Dan Podaru spunea în urmă cu câteva zile pentru EVZ că participarea șefului statului la Washington depășește cadrul unei vizite externe obișnuite. În opinia sa, momentul reprezintă „un test major de leadership și coerență politică”.

„Nicușor Dan nu va putea să-i facă față lui Donald Trump”, afirmă Dan Podaru în interviul acordat Evenimentului Zilei.

Podaru susține că diferențele de stil și viziune dintre mediul politic american și anturajul președintelui român pot complica dialogul.

„Oamenii din jurul lui Nicușor Dan nu sunt niște oameni care să poată să accepte maniera și modul de lucru al lui Donald Trump”

Mai mult, el afirmă că actualul președinte ar fi dependent de cercul său apropiat „asta îi limitează flexibilitatea”

Dan Podaru afirmă că îl cunoaște pe Nicușor Dan încă din 2008, din perioada activismului civic urban. Primele discuții au avut loc la Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române.

„La prima interacțiune m-a întrebat: ‘Ai curajul să dai în judecată un privat?’”

Podaru descrie acel episod ca relevant pentru modul în care erau abordate acțiunile juridice:

„Ori aperi spațiul verde și patrimoniul de oricine, ori îți orientezi acțiunile doar spre anumite instituții de stat care reprezintă un pericol mai mic”

Cei doi au colaborat într-un litigiu câștigat împotriva unui dezvoltator imobiliar. Dan Podaru susține că Nicușor Dan era concentrat aproape exclusiv pe procese.

„În afară de procese, ce ai mai făcut în viața ta?”

Podaru afirmă că, în opinia sa, litigiile pot produce blocaje administrative:

„de multe ori, procesele nu fac altceva decât să blocheze diverse proiecte”

Dan Podaru rememorează perioada fondării Uniunii Salvați Bucureștiul și ulterior a Uniunii Salvați România.

„Cerința sa aparent benignă, era o propunere profund imorală. Am acceptat doar un sprijin personal”

El critică refuzul asumării unei doctrine politice:

„Nicușor Dan a refuzat să ne poziționăm politic ca fiind un partid de centru, de stânga sau de dreapta” „Când faci o acțiune trebuie să fii cinstit și transparent cu cei care te votează și să precizezi cu exactitate ideologia politică pe care dorești să o susții”

Dan Podaru spune că și-a anunțat public demisia la începutul anului 2016, invocând divergențe privind conducerea partidului și anumite proiecte urbanistice.

„Nicușor Dan a fost de acord cu proiectul imobiliar ilegal”

Totodată, Podaru afirmă că i-ar fi transmis un avertisment:

„I-am spus: dacă vei ajunge primar și vei bloca orașul, vei face o crimă. Nimeni după aceea nu va mai putea să voteze un independent. Vei decredibiliza ideea de independent politic”

Podaru afirmă că a discutat cu Ludovic Orban despre susținerea acordată lui Nicușor Dan.

„I-am spus: nu te vei putea baza pe el. Nu se va ține de cuvânt. Își va vedea doar propriile interese”

El susține că sprijinul PNL a fost decisiv:

„Fără susținerea PNL-ului în 2020, Nicușor Dan nu ar fi ajuns în viața lui primarul Bucureștiului”

Dan Podaru formulează o evaluare severă a activității administrative.

„singura preocupare a lui Nicușor Dan între anii 2020 și 2025 a fost reprezentată de procese, de partea juridică” „A triplat, a cvadruplat procesele și a plătit milioane de euro doar pentru consultanță juridică”

Referitor la urbanism:

„situație care nu a blocat mafia imobiliară, dar care a dereglat în totalitate fluxul economic al Bucureștiului”

Podaru amintește o discuție mai veche: