ASF susține noile conturi de economii și investiții. Românii ar putea economisi pentru pensie prin investiții la bursă, cu un regim fiscal simplificat

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) consideră că adoptarea de către Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a legislației privind conturile de economii și investiții reprezintă un mecanism care poate susține dezvoltarea pieței de capital din România și poate încuraja populația să facă plasamente financiare pe termen lung.

Interesul pentru aceste produse, care beneficiază de un tratament fiscal simplificat și avantajos, se înscrie în demersurile Uniunii Europene de mobilizare a economiilor populației către investiții productive.

Legea Conturilor de Economii și Investiții (CEI) a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, iar proiectul urmează să fie transmis Președintelui României pentru promulgare. Potrivit prevederilor proiectului, românii ar putea acumula mai mulți bani până la momentul ieșirii la pensie prin economisire și investiții la bursă, după modele utilizate în Statele Unite și Suedia.

ASF apreciază că noua legislație trebuie privită dincolo de simpla introducere a unui nou produs financiar. Pentru cetățeni, conturile de economii și investiții pot facilita accesul la instrumente prin care economiile pot fi valorificate și prin care se poate construi, în timp, un capital personal.

Pentru economie, aceste conturi pot contribui la direcționarea unei părți mai mari din resursele financiare ale populației către capitalul companiilor, dezvoltare și inovare, potrivit poziției prezentate de conducerea ASF.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) salută adoptarea, de către Camera Deputaţilor, for decizional, a legislaţiei privind conturile de economii şi investiţii, un mecanism care poate susţine dezvoltarea pieţei de capital din România şi poate încuraja participarea populaţiei la plasamente financiare pe termen lung”, a transmis ASF într-un comunicat.

Pe parcursul procesului legislativ, ASF a formulat observații și propuneri atât cu privire la proiectul de lege, cât și asupra amendamentelor discutate în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Intervențiile Autorității au urmărit clarificarea naturii juridice a produsului, delimitarea conturilor de economii și investiții de sistemele de pensii și îmbunătățirea soluțiilor normative propuse.

ASF a subliniat că aceste conturi sunt destinate acumulării și plasării resurselor financiare pe termen lung. Acestea au un regim distinct față de produsele de pensii și presupun obligații specifice pentru societățile de servicii de investiții financiare.

În etapa următoare, ASF urmează să elaboreze reglementările secundare necesare pentru aplicarea noilor prevederi. În elaborarea regulamentului vor fi avute în vedere dispozițiile legii adoptate, Recomandarea (UE) 2025/2029 și bunele practici relevante existente la nivel european.

Obiectivul Autorității este crearea unui mecanism transparent, predictibil și eficient, adaptat atât intereselor investitorilor, cât și cerințelor participanților la piață.

„Adoptarea acestei legislaţii trebuie privită dintr-o perspectivă mai largă decât simpla introducere a unui nou produs financiar. Pentru cetăţeni, conturile de economii şi investiţii pot însemna acces mai simplu la instrumente prin care îşi pot valorifica economiile şi îşi pot construi, în timp, un capital personal. Pentru economie, ele pot contribui la transformarea unei părţi mai mari din resursele populaţiei în capital pentru companii, dezvoltare şi inovare”, a declarat Alexandru Petrescu, Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Tema introducerii unor astfel de produse a fost analizată încă din perioada elaborării Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026.

La acel moment, ASF a propus includerea unui obiectiv privind reglementarea conturilor de economii și investiții. Din considerente de oportunitate, măsura nu a fost însă materializată.

Ulterior, Autoritatea a urmărit evoluțiile de la nivelul Uniunii Europene, precum și experiența statelor care au implementat soluții similare. O atenție deosebită a fost acordată statelor nordice, unde asemenea mecanisme au fost implementate cu succes, potrivit informațiilor prezentate de ASF.

La nivel european, domeniul este reglementat prin Recomandarea (UE) 2025/2029 privind creșterea disponibilității conturilor de economii și de investiții care beneficiază de un tratament fiscal simplificat și avantajos.

ASF este autoritatea națională înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012, aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, pensiilor private și pieței de capital.

„Autoritatea a subliniat că aceste conturi sunt destinate acumulării şi plasării resurselor financiare pe termen lung, au un regim distinct faţă de produsele de pensii şi presupun obligaţii specifice pentru societăţile de servicii de investiţii financiare”, este scris în comunicat.

Proiectul de lege transmis pentru promulgare prevede că orice persoană fizică își va putea deschide un cont de economii și investiții la una dintre societățile de servicii de investiții financiare existente pe piață sau la bănci.

Principala diferență față de conturile de investiții clasice este regimul fiscal prevăzut pentru CEI, care presupune zero taxe pe câștiguri și pe randament. Modelele menționate în acest sens sunt contul 401(k) din Statele Unite și contul suedez ISK.

Proiectul prevede două tipuri de conturi.

CEI-S, unde litera S vine de la scutire, presupune depunerea în cont a banilor proveniți din venitul net, ceea ce înseamnă că taxarea a avut loc înainte de alimentarea contului. La momentul pensiei, retragerea fondurilor nu va mai fi impozitată.

CEI-D, unde litera D vine de la deductibilitate, presupune depunerea în cont a banilor proveniți din salariul brut. În acest caz, taxarea va avea loc la momentul retragerii fondurilor.

Indiferent de tipul de cont ales, banii vor fi taxați o singură dată. În plus, în cazul conturilor deschise la societățile de servicii de investiții financiare, banii rămân în proprietatea persoanelor care i-au depus și nu sunt direcționați către bugetul de stat.