar putea transmite și către alte sectoare ale economiei.
„O industrie medicală puternică stimulează în jurul ei industria chimică, energia, IT-ul, logistica, construcțiile, cercetarea și universitățile. Creează locuri de muncă și valoare adăugată în România.”
„Reformă” nu înseamnă doar reducerea cheltuielilor
Rogobete susține că reformarea sistemului trebuie să includă dezvoltarea unor noi capacități și atragerea capitalului, nu doar măsuri de reducere a cheltuielilor.
„Asta înseamnă reformă: să construiești, să atragi investiții și să creezi valoare. Nu doar să tai cheltuieli dintr-un tabel.”
Pentru finanțarea unei asemenea strategii, acesta vorbește despre utilizarea concomitentă a investițiilor private, banilor europeni și resurselor publice.
„România are resurse, profesioniști și o piață suficient de mare. Trebuie să construim mecanismele prin care capitalul privat, fondurile europene și investițiile publice să lucreze împreună.
Sănătatea poate face bine și pacienților, și economiei.
O să fie bine!”, a transmis Alexandru Rogobete.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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