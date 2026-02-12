Tanczos Barna a precizat că este esențial ca partidele din coaliție să dea dovadă de înțelepciune și maturitate politică, să găsească un numitor comun și să aprobe bugetul cât mai curând posibil.

Vicepremierul a subliniat că discuțiile despre schimbarea premierului Ilie Bolojan sunt decizii interne ale PNL, însă nu este momentul pentru dispute politice sau pentru a intra în incertitudine politică, deoarece aceasta ar presupune renegocieri în Parlament sau voturi suplimentare, ceea ce nu corespunde așteptărilor cetățenilor, oamenilor de afaceri și investitorilor.

„Nu are alternativă nimeni, din punctul meu de vedere. Coaliţia trebuie să meargă înainte şi trebuie să luăm deciziile pentru ţară şi pentru economie. Avem nevoie, cât se poate de repede, în câteva zile, două săptămâni, de buget, pentru că o să fim deja la sfârşitul lunii februarie, când, în cel mai bun caz, la sfârşitul lunii februarie, se va aproba bugetul. Nu ne permitem să trimitem alte mesaje, nici investitorilor, nici Comisiei Europene, nici cetăţenilor din această ţară, pentru că are economia nevoie de stabilitate. E un lux prea mare ca partidele din coaliţie să nu aibă înţelepciunea, maturitatea politică, să găsească un numitor comun şi să se înţeleagă în cel mai scurt timp posibil şi să poată aproba bugetul, de exemplu”, a spus Barna.

Tanczos Barna a adăugat că toți actorii politici trebuie să ia decizii raționale, în favoarea cetățenilor, după perioade dificile, inclusiv după majorarea TVA-ului și implementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor în diverse domenii, precum educația.

„Sunt deciziile partidului. Din punctul meu de vedere, nu e momentul să intrăm în astfel de dispute politice şi în incertitudine politică. Asta ar însemna să ne întoarcem în Parlament, să avem iarăşi o perioadă în care renegociem coaliţia, sau trebuie iarăşi un vot în Parlament. Nu acestea sunt aşteptările, nici aşteptările cetăţenilor, nici aşteptările oamenilor de afaceri din ţară, nici aşteptările investitorilor”, a mai spus Barna.

Vicepremierul a subliniat că în acest moment este nevoie de pace, liniște și muncă din partea tuturor pentru stabilitatea și bunăstarea țării.

„Acum, chiar ar trebui să fie pace, linişte şi muncă din partea tuturor”, a completat acesta.

Tanczos Barna a precizat că nu crede că este momentul ca UDMR să iasă de la guvernare. El a subliniat că PSD face parte din coaliție și se află la putere, iar în interiorul coaliției este nevoie de mai multă liniște, încredere reciprocă și mai puține dispute.

Potrivit lui Tanczos Barna, în prezent nu există nicio discuție privind ieșirea UDMR din guvern. Vicepremierul a explicat că guvernarea este complicată, cu decizii dificile, și că UDMR poate contribui eficient la comunitatea maghiară și la stabilitatea guvernamentală din această poziție. El a menționat că, deși situația economică era diferită în decembrie 2024 față de momentul asumării guvernării, experiența și puterea politică a UDMR sunt utile pentru a sprijini România și comunitatea maghiară.

„Nu pot să spun că s-a pus problema ieşirii (n.red. de la guvernare). Cu siguranţă, într-o perioadă complicată din punct de vedere guvernamental sau din punct de vedere decizii guvernamentale, este destul de greu să duci această povară, din punct de vedere politic. Fără doar şi poate, UDMR-ul a fost cel care a adus ţară în această situaţie, dar nu vrem să ne schimbăm, nu vrem să arătăm cu degetul la nimeni. Asta este situaţia. În momentul în care ne-am asumat această guvernare, cel puţin în vară ştiam care este situaţia. În decembrie 2024, când am ajuns la Ministerul de Finanţe, ministru, lucrurile stăteau altfel. Am avut impresia că lucrurile stau mai bine, am aflat după vreo săptămână-două că lucrurile nu stau bine deloc, dar, în momentul de faţă, suntem convinşi de faptul că experienţa noastră, puterea noastră politică, este de folos în cadrul arcului guvernamental şi putem să ajutăm şi comunitatea maghiară, cel mai eficient, din această poziţie”, a declarat Tanczos Barna la Europa FM.

Tanczos Barna a subliniat că fiecare partid își face analize interne, însă nu este momentul ca UDMR să părăsească coaliția și că partidul trebuie să gestioneze povara lăsată de guvernările anterioare. Vicepremierul a amintit că anul 2024 a fost unul electoral, cu un deficit care a depășit 9%, din cauza majorărilor salariale, pensiilor calculate de două ori și investițiilor mari.

„Fiecare partid câteodată îşi face analize, dar nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare, în niciun caz. Trebuie să ducem această povară creată de guvernări precedente”, a completat acesta.

El a explicat că banii nu au fost pierduți, ci s-au întors la cetățeni și în infrastructură, însă volumul cheltuielilor a fost dificil de gestionat, comparând situația cu o familie care încearcă să susțină doi copii la facultate și să construiască două case în același timp. Tanczos Barna a subliniat că, în ianuarie anul trecut, UDMR a contribuit la redresarea economiei, a câștigat încrederea agențiilor de rating și a Comisiei Europene și a revenit pe un drum de stabilitate financiară.

„Nu pot să zic că a plecat cineva cu banii din ţară. Banii s-au întors la cetăţeni, s-au întors în infrastructură, dar e ca în situaţia în care o familie încearcă să ţinădoi copii la facultate şi să şi construiască două case, în acelaşi timp. E imposibil. Pentru majoritatea oamenilor şi pentru majoritatea ţărilor este imposibil ca, într-o perioadă foarte scurtă, să antameze atâtea cheltuieli. Şi s-a şi văzut, s-a întins coada la maxim. Mă bucur că, în ianuarie anul trecut, am reuşit să salvăm situaţia, am reuşit să convingem agenţiile de rating că putem să redresăm economia şi bugetul României, am reuşit să convingem Comisia că nu este nevoie de suspendarea fondurilor, şi am revenit în făgaş de încredere, din punct de vedere internaţional. Acum, trebuie să rezolvăm problema şi la noi acasă, şi aici ne-ar ajuta foarte mult un pic de linişte şi un pic de încredere reciprocă în interiorul coaliţiei şi mai puţine dispute, să nu folosesc alte cuvinte”, a subliniat Barna.

Tanczos Barna a explicat că UDMR nu critică colegii din coaliție public, ci își exprimă opiniile și solicitările în cadrul discuțiilor interne. El a dat exemplul solicitării privind posibilitatea modificării impozitelor între marja de minim și maxim pentru a atenua creșterile, subliniind că UDMR nu a făcut declarații publice disonante sau ieșiri în decor în ultima perioadă și nici în ultimul an.