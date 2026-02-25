Compania a transmis, miercuri, într-o declarație oferită în exclusivitate la solicitarea Mediafax, poziția sa oficială privind acțiunea depusă la Tribunalul București, mediatizată în ultimele zile pe baza informațiilor succinte publicate pe portalul instanțelor.

Potrivit Lukoil, data înregistrării pe rolul Tribunalului București a acțiunii în constatarea existenței unui caz de forță majoră coincide din întâmplare cu ziua următoare adoptării Hotărârii de Guvern prin care statul român a instituit supravegherea extinsă asupra activelor sale.

Reprezentanții companiei au precizat că acțiunea a fost înregistrată pe 13 februarie, însă fusese transmisă instanței pe adresa electronică în cursul zilei de 12 februarie, la ora 17:18, cu câteva ore înainte să se afle că proiectul de hotărâre intrase pe masa Guvernului, fusese adoptat și publicat în Monitorul Oficial. Proiectul fusese pus în transparență decizională cu o zi înainte de către Ministerul Energiei și nu figura pe ordinea de zi anunțată a Executivului. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial în seara de 12 februarie și a intrat în vigoare la aceeași dată.

„Vă mulțumim pentru oportunitatea de a ne exprima propria perspectivă asupra situației ce a captat atenția publicului, raportat la importanța strategică a explorării perimetrului Trident. Dorim ca, pe această cale, să infirmăm speculația potrivit căreia între acțiunea noastră în constatare și instituirea măsurii supravegherii extinse ar exista o corelație. Cele două măsuri au fost luate independent, din rațiuni diferite și având scopuri distincte. Mai mult, deși înregistrată ulterior pe rolul instanței competente, acțiunea noastră în constatarea a fost depusă anterior instituirii măsurii supravegherii extinse”, a transmis gigantul rus, potrivit Mediafax.

Acțiunea vizează perimetrul EX-30 Trident, situat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 de kilometri de țărm. Este o concesiune în care Lukoil deține pachetul majoritar, de aproximativ 88%, restul acțiunilor fiind deținute de producătorul național Romgaz, la care statul, prin Ministerul Energiei, deține 70% din acțiuni. Un element relevant de context este că licența de explorare expiră în luna octombrie.

În cadrul acțiunii, Lukoil a indicat drept pârâți Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon și Romgaz, pentru a obține recunoașterea juridică a cazului de forță majoră. Compania subliniază însă că nu este vorba despre o acțiune contencioasă împotriva acestor entități, ci despre un demers necontencios, formulat prin includerea lor și a contractorilor relevanți din motive de opozabilitate.

„Acțiunea în constatarea existenței cazului de forță majoră este un demers necontencios, formulat prin includerea ANRM, Romgaz și a contractorilor relevanți din motive de opozabilitate. Acțiunea noastră urmărește clarificarea unui aspect esențial în executarea contractelor cu partenerii contractori în executarea explorării în perimetrul Trident, urmărind extinderea termenelor contractuale întocmai pentru a putea facilita executarea corespunzătoare a Acordului petrolier, în condiții de deplină legalitate sub regimul Licențelor Generale emise de OFAC și OFSI”, a transmis Lukoil.

„Întrucât regimul sancțiunilor unilaterale ale statelor terțe care nu au aplicabilitate directă în România (în speță sancțiunile OFAC și OFSI) a fost neclar în perioada lor inițială, în lipsa Licențelor Generale și clarificărilor emise de aceste autorități, partenerii noștri contractuali cu ajutorul cărora se desfășura ultima etapă a explorării din perimetrul Trident au abordat o atitudine defensivă și preventivă, punându-ne în dificultate temporară. Urmărim astfel, prin acțiunea formulată, să clarificăm aspectele care au ridicat problemele de la finalul anului anterior, pentru a putea continua colaborările esențiale executării lucrărilor de explorare din perimetrul Trident”, a transmis compania.

Compania susține că depune toate demersurile necesare alinierii contractuale la standardele regimurilor internaționale care produc efecte pe teritoriul României, în acord cu Licența Generală INT/2025/8031092 emisă de OFSI și Licența Generală 131B emisă de OFAC.

„Nu am dorit niciodată retragerea din sau renunțarea la proiect, așadar în acest context, nu considerăm relevantă ori utilă dezvoltării proiectului încheierea unui astfel de act adițional. Toate demersurile întreprinse de societatea noastră au fost și rămân subsumate interesului legitim al României de a asigura stabilitatea sectorului energetic, respectarea cadrului normativ aplicabil și protejarea intereselor economice naționale. În egală măsură, acționăm cu bună-credință pentru protejarea angajaților noștri și a familiilor acestora, pentru menținerea locurilor de muncă și pentru garantarea continuității operaționale în condiții de deplină conformitate legală. Orice inițiativă adoptată a avut la bază exclusiv considerente de legalitate, responsabilitate și prevenție, fără a urmări alt scop decât asigurarea unui cadru predictibil și stabil pentru desfășurarea activității”, a subliniat grupul.

„În prezent, sunt depuse toate eforturile necesare pentru finalizarea cu succes a procesului de vânzare a activelor grupului din Europa către Grupul Carlyle, într-un cadru transparent și conform tuturor standardelor de reglementare aplicabile. Toate demersurile întreprinse au ca obiectiv protejarea valorii activelor, a participațiilor în proiectele strategice aflate în derulare și a locurilor de muncă, asigurând totodată continuitatea operațională și stabilitatea pe termen lung a activităților desfășurate. Acționăm responsabil pentru a garanta o tranziție ordonată, în beneficiul angajaților, partenerilor contractuali și al mediului economic în ansamblu”, au declarat oficialii Lukoil pentru Mediafax.

Lukoil a confirmat continuarea discuțiilor cu americanii de la Carlyle pentru vânzarea activelor din Europa. Pe 28 februarie expiră ultima perioadă de păsuire în cazul în care compania rusă nu își vinde activele, iar termenul până la care benzinăriile Lukoil din afara Rusiei sunt exceptate de la aplicarea sancțiunilor a fost amânat pentru 29 aprilie.

