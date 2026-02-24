Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a revenit marți în fața poliției pentru semnarea controlului judiciar, măsură preventivă prelungită recent de Tribunalul București cu încă 60 de zile. La ieșirea de la sediul poliției, Georgescu a fost întâmpinat de susținători din toată țara, care i-au oferit flori și mesaje de încurajare.

Mulțimea prezentă la semnarea controlului judiciar a scandat „Călin, te iubim!”, arătând sprijinul pentru fostul candidat. Georgescu a transmis:

„Mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună în pace și bucurie. A început postul Sfintelor Paști și ne bucurăm tot ce primim de la Dumnezeu cu răbdare pentru că totul este binele nostru suprem. Dincolo de întrebările dumneavoastră văd că toată lumea – mai ales clasa politică, care oricum este confiscată de sistem, total. Toată clasa politică românească – toți au opinii, își dau cu părerea referitor la situația României, la ce se întâmplă. Toată lumea are opinii. Și sunt din ce în ce mai dese.. Eu am un mesaj astăzi, atât pentru ei, dar în primul rând pentru poporul român, foarte important. Putem discuta opinii la nesfârșit. Însă cifrele despre care am să vorbesc astăzi nu au opinii. Ele spun doar adevărul despre starea unei națiuni. Iar cifrele despre România spun un adevăr care nu mai poate fi ignorat.”, a declarat, marți, Călin Georgescu la ieșirea de la semnarea controlului judiciar.

El a subliniat că mesajul său nu se referă la opiniile politice, ci la problemele reale ale României: sănătate, educație, siguranță și demografie.

Călin Georgescu a atras atenția asupra unor probleme critice ale României:

Mortalitatea infantilă ridicată – România are cea mai mare rată din UE, iar 1 din 3 copii trăiesc sub risc de sărăcie sau excluziune socială.

Educație deficitară – Aproape jumătate dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim de înțelegere a unui text, evidențiind deficiențele în sistemul educațional.

„România are cea mai mare mortalitate infantilă din UE. Când nou-născuții mor mai des decât în restul Europei, este cel mai dur verdict pentru un stat. Indicele de mortalitate infantilă este indicele de bază pentru a evalua situația economică, socială și de mediu a unei țări. Adică poți să nu mai ai nimic, însă dacă ai indicele de mortalitate infantilă, știi totul despre o țară. În România, 1 din 3 copii crește în risc de sărăcie sau de excluziune socială. Asta înseamnă milioane de destine care pornesc în viață cu povara unei nedreptăți. Egalitatea de șanse este un slogan, iar viitorul forței de muncă este compromis total. La 15 ani, aproape jumătate dintre elevi nu ating un nivel minim de înțelegere a unui text. Asta este factura unei educații abandonate, distruse. Adică copilul este ținut pe loc, nu ridicat”, a mai spus Călin Georgescu.

Sistem de sănătate vulnerabil – România se află în topul UE la decese evitabile, semn al lipsei prevenției și tratamentului adecvat.

Depopulare și migrație – Migrația și scăderea populației reprezintă un semnal al lipsei de oportunități și servicii publice eficiente.

Siguranța rutieră și infrastructura – România se află printre primele locuri în UE la mortalitatea pe șosele, indicând reguli insuficient aplicate și infrastructură precară.

Fonduri europene vulnerabile – Dosarele Parchetului European evidențiază riscul de fraudă în gestionarea banilor de dezvoltare, afectând progresul economic.

„În Sănătate, România se află în topul UE la decese evitabile. Prin prevenție sau prin tratament adecvat. Acesta e un indicator direct al capacității unui stat de a furniza servicii de bază. România se golește și depopularea este un referendum al tăcerii. Este un vot tăcut al neîncrederii, al nedreptății, de lipsă de oportunități, de servicii publice inexistente și de lipsă de perspectivă. În UE, România e printre primele locuri la mortalitatea pe șosele. Asta arată dur cum funcționează un stat în viața reală, adică fără reguli sau reguli foarte slabe, inexistente, infrastructură proastă și protecția cetățenilor insuficientă sau inexistentă. Peste toate, când Parchetul European are dosare cu număr ridicat pe fonduri europene, mesajul e foarte clar: banii pe dezvoltare sunt vulnerabili la fraudă. Adică vorbim de antidezvoltare pe termen lung,” a mai declarat, marți, Călin Georgescu la ieșirea de la semnarea controlului judiciar.

Pe 26 februarie 2025, procurorii au anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Călin Georgescu. Acuzațiile includ:

Instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale

Comunicarea de informații false

Fals în declarații privind finanțarea campaniei electorale și declarațiile de avere