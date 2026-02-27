Romgaz a înregistrat în 2025 un profit net consolidat de 3,346 miliarde lei, marcând o creștere de 4,39% față de anul precedent, când profitul s-a situat la 3,2 miliarde lei. Evoluția pozitivă este echivalentă cu un avans de 140,61 milioane lei comparativ cu 2024, potrivit datelor oficiale comunicate de companie.

Veniturile totale au consemnat, la rândul lor, o creștere, însă într-un ritm mai lent, de aproximativ 2%. Astfel, Romgaz a ajuns la venituri totale de 8,71 miliarde lei în 2025, față de 8,56 miliarde lei în anul anterior, ceea ce indică o majorare de 167,56 milioane lei.

„Profitul net consolidat al Romgaz în anul 2025 a fost de 3,346 miliarde lei, cu 4,39% mai mare, respectiv cu 140,61 milioane lei, comparativ cu anul anterior”, arată raportul companiei.

În același interval, cifra de afaceri a companiei a ajuns la 8,02 miliarde lei, în creștere cu 1,2% față de 2024, semnalând o evoluție constantă a activităților comerciale desfășurate de producătorul de gaze naturale.

Producția de gaze naturale realizată de Romgaz în 2025 a fost estimată la 4,95 miliarde metri cubi, un nivel foarte apropiat de cel din 2024. Diferența este una marginală, de doar 0,17%, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 8,2 milioane metri cubi față de anul precedent.

Rezultatele companiei au fost influențate de mai mulți factori operaționali și financiari, inclusiv de evoluția producției de energie electrică și de nivelul capacităților de stocare. Producția de energie electrică s-a situat la 750,1 MWh în 2025, în scădere cu 14,8% comparativ cu 2024.

„Performanţele financiare preliminare ale Grupului Romgaz în anul încheiat la 31 decembrie 2025 au fost influenţate de factorii de mai jos: Producţia de gaze naturale estimată pentru anul 2025 a fost de 4,954 miliarde mc, cu 0,17% mai mică decât producţia anului anterior (-8,2 milioane mc). Producţia de energie electrică a anului 2025, de 750,1 MWh, a înregistrat o scădere de 14,8% faţă de anul 2024. Capacitatea de înmagazinare a gazelor naturale contractată la 31 decembrie 2025 a fost de 100%, gradul de umplere al depozitelor fiind de 73,28% la finalul anului. Veniturile totale au avansat în 2025 cu 167,56 milioane lei, înregistrând o creştere de 1,96%”, arată raportul companiei.

În ceea ce privește structura veniturilor, creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de mai multe segmente. Vânzările de gaze naturale au crescut ușor, cu 0,28%, în timp ce veniturile din energie electrică au avansat cu 1,88%. Un aport semnificativ a venit din vânzarea de bunuri, care a crescut cu 20,11% față de 2024, în principal datorită majorării producției de condensat.

„Creşterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 0,28% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, din creşterea veniturilor din vânzarea de energie electrică cu 1,88% şi din creşterea cu 20,11% în 2025 faţă de 2024 a veniturilor din vânzarea de bunuri (96,6% din aceste venituri reprezintă vânzări de condensat, producţia fiind în creştere cu 46,9% faţă de anul precedent)”, precizează compania.

Pe partea de costuri, Romgaz a reușit să reducă cheltuielile totale cu 1,44% în 2025, echivalentul a 71,22 milioane lei. Scăderea a fost determinată în principal de diminuarea semnificativă a cheltuielilor cu impozitele și taxele, care au coborât cu 462,12 milioane lei, respectiv 25,30%.

Această reducere este explicată de creșterea volumelor de gaze vândute la preț reglementat, care beneficiază de scutiri fiscale. În acest context, impozitul pe venitul suplimentar a fost mai mic cu 434,17 milioane lei în 2025 față de anul precedent, ceea ce reprezintă o scădere de 36,14%.

Romgaz are aproximativ 6.000 de angajați și o capitalizare bursieră de 44,78 miliarde lei, consolidându-și poziția de lider în sectorul producției de gaze naturale din România.