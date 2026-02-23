Cazul lui Călin Georgescu intră într-o etapă decisivă odată cu termenul programat luni la Curtea de Apel București, acolo unde magistrații analizează al doilea dosar penal în care acesta este inculpat. Procedura se desfășoară în camera preliminară, etapă esențială în care se verifică legalitatea probelor administrate de procurori.

Călin Georgescu va ajunge în fața instanței alături de echipa sa de avocați, în dosarul trimis în judecată de Parchetul General, în care este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Miza acestui termen este una majoră, întrucât apărarea poate formula excepții și poate depune concluzii care ar putea influența cursul procesului.

În cadrul aceleiași proceduri, există posibilitatea unei schimbări importante de situație, în funcție de modul în care judecătorii vor evalua probele și argumentele prezentate. Deciziile luate în camera preliminară pot conduce fie la continuarea procesului, fie la retrimiterea dosarului către procurori pentru completări.

În paralel cu acest dosar, se conturează și alte momente importante în plan judiciar. La Judecătoria Sectorului 1 urmează să înceapă judecata pe fond în primul dosar penal al lui Călin Georgescu, după ce Tribunalul București a stabilit definitiv că procesul poate merge mai departe.

Pe lângă aceste evoluții, obligațiile impuse prin controlul judiciar rămân active. Astfel, în fiecare zi de marți, Călin Georgescu trebuie să se prezinte la Secția de poliție din Buftea pentru semnarea controlului judiciar, măsură instituită de peste un an. Instanța a decis recent prelungirea acestei măsuri cu încă 60 de zile, decizie definitivă, pentru care se așteaptă motivarea oficială.

Situația juridică a lui Călin Georgescu este complicată și de evoluțiile din dosarul privind acuzațiile de propagandă legionară, unde Tribunalul București a luat o decizie definitivă. Instanța a respins contestația formulată de fostul candidat, stabilind că procesul poate începe pe fond la Judecătoria Sectorului 1.

Decizia a fost luată într-un complet de divergență, după ce judecătorii nu au avut inițial o opinie comună. Cauza fusese repusă pe rol, iar soluția finală a venit după intervenția unui al treilea magistrat care a înclinat balanța. În aceste condiții, procedura de cameră preliminară este încheiată, iar dosarul intră în faza de judecată propriu-zisă.

Anterior, Călin Georgescu contestase hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 din decembrie 2025, prin care fuseseră respinse toate excepțiile invocate de apărare. Instanța stabilise atunci că rechizitoriul este legal întocmit și că procesul poate începe.

Fostul candidat la Președinție a fost trimis în judecată, sub control judiciar, în data de 2 iulie 2025, de către Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Acuzațiile vizează promovarea, în public, a cultului unor persoane vinovate de crime de război și genocid, precum și promovarea de idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, inculpatul ar fi promovat în mod repetat astfel de idei prin declarații publice, apariții media și postări online. Procurorii susțin că mesajele transmise au inclus concepte precum mobilizarea națională pentru „renaștere”, necesitatea unui lider autoritar și glorificarea trecutului istoric în opoziție cu prezentul.

Anchetatorii mai arată că discursurile ar fi inclus elemente de ultranaționalism și referințe la figuri istorice controversate, precum Ion Antonescu, prezentat drept erou național. De asemenea, se menționează că inculpatul ar fi imitat discursul și comportamentul acestuia.

În același dosar, procurorii susțin că Călin Georgescu ar fi făcut salutul legionar în timpul unui protest organizat în Piața Universității din București, în 2 octombrie 2021, în contextul restricțiilor pandemice.

În plus, ancheta relevă că inculpatul ar fi exprimat în mod constant, în interviuri și în mediul online, poziții ideologice pro-legionare și ar fi menținut legături cu persoane din mediul neolegionar. Scopul acestor acțiuni, potrivit procurorilor, ar fi fost schimbarea percepției publice asupra Mișcării Legionare și normalizarea acestei ideologii.

Rechizitoriul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 1, instanță competentă să judece cauza pe fond.

Într-un dosar separat, Călin Georgescu este acuzat, alături de Horațiu Potra, de fiul și nepotul acestuia și de alți inculpați, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În acest caz, la termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a admis o cerere formulată de Horațiu Potra privind depunerea unui stick de memorie cu două înregistrări video și a dispus citarea unui martor-asistent la o percheziție desfășurată în 26 februarie 2025, la o locuință din Mediaș.