Polițiștii din județul Suceava au anunțat că, în urma unei descinderi făcute în comuna Mălini, au găsit bușteni și cherestea fără acte de proveniență, în valoare de peste 65.000 de lei. Lemnul era ascuns sub o prelată, lângă o clădire nelocuită. Oamenii legii au precizat că ancheta continuă, deoarece există suspiciuni că materialul lemnos ar proveni din furturi.

Polițiștii de la Serviciul de Ordine Publică – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au efectuat o percheziție într-o locuință din satul Pîraie, comuna Mălini, într-un dosar privind furtul de arbori. Anchetatorii au explicat că aveau informații potrivit cărora acolo era depozitat lemn fără documente legale, provenit din activități ilegale.

Reprezentanții Poliției Suceava au transmis că, la fața locului, polițiștii au găsit sub o prelată o stivă de cherestea așezată pe paleți, iar lângă aceasta mai multe bucăți de bușteni de diferite dimensiuni.

Specialiștii Gărzii Forestiere Suceava au inventariat materialul lemnos și au stabilit că este vorba despre aproximativ 80,56 metri cubi de cherestea de rășinoase, evaluată la peste 58.000 de lei, și aproape 14,75 metri cubi de bușteni, în valoare de aproximativ 7.700 de lei.

Polițiștii au arătat că pentru întreaga cantitate de lemn, în total peste 95 de metri cubi, nu existau documente legale de proveniență, astfel că materialul a fost confiscat și predat în custodia Ocolului Silvic Mălini. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a persoanelor implicate.

„La locaţia vizată s-a constatat că sub o prelată se află disimulată o stivă de cherestea sub formă de paleţi, lângă care au fost identificate mai multe piese de buştean gater de lungimi şi dimensiuni diferite. Materialul lemnos identificat la această locaţie a fost inventariat de către specialiştii silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, stabilindu-se un volum de 80,56 mc cherestea răşinoase în valoare de 58.032 lei şi un volum 14,748 mc material lemnos lemn rotund buşteni gater răşinoase în valoare de 7.757 lei, material lemnos cu privire la care nu existau documente legale de provenienţă conform normelor silvice, condiţii în care organele de cercetare penală au dispus prin ordonanţă, indisponibilizarea cantităţii totale de 95,308 mc material lemnos şi predarea în custodia Ocolului Silvic Mălini”, informează oficialii Poliţiei Suceava.

Polițiștii au precizat că ancheta continuă, fiind cercetată infracțiunea de furt de arbori. Este vorba despre tăierea sau sustragerea ilegală a copacilor căzuți ori rupți din cauza fenomenelor naturale, dar și a celor tăiați sau scoși din rădăcină din păduri, perdele forestiere de protecție, terenuri împădurite pentru refacerea solului sau din zone cu vegetație forestieră aflate în afara fondului forestier național.

Oamenii legii au menționat că această faptă este prevăzută și sancționată de Codul Silvic.