Radu Georgescu afirmă că România trăiește o isterie națională din cauza pensiilor speciale ale magistraților
Expertul contabil Radu Georgescu susține că în România s-ar fi creat o „isterie națională” în jurul pensiilor magistraților, alimentată de informația potrivit căreia țara ar pierde 230 de milioane de euro din fondurile europene din cauza pensiilor speciale.
Potrivit acestuia, dezbaterea publică pe acest subiect ar fi devenit una exagerată, comparabilă doar cu discuțiile recurente despre rețeta salatei de boeuf. Georgescu afirmă că majoritatea populației nu ar avea interesul sau răbdarea necesare pentru a analiza în detaliu situația, ceea ce ar contribui la amplificarea percepțiilor greșite.
Expertul contabil a explicat, pe Facebook, că instituțiile europene ar solicita eliminarea pensiilor speciale pentru toate categoriile, inclusiv militari, polițiști și parlamentari, însă discuția publică s-ar concentra aproape exclusiv asupra magistraților. El a atras atenția că și parlamentarii beneficiază de pensii speciale, dar subiectul ar fi rareori abordat, iar inițiative de eliminare a acestor beneficii din partea aleșilor ar lipsi.
România a pierdut 7 miliarde euro din PNRR fără reacție publică, suma blocată fiind mult mai mare decât cea invocată
În opinia sa, pensiile speciale ale parlamentarilor nu ar fi fost incluse inițial ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), program elaborat de Guvernul României pentru accesarea fondurilor europene.
Georgescu afirmă că suma blocată din tranșa a treia a PNRR ar fi de aproximativ 700 de milioane de euro, mult mai mare decât cea de 230 de milioane de euro invocată în dezbaterea publică. Potrivit acestuia, diferența ar proveni în principal din nerespectarea unor jaloane privind reformele din instituțiile publice.
Expertul contabil a susținut că România nu ar mai fi primit fonduri prin PNRR de aproximativ opt luni și că, în noiembrie 2025, țara ar fi pierdut circa 7 miliarde de euro din aceste fonduri, bani destinați investițiilor în școli, spitale și infrastructură rutieră, fără ca situația să genereze reacții publice similare.
Radu Georgescu consideră că dezbaterile publice din România ar fi dominate de subiecte care nu reprezintă cele mai importante probleme economice și sociale, apreciind că o reacție publică mai puternică față de temele majore ar fi putut schimba situația economică, politică și socială a țării.
„In Romania este isterie nationala cu pensiile magistratilor
Poate doar discutia despre mazarea in salata de boeuf poate concura in Romania cu aceasta
S-a creat o isterie ca Romania pierde 230 milioane euro din cauza pensiilor speciale ale magistratilor
Partea buna este ca 99% dintre oameni nu au interesul si nici rabdarea sa studieze si sa inteleaga despre ce este vorba
Nici nu conteaza ca UE spune sa eliminam pensiile speciale pentru toate categoriile : militari, politisti, parlamentari
Da, parlamentarii au pensii speciale
Dar nu vorbeste nimeni despre acest subiect
Ai auzit vreun parlamentar care a propus eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari?
Ca fapt divers, pensiile speciale ale parlamentarilor nu au fost puse de cei din Guvern , care au facut initial programul PNRR, ca jalon de indeplinit
Nici nu conteaza ca suma blocata din transa 3 PNRR a fost de 700 milioane euro
Mult mai mare decat suma de 230 milioane euro, cea care a generat isterie
Restul sumei vine din faptul ca statul roman nu a respectat jaloanele PNRR privind reformele din institutii publice
Nici nu mai conteaza ca de 8 luni Romania nu a primit niciun euro din PNRR
Evident, nu s-a isterizat nimeni anul trecut ca in noiembrie 2025 Romania a pierdut 7 miliarde euro din fondurile PNRR
Acesti bani erau pentru scoli, spitale, drumuri
Este o suma de 30 de ori mai mare decat suma care a isterizat acum Romania
Concluzii
Partea buna in Romania este ca isteriile nu sunt provocate de lucrurile cu adevarat foarte importante
Daca lucrurile foarte importante ar genera isterii, Romania nu mai era in acesta situatie economica , politica si sociala”, a scris Georgescu.
