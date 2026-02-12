Nicușor Dan a spus că este o temă pe care societatea își dorește să o vadă rezolvată și care continuă să treneze. În acest context, el a arătat că și Curtea Constituțională (CCR) trebuie să își asume responsabilitatea în abordarea acestei chestiuni.

Referindu-se la amânările Curții Constituționale în dosarul pensiilor magistraților, Nicușor Dan a precizat că nu dorește să comenteze în detaliu activitatea instituției, având în vedere statutul acesteia și libertatea sa de apreciere. Cu toate acestea, șeful statului a reiterat că problema este una de interes public major și că își dorește o asumare din partea CCR în soluționarea acesteia.

„Nu comentez foarte mult pentru că este o autoritate care are libertatea de apreciere, însă este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată, care trenează în societate şi îmi doresc o asumare din partea CCR”, a spus Nicușor Dan.

Vicepremierul Tanczos Barna avertizează asupra riscurilor financiare generate de amânările Curții Constituționale în dosarul pensiilor speciale ale magistraților, susținând că lipsa unei decizii rapide pune în pericol jaloane esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență și poate duce la pierderea a sute de milioane de euro. Oficialul a criticat public amânările repetate ale Curții Constituționale a României, arătând că incertitudinea juridică afectează direct capacitatea statului de a-și respecta angajamentele asumate prin reforme.

„Cred că ar fi fost binevenită o decizie fără amânare. Dacă nu este constituțional, trebuia să-și asume că nu este constituțional. Dacă este, atunci nu trebuia să se tragă de timp. Trebuia să știm clar: e albă sau e neagră”, a spus vicepremierul.

În opinia sa, instanța constituțională ar fi trebuit să pronunțe o hotărâre fără tergiversări, indiferent de soluția adoptată, considerând că era necesară o clarificare rapidă asupra constituționalității măsurilor, fie într-un sens, fie în altul. Declarațiile sale evidențiază tensiunile din jurul reformei pensiilor speciale, un subiect sensibil și considerat esențial pentru deblocarea unor tranșe importante din finanțarea europeană.

Vicepremierul a abordat și posibilitatea ca CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene, avertizând că un astfel de demers ar prelungi semnificativ termenele și ar genera o incertitudine dificil de gestionat în raport cu calendarul PNRR. El a explicat că o sesizare la CJUE poate dura de la câteva luni până la unul sau chiar doi ani și a subliniat că, în lipsa unei decizii până la finalizarea PNRR, există riscul ca sumele aferente să fie pierdute.