Economia României, în recesiune în 2026. BCR revizuiește în scădere prognoza: PIB-ul real se va contracta cu 0,7%, o revizuire în jos

BCR estimează că economia României va înregistra o contracție în 2026, iar PIB-ul real va scădea cu 0,7%. Cea mai recentă analiză a băncii aduce astfel o revizuire în jos a prognozei, după ce estimarea precedentă indica o diminuare de 0,3% a economiei.

Economiștii Băncii Comerciale Române Ciprian Dascălu și Vlad Ioniță indică printre vulnerabilitățile importante instabilitatea politică, situația finanțelor publice și dezechilibrul extern. Aceste elemente sunt analizate inclusiv din perspectiva capacității României de a-și stabiliza datoria și de a-și păstra ratingul suveran.

„Instabilitatea politică afectează credibilitatea României în ceea ce privește realizarea consolidării fiscale, stabilizarea traiectoriei datoriei și, prin urmare, a ratingului său. Soldul contului curent rămâne un alt punct slab major pentru România”, arată raportul semnat de cei doi economiști.

Riscurile asociate finanțelor publice au fost semnalate și de agențiile de rating. Moody’s a avertizat, într-un comentariu privind emitentul publicat în august, că eșecul unui acord politic asupra legii salarizării din sectorul public „are consecințe negative asupra profilului de credit suveran al României”. Agenția a indicat totodată că proiectul bugetului pentru 2027 a devenit mai important pentru evaluarea ratingului de țară. Următoarea revizuire este programată pentru 2 octombrie, de către S&P.

În pofida estimării unei contracții la nivelul întregului an, analiza BCR arată că România „pare să iasă din recesiune”, însă evoluția economiei pe termen scurt continuă să fie slabă. Pentru partea a doua a anului este anticipată menținerea unui ritm modest al activității economice.

O revenire mai clară este așteptată în 2027, când economia ar urma să se apropie treptat de potențial. Pentru 2026, consumul redus reprezintă unul dintre principalii factori care trag în jos activitatea, în timp ce investițiile finanțate cu bani europeni compensează parțial această evoluție.

„Estimăm că activitatea economică va rămâne modestă pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului 2026, urmată de o redresare treptată către potențialul economic în 2027. După o creștere moderată în 2025, prognozăm o ușoară contracție în 2026, de aproximativ -0,7%, determinată în principal de cererea slabă a consumatorilor, compensată parțial de investițiile susținute de UE”, arată raportul.

Evoluția consumului este influențată și de nivelul prețurilor. Potrivit datelor menționate în analiză, inflația a încetinit în august la 6,2% în ritm anual, evoluție influențată de efectele statistice de bază. Pentru finalul anului, economiștii BCR estimează o rată anuală a inflației de 6,4%.

În ceea ce privește politica monetară, scenariul BCR presupune că Banca Națională a României va păstra dobânda de politică monetară la 6,50% pe tot parcursul anului 2026. În același timp, randamentele titlurilor de stat sunt estimate să se stabilizeze în jurul nivelului de 7%.

Inflația persistentă, consumul fragil și incertitudinile fiscale și politice sunt elementele principale care conturează perspectiva pentru perioada următoare. Analiza pune accent și pe importanța unui cadru de politici publice predictibil pentru deciziile de investiții și pentru încrederea consumatorilor.

„În ansamblu, perspectivele sunt determinate de cererea internă fragilă, de inflația persistent ridicată și de incertitudinile politice și fiscale ridicate. Deciziile de investiții vor depinde în mare măsură de cadre de politică credibile, capabile să reduce incertitudinea și să contribuie la restabilirea încrederii consumatorilor. Menținerea ratingului de credit suveran acordat de IG depinde de restabilirea coerenței politicilor publice, în vederea reducerii riscului de abatere de la țintele fiscale și, în cele din urmă, a limitării tendinței ascendente a raportului datorie/PIB”, notează raportul.

Documentul menționează, în acest context, și perspectiva instalării în curând a unui nou guvern pe deplin funcțional.

Datele detaliate referitoare la evoluția PIB în trimestrul al doilea din 2026 nu au determinat modificări importante ale evaluării privind perioada respectivă. Economia României a stagnat comparativ cu trimestrul precedent, în timp ce în termeni anuali PIB-ul s-a redus cu 0,4%.

Privită la nivelul primelor șase luni din 2026, evoluția este mai slabă. Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,7% față de aceeași perioadă din anul anterior.

Componentele PIB arată că investițiile au fost singurul element al cererii care a avut o contribuție pozitivă la creștere în trimestrul al doilea. Celelalte componente au avut contribuții negative, într-un context caracterizat de slăbiciunea consumului.

Rezultatele din prima jumătate a anului au determinat BCR să-și reducă prognoza pentru întregul an. Estimarea anterioară indica o contracție de 0,3%, în timp ce scenariul actual presupune o scădere de 0,7%.

Datele disponibile cu frecvență ridicată indică, potrivit economiștilor, menținerea unui consum moderat în 2026. Inflația ridicată afectează veniturile reale, iar creșterea salariilor reale este estimată să rămână în teritoriu negativ pe parcursul anului.

Pentru a doua jumătate a anului este luată în calcul o ameliorare limitată a situației. Investițiile au însă o perspectivă diferită, fiind așteptată continuarea unei activități solide, cu un sprijin important din partea fondurilor europene disponibile României.