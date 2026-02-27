Grupul BCR a avut în 2025 un profit net de 3,32 miliarde de lei (658 milioane de euro), ceea ce reprezintă o creștere de 20% față de 2024. Venitul din dobânzi a crescut și el, ajungând la 4,746 miliarde de lei (941 milioane de euro), comparativ cu 4,401 miliarde de lei (885 milioane de euro) în anul precedent.

Potrivit raportului băncii, performanța solidă se datorează extinderii activității cu clienții. În plus, în septembrie 2025, Grupul BCR a înregistrat un venit neașteptat de aproape 389 milioane de lei ca urmare a unei decizii favorabile a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și a unei decizii administrative (Decizia MDLPA nr. 201286/26.09.2024, numită „Decizia de Amnistie”). Această hotărâre a permis BCR să elimine provizionul făcut anterior pentru obligațiile bugetare accesorii, cum ar fi dobânzi și penalități acumulate între momentul încasării primelor de stat și rambursarea acestora către MDLPA, conform unei ordonanțe guvernamentale din 2020 care introducea măsuri fiscale și stimulente.

Rezultatul operațional al băncii s-a îmbunătățit și el cu 8,2%, ajungând la 4,137 miliarde de lei (821 milioane de euro) în 2025, comparativ cu 3,825 miliarde de lei (769 milioane de euro) în 2024, susținut de creșterea veniturilor din activitatea operațională. Performanța generală arată că BCR și-a consolidat poziția financiară și a continuat să crească constant.

Venitul din dobânzi a crescut cu aproape 8% în 2025, ajungând la 4,746 miliarde de lei (941 milioane de euro), față de 4,401 miliarde de lei (885 milioane de euro) în 2024. Această creștere se datorează volumelor mai mari de afaceri și unei gestionări mai eficiente a activelor și pasivelor băncii.

Venitul din comisioane a urcat și el cu 7,6%, până la 1,214 miliarde de lei (241 milioane de euro) în 2025, comparativ cu 1,128 miliarde de lei (227 milioane de euro) în 2024. Creșterea vine din activitatea mai intensă a clienților, creșterea creditării și venituri mai mari din produsele de asigurare.

Rezultatul din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a crescut cu 7,4%, ajungând la 555 milioane de lei (110 milioane de euro) în 2025, față de 517 milioane de lei (104 milioane de euro) în 2024. În urma acestor evoluții, venitul operațional total al băncii a urcat cu 7,2%, până la 6,533 miliarde de lei (1,296 miliarde de euro), față de 6,096 miliarde de lei (1,225 miliarde de euro) în 2024.

Cheltuielile administrative și generale au crescut cu 5,5%, ajungând la 2,395 miliarde de lei (475 milioane de euro) în 2025, de la 2,271 miliarde de lei (456 milioane de euro) în 2024. Această majorare a fost influențată de investițiile în proiecte strategice, de inflația ridicată și de creșterea TVA. În aceste condiții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit, ajungând la 36,7% în 2025, față de 37,3% în 2024.

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a fost de 252 milioane de lei (50 milioane de euro) în 2025, comparativ cu 106 milioane de lei (21 milioane de euro) în 2024. Această creștere reflectă atât expansiunea activității cu clienții, cât și acumularea de noi credite neperformante, parțial compensată de recuperări și vânzări de creanțe.

„Într-un context global marcat de volatilitate şi transformări structurale, BCR este un reper de stabilitate şi claritate pentru oameni şi companii. Prioritatea noastră este să înţelegem schimbările prin care trec clienţii noştri şi să le fim alături cu expertiza şi soluţiile care le dau încredere că pot transforma datele în decizii şi riscurile în oportunităţi. Suntem parte dintr-o economie în transformare, care face trecerea de la competiţia prin cost la cea prin valoare, într-un moment în care antreprenorii au nevoie de un partener bancar pregătit pentru orice. Evoluăm ca un pilon de sprijin pentru mediul de afaceri în noul ciclu economic, susţinând inovaţia, integrarea în lanţurile valorice şi dezvoltarea capacităţilor industriale”, declară Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Rata creditelor neperformante la Grupul BCR a rămas stabilă, situându-se la 2,7% în decembrie 2025, aproape la fel ca în decembrie 2024, când era 2,6%. Această stabilitate arată că banca a avut o creditare activă, cu un portofoliu de calitate și cu măsuri eficiente pentru gestionarea creditelor problematice. Creditele neperformante au fost acoperite cu provizioane în proporție de 132% la finalul anului 2025.

Creditele și avansurile acordate clienților au crescut cu 9,3% față de sfârșitul lui 2024, ajungând la aproape 73 miliarde de lei (14,3 miliarde de euro) la 31 decembrie 2025. Această creștere a venit atât din partea clienților persoane fizice, cât și din partea companiilor. Depozitele clienților au crescut și ele cu 2,3%, până la peste 93 miliarde de lei (18,3 miliarde de euro), susținute mai ales de depozitele persoanelor fizice.

BCR și-a consolidat poziția de lider în finanțarea sustenabilă din România. În 2025, 40% din creditele noi acordate companiilor au fost pentru proiecte de clădiri verzi, iar 31% pentru investiții în energie regenerabilă. Produsul ipotecar Casa Mea Natura, destinat achiziției de locuințe eficiente energetic, a reprezentat 77% din creditele ipotecare noi, față de 69% în 2024.

În total, finanțările sustenabile noi, atât pentru clienți persoane fizice cât și pentru companii, au depășit 6,4 miliarde de lei (1,26 miliarde de euro), aproape dublu față de anul anterior, ceea ce arată un interes puternic pentru proiectele prietenoase cu mediul.

În 2025, BCR a continuat să acorde credite atât persoanelor fizice, cât și microîntreprinderilor, cu un total de 17,8 miliarde de lei, în creștere cu 14,3% față de anul precedent. Creditele de consum negarantate, cum ar fi cardurile de credit și descoperitul de cont, au crescut cu 15,5%, iar creditele ipotecare au avansat cu 10,4%. Din acestea, creditele ipotecare standard, Casa Mea, au înregistrat o creștere puternică de 31,3%, parțial compensată de rambursările de credite Prima Casă.

Pe partea de companii, BCR a aprobat credite noi de 16,1 miliarde de lei, aproximativ un sfert fiind pentru investiții. Stocul total de credite corporate a crescut cu 6,8%, cu finanțări concentrate în sectoarele energie, bunuri de consum și infrastructură publică. Banca a oferit 6,5 miliarde de lei pentru proiecte din energie, agricultură, real estate, infrastructură și construcții, sprijinind astfel dezvoltarea afacerilor locale.

BCR colaborează cu peste 15.000 de companii, IMM-uri și clienți mari, consolidându-și poziția de lider pe piața finanțărilor sindicalizate, cu participări totale de aproximativ 3,2 miliarde de lei (630 milioane de euro). Totodată, banca a acordat 2,8 miliarde de lei pentru proiecte de infrastructură publică și locală, sprijinind programele care modernizează România și stimulează o economie competitivă.

În 2025, BCR a aprobat peste 200 de credite și alte produse în valoare de 1,6 miliarde de lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor cu fonduri europene și naționale, destinate companiilor și microîntreprinderilor. De asemenea, banca a oferit credite garantate cu ajutorul Fondului European de Investiții, FNGCIMM, Banca Europeană de Investiții și Banca de Investiții și Dezvoltare, în valoare totală de aproximativ 1,1 miliarde de lei. În ultimul trimestru, BCR a semnat un acord de garantare portofoliu IMM cu Banca de Investiții și Dezvoltare, estimând finanțări de peste 1 miliard de lei pentru 2026, concentrate pe credite de investiții.

BCR Leasing a depășit pragul de 1 miliard de euro în soldul finanțărilor acordate. În același timp, BCR Social Finance a sprijinit peste 2.170 de microîntreprinderi, dintre care 1.030 în agricultură, oferind finanțări de 45,2 milioane de euro și menținând peste 4.150 de locuri de muncă. Instituția a finanțat și 55 de ONG-uri și întreprinderi sociale cu 7,6 milioane de euro, contribuind la bunăstarea a peste 140.000 de beneficiari, la menținerea a 1.350 de locuri de muncă și crearea altor 450 de locuri noi.

În 2025, Grupul BCR a contribuit la bugetul de stat cu peste 1,5 miliarde de lei (295 milioane de euro), incluzând impozitul pe profit, impozitul suplimentar pe cifra de afaceri a băncilor și contribuțiile sociale ale celor 5.116 angajați.

BCR oferă servicii financiare printr-o rețea extinsă, cu 20 de centre de afaceri, 18 birouri mobile pentru companii și 290 de unități retail în majoritatea orașelor mari, dintre care 73% funcționează fără numerar. Clienții beneficiază de peste 2.000 de ATM-uri și echipamente multifuncționale și de servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce, ceea ce asigură acces facil la servicii în întreaga țară.