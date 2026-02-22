Expertul contabil Radu Georgescu susține că în România s-ar fi creat o „isterie națională” în jurul pensiilor magistraților, alimentată de informația potrivit căreia țara ar pierde 230 de milioane de euro din fondurile europene din cauza pensiilor speciale.

Potrivit acestuia, dezbaterea publică pe acest subiect ar fi devenit una exagerată, comparabilă doar cu discuțiile recurente despre rețeta salatei de boeuf. Georgescu afirmă că majoritatea populației nu ar avea interesul sau răbdarea necesare pentru a analiza în detaliu situația, ceea ce ar contribui la amplificarea percepțiilor greșite.

Expertul contabil a explicat, pe Facebook, că instituțiile europene ar solicita eliminarea pensiilor speciale pentru toate categoriile, inclusiv militari, polițiști și parlamentari, însă discuția publică s-ar concentra aproape exclusiv asupra magistraților. El a atras atenția că și parlamentarii beneficiază de pensii speciale, dar subiectul ar fi rareori abordat, iar inițiative de eliminare a acestor beneficii din partea aleșilor ar lipsi.

În opinia sa, pensiile speciale ale parlamentarilor nu ar fi fost incluse inițial ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), program elaborat de Guvernul României pentru accesarea fondurilor europene.

Georgescu afirmă că suma blocată din tranșa a treia a PNRR ar fi de aproximativ 700 de milioane de euro, mult mai mare decât cea de 230 de milioane de euro invocată în dezbaterea publică. Potrivit acestuia, diferența ar proveni în principal din nerespectarea unor jaloane privind reformele din instituțiile publice.

Expertul contabil a susținut că România nu ar mai fi primit fonduri prin PNRR de aproximativ opt luni și că, în noiembrie 2025, țara ar fi pierdut circa 7 miliarde de euro din aceste fonduri, bani destinați investițiilor în școli, spitale și infrastructură rutieră, fără ca situația să genereze reacții publice similare.

Radu Georgescu consideră că dezbaterile publice din România ar fi dominate de subiecte care nu reprezintă cele mai importante probleme economice și sociale, apreciind că o reacție publică mai puternică față de temele majore ar fi putut schimba situația economică, politică și socială a țării.